Aguacates rellenos de atún: la receta saludable que debes probar hoy
Descubre la receta definitiva de aguacate relleno con atún: ingredientes y variaciones para preparar un plato delicioso y saludable en minutos.
Prepara aguacates rellenos de atún, ¡la receta saludable que debes probar hoy! Es perfecta por si buscas opciones saludables y sabrosas sin invertir horas en la cocina.
El aguacate relleno con atún combina la cremosidad natural del aguacate con la proteína del atún, resultando en una mezcla de texturas y sabores que conquista tanto a comensales ocasionales como a amantes de la gastronomía.
Es un clásico moderno de las recetas frescas y nutritivas que encaja perfecto con dietas bajas en carbohidratos o estilos de vida activas. Lo que hace especial a esta receta es su versatilidad: puede servirse como entrada en una comida elegante, como plato principal ligero o incluso como snack nutritivo entre comidas, ¡así funciona el atún!
Esta receta de aguacates rellenos de atún se ha ganado un lugar en las cocinas de todo el mundo gracias a su sabor, ¡ponla a prueba en Cuaresma!
Aguacates rellenos de atún
Ingredientes:
- 4 aguacates medianos
- 2 latas de atún (en agua o aceite)
- ½ taza de mayonesa ligera
- 1 cucharada de mostaza Dijon
- 1 limón (su jugo y ralladura)
- ½ cebolla morada finamente picada
- 1 tallo de apio finamente picado
- 2 cucharadas de perejil o cilantro fresco picado
- Sal y pimienta negra al gusto
Preparación:
- Abre las latas de atún y escurre todo el líquido o aceite.
- Añade al bol la mayonesa, mostaza Dijon, jugo y ralladura de limón, cebolla morada, apio y hierbas frescas.
- Salpimienta al gusto y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Ajusta sabor según prefieras.
- Retira el hueso del aguacate con cuidado. Con una cuchara, extrae parte de la pulpa para agrandar el hueco donde irá el relleno; reserva la pulpa extra para agregarla a la mezcla si lo deseas.
- Coloca cada mitad de aguacate en un plato y rellena generosamente con la mezcla de atún. Asegúrate de distribuir el relleno de forma uniforme para que cada comensal tenga una porción balanceada.
- Puedes servir los aguacates inmediatamente o refrigerarlos por 10–15 minutos para un plato más fresco. Acompaña con galletas saladas integrales, ensalada verde o tostadas si lo deseas.
Consejos para elegir aguacates perfectos:
- Al seleccionar aguacates, busca una piel que ceda ligeramente a la presión suave, sin puntos demasiado blandos ni brotes duros, lo que indica que no está en su punto óptimo.
- Si tus aguacates están demasiado firmes, colócalos en una bolsa de papel con una manzana o plátano durante 24 horas; el etileno que liberan las frutas acelera la maduración.
Variaciones del platillo:
- Mediterráneo: añade aceitunas negras picadas y queso feta desmoronado.
- Con picante: incorpora chile jalapeño o sriracha.
- Sin mayonesa: sustituye por yogur griego para un toque más ligero.
¿Con qué acompañar los aguacates?
- Ensalada verde fresca, para una comida balanceada.
- Tostadas integrales o crackers, que contrastan la cremosidad.
- Rodajas de tomate o pepino, que aportan frescor y textura.
¿Cómo presentar el platillo?
Presenta cada mitad de aguacate con un chorrito de limón y una pizca de pimienta recién molida para realzar los sabores. Agregar hojas de cilantro o perejil fresco no solo decora, sino que también intensifica el aroma del plato.
Si lo sirves como entrada en una cena especial, acompaña cada porción con una pequeña ensalada verde y un toque de vinagre balsámico.
Disfruta de aguacates rellenos de atún, una receta saludable para cualquier momento de la semana. ¡Es súper sencilla!