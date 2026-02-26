Prepara aguacates rellenos de atún, ¡la receta saludable que debes probar hoy! Es perfecta por si buscas opciones saludables y sabrosas sin invertir horas en la cocina.

El aguacate relleno con atún combina la cremosidad natural del aguacate con la proteína del atún, resultando en una mezcla de texturas y sabores que conquista tanto a comensales ocasionales como a amantes de la gastronomía.

Es un clásico moderno de las recetas frescas y nutritivas que encaja perfecto con dietas bajas en carbohidratos o estilos de vida activas. Lo que hace especial a esta receta es su versatilidad: puede servirse como entrada en una comida elegante, como plato principal ligero o incluso como snack nutritivo entre comidas, ¡así funciona el atún!

Esta receta de aguacates rellenos de atún se ha ganado un lugar en las cocinas de todo el mundo gracias a su sabor, ¡ponla a prueba en Cuaresma!

Aguacates rellenos de atún Canva

Ingredientes:

4 aguacates medianos

2 latas de atún (en agua o aceite)

½ taza de mayonesa ligera

1 cucharada de mostaza Dijon

1 limón (su jugo y ralladura)

½ cebolla morada finamente picada

1 tallo de apio finamente picado

2 cucharadas de perejil o cilantro fresco picado

Sal y pimienta negra al gusto

Preparación:

Abre las latas de atún y escurre todo el líquido o aceite. Añade al bol la mayonesa, mostaza Dijon, jugo y ralladura de limón, cebolla morada, apio y hierbas frescas. Salpimienta al gusto y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes. Ajusta sabor según prefieras. Retira el hueso del aguacate con cuidado. Con una cuchara, extrae parte de la pulpa para agrandar el hueco donde irá el relleno; reserva la pulpa extra para agregarla a la mezcla si lo deseas. Coloca cada mitad de aguacate en un plato y rellena generosamente con la mezcla de atún. Asegúrate de distribuir el relleno de forma uniforme para que cada comensal tenga una porción balanceada. Puedes servir los aguacates inmediatamente o refrigerarlos por 10–15 minutos para un plato más fresco. Acompaña con galletas saladas integrales, ensalada verde o tostadas si lo deseas.

Aguacates rellenos de atún Canva

Consejos para elegir aguacates perfectos:

Al seleccionar aguacates, busca una piel que ceda ligeramente a la presión suave, sin puntos demasiado blandos ni brotes duros, lo que indica que no está en su punto óptimo.

Si tus aguacates están demasiado firmes, colócalos en una bolsa de papel con una manzana o plátano durante 24 horas; el etileno que liberan las frutas acelera la maduración.

Variaciones del platillo:

Mediterráneo: añade aceitunas negras picadas y queso feta desmoronado.

añade aceitunas negras picadas y queso feta desmoronado. Con picante: incorpora chile jalapeño o sriracha.

Sin mayonesa: sustituye por yogur griego para un toque más ligero.

Aguacates rellenos de atún Canva

¿Con qué acompañar los aguacates?

Ensalada verde fresca, para una comida balanceada.

Tostadas integrales o crackers, que contrastan la cremosidad.

Rodajas de tomate o pepino, que aportan frescor y textura.

¿Cómo presentar el platillo?

Presenta cada mitad de aguacate con un chorrito de limón y una pizca de pimienta recién molida para realzar los sabores. Agregar hojas de cilantro o perejil fresco no solo decora, sino que también intensifica el aroma del plato.

Si lo sirves como entrada en una cena especial, acompaña cada porción con una pequeña ensalada verde y un toque de vinagre balsámico.

Disfruta de aguacates rellenos de atún, una receta saludable para cualquier momento de la semana. ¡Es súper sencilla!