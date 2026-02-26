Van Foreest arrolla con brillantez a V. Keymer

El GM neerlandés Jorden Van Foreest derrotó ayer al alemán Vincent Keymer, cuarto lugar en la clasificación mundial oficial de la FIDE, con una fascinante secuencia que calculó con precisión y lo condujo a un final superior, durante la ronda inaugural del Festival de Praga.

La victoria del neerlandés ocurrió en 51 jugadas de una Ruy López, variante Berlinesa, con un medio juego complejo. La última jugada de Keymer, un blúnder ofensivo, en zeitnot, de salto de caballo, que jaqueó simultáneamente a las tres piezas blancas pesadas, fue castigado con una combinación impecable de diez movimientos en los que Van Foreest simplificó y sacrificó la dama a cambio de una devastadora ofensiva.

En Praga hay cuatro líderes Yakubbóev, Van Foreest, y Abdusattórov que dominaron con blancas. El monarca mundial D. Gukesh compartió el punto con Niemann.

Resultados de la R-1: 1) Gukesh ½, Niemann; 2) Yakubboev 1-0, David Antón; 3) Van Foreest 1-0 Keymer; 4) Navara 1-0 Maghsoodloo; 5) Abdusattórov 1 - 0 Aravindh.

Clasificación ronda 1: 1) Nodirbek Yakubboev, (2,691) Uzbekistán, 1. 2) Jorden Van Foreest, (2,705), Países Bajos, 1; 3) David Navara, ( 2,629), República Checa, 1; 4) Nodirbek Abdusattórov, (2,751), Uzbekistán, 1; 5) Dommaraju, Gukesh, India, ½; 6) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, ½; 7) Aravindh, Chitambaram, (2,700) India, 0; 8) Parham Maghsoodloo, (2,708) Irán, 0; 9) Vincent Keymer, (2,776), Alemania, 0; 10) David Antón Guijarro (2,666), 0 puntos.

Emparejamiento de la R-2: 1) Niemann vs. Aravindh; 2) Maghsoodloo vs. Abdusattórov; 3) Keymer vs. Navara; 4) David Antón vs. Van Foreest; 5) Gukesh vs. Yakubbóev.

Blancas: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705.

Negras: Vincent Keymer, Alemania, 2,776.

Ruy López, Berlinesa, C65.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3 Ac5 5.Ae3 Van Foreest responde con el principio de pedirle cuentas a la pieza activa del adversario; invitación a la lucha activa. 5...Axe3 6.fxe3 Las negras dañan la estructura a sabiendas de que las blancas van a instalar una torre en la casilla f1 para adueñarse de la columna semiabierta. Confía Keymer en su capacidad defensiva. 6...Ce7 7.Cc3 c6 8.Ac4 b5 9.Ab3 d6 La estructura media luna que forman los peones negros es muy sólida. El peón fortalece el peón central. 10.a4! Un buen lance con la idea de romper la estructura. Al hacerlo las blancas van a perder un tiempo. 10...b4 Observe que no es posible: 10...a6 11.axb5 cxb5 12.Cxb5+-. 11.Cb1 Cg6 12.Cbd2 d5 13.De2 Ae6 14.0–0–0 Van Foreest no tardó más de 2´30” para enrocarse en largo. Visualizó que el adversario no puede hacer tan fácilmente un rompimiento en c4, casilla con el pleno control de las blancas. 14...Da5 15.Rb1 h6 No es posible el enroque largo por la deficiencia estructural .Las blancas jugarían de inmediato, acaso Tc1, con la idea de c3. Pero podrían enrocarse en corto. Los engines dan ventaja e igualdad a Van Foreest. 16.h4 Ag4 17.Df2 0–0 18.Dg3 Silenciosamente hay otra lucha: el tiempo. Los relojes marcan 1 hora 06´15” para Van Foreest y 31´31 para Keymer. El neerlandes ha empleado menos de 25 minutos y el alemán casi una hora en este puñado de jugadas. 18...Tae8+- Cuando se cuenta con ventaja se está obligado a atacar. 19.Tdf1 Dd8 Un grave error de Keymer que no percibe el agudo movimiento del neerlandés. 20.Cg5! Curiosamente el sacrificio es una imprecisión de Van Foreest. Pero contiene efecto sicológico en el combate. Además lo acompañan golpes tácticos que en la partida viva no son fáciles de refutar. 20...Dd7+=. 21.Cgf3 Ch5 22.De1± f5?+- Un error como consecuencia del tiempo. Keymer dispone de poco menos de 8 minutos para realizar 18 jugadas. Muy difícil jugar con precisión. 23.exd5 cxd5 24.e4+= fxe4 25.Dxe4 Rh7? Con el tiempo encima Keymer no vio. 25...Cg3 que le habría dado ventaja decisiva: 26.Dxg6 Tf6 27.Cxe5 Cxf1 28.Txf1 Txf1+–+ La posición es muy compleja. Y Van Foreest la resuelve con imaginación y cálculo exacto. Simpliflica y le da un toque fascinante con el sacrificio de dama. 26.Axd5 Cg3? El error decisivo en zeitnot. lo que da paso a una brillante combinación con sacrificio de dama. 27.Cg5+! hxg5 28.hxg5+ Ah3 29.Txf8 Cxe4 30.Ag8+ Rh8 31.Ae6+ Cxf8 32.Txh3+ Ch7 33.Axd7 Cxd2+ 34.Rc1 Te7 35.Rxd2 g6 (35...Txd7 36.g6 e4 37.Txh7+ Rg8 38.Th4+- exd3 39.Txb4 dxc2+ 40.Rxc2 Rf8 41.Tf4++-) 36.Ac6 Rg7 37.Tg3 Tf7 38.Af3 Tf5 39.Tg4 a5 40.Tc4 Cxg5 41.Re3 Cxf3 42.gxf3 Th5 43.Tc5+- Th2 44.b3 [44.Txe5 Txc2 45.b3 Tc3+-] 44...Rf6 45.Txa5 Txc2 46.Tb5 Ta2 47.Txb4 g5 48.Tb6+ Rf5 49.Tb5 Re6 50.a5 e4 51.Rxe4 Keymer abandona. 1–0.