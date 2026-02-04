Cómo hacer tacos al pastor sin trompo: receta casera en sartén

Los tacos al pastor son uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, pero ¿sabías que puedes hacerlos sin trompo? ¡Prepara esta receta casera en sartén!

Los taquitos al pastor son especialmente valorados en la Ciudad de México y otras regiones del país por su sabor intenso y su jugosa carne adobada. Tradicionalmente, estos tacos se preparan con cerdo marinado y se cocinan lentamente en un trompo giratorio frente al fuego, una técnica que se popularizó gracias a la influencia de los inmigrantes libaneses y su método de asar carne similar al shawarma.

Aunque el trompo es icónico, no todos tienen acceso a este equipo en casa. Sin embargo, es totalmente posible recrear el sabor característico del pastor sin un trompo, utilizando técnicas como sartén, plancha u horno caliente para dorar y caramelizar la carne de cerdo finamente rebanada.

Esta receta casera te permitirá disfrutar de tacos al pastor con sabor auténtico desde tu cocina. A través de un buen adobo, la selección de ingredientes correctos y una cocción adecuada, lograrás una versión deliciosa que compite con la tradición taquera sin necesidad de un trompo giratorio.

Tacos al pastor sin trompo Canva

Receta de tacos al pastor sin trompo

Ingredientes:

1.2–1.5 kg de carne de cerdo (pierna o lomo, cortada en rebanadas finas)

5 chiles guajillo secos (sin semillas)

4 chiles ancho secos

4 dientes de ajo

1/2 taza de jugo de piña (para sabor y acidez)

1/4 taza de vinagre blanco

1 cucharada de comino molido

Achiote o pasta de achiote (opcional para color y sabor)

Sal y pimienta al gusto

Tortillas de maíz calientes

Cebolla y cilantro picados

Rodajas de piña caramelizada

Limón y salsas al gusto

Preparación:

Coloca todos los chiles en agua caliente por unos 10–15 minutos hasta que estén suaves. En la licuadora coloca los chiles hidratados, el ajo, jugo de piña, vinagre, comino y sal. Agrega un chorrito del agua de remojo si necesitas ayudar a licuar; procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Si usas achiote, añádelo en este paso para intensificar el color rojizo tradicional. Coloca las rebanadas de cerdo en un recipiente amplio y vierte el adobo preparado sobre la carne, asegurándote de cubrir todas las piezas. Cubre y refrigera por mínimo 4 horas, idealmente toda la noche para mayor sabor. Calienta un poco de aceite en una sartén amplia a temperatura alta, agrega la carne en tandas para que no se amontone. Cocina hasta que esté dorada y caramelizada por fuera, y bien cocida por dentro. Calienta las tortillas de maíz en comal o sartén, coloca una porción de carne al pastor. Añade cebolla y cilantro picado por encima, así como piña y tu salsa favorita.

Tacos al pastor sin trompo Canva

Otras formas de preparar tacos al pastor sin trompo

Al horno

Coloca las rebanadas en una bandeja sobre rejilla. Asa bajo grill durante 10‑15 minutos, volteando a mitad de tiempo para que se dore de ambos lados.

Olla o sartén con tapa

Calienta la carne con un poco de su propio jugo y tapa la sartén. Cocina a fuego medio‑bajo hasta que quede tierna y jugosa. Corta la carne delgada en rebanadas finas para mejor absorción del adobo y caramelización más parecida al trompo Deja la carne marinar por varias horas para intensificar el sabor profundamente. Sella la carne a alta temperatura para lograr textura dorada como la del trompo.

Tacos al pastor sin trompo Canva

¿Cuál es la historia de los tacos al pastor?

Los tacos al pastor son un claro ejemplo de la mezcla cultural en la cocina mexicana. Su nombre, que significa literalmente “al estilo del pastor”, hace referencia a la manera de cocinar la carne similar al shawarma traído por inmigrantes libaneses a México a principios del siglo XX.

Originalmente el platillo se elaboraba con carne de cordero, pero en México se fue adaptando hasta convertirse en cerdo marinado con una mezcla de chiles, especias y jugo de piña, elementos que le dan su sabor dulce‑picante y aroma únicos.

En Monterrey, también se les conoce como tacos de trompo, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse. Con el paso del tiempo se consolidó como uno de los tacos callejeros más icónicos, servido con cebolla, cilantro y piña sobre tortillas de maíz, y extendiéndose desde la Ciudad de México al resto del país y el mundo.

Los tacos al pastor sin trompo te permiten disfrutar de un platillo emblemático de la cocina mexicana desde la comodidad de tu casa y sin equipo especializado. Con una marinada equilibrada y un buen sartén, podrás recrear los sabores intensos y jugosos que caracterizan a estos tacos.