Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 13 de marzo de 2026

LAS MÁS ALTAS

¿Cuáles son las ciudades que se encuentran a mayor altura en Norteamérica?

R. Éstas son las ciudades más altas en Norteamérica:

1. Alma, Colorado (EU) – 3,158 m.

2. Montezuma, Colorado (EU) – 3,143 m.

3. Leadville, Colorado (EU) – 3,094 m.

4. Río Azul, Colorado (EU) – 3,054 m.

5. Breckenridge, Colorado (EU) – 2,926 m.

6. Toluca de Lerdo (México) – 2,663 m.

7. Santa Fe, Nuevo México (EU) – 2,194 m.

8. Ciudad de México (México) – aprox. 2,240 m.

9. Puebla (México) – aprox. 2,150 m.

10. Flagstaff, Arizona (EU) – 2,106 m.

Estas ciudades representan las elevaciones urbanas más altas del continente, combinando pequeñas localidades montañosas de Colorado con grandes centros urbanos del altiplano mexicano. La altitud influye en clima, arquitectura y estilo de vida, creando entornos únicos dentro de Norteamérica.

LOS COLORES

¿Cómo opera la psicología del color y se ha usado el color para identificar países?

R. La psicología del color opera de dos maneras: con asociaciones universales y con significados que dependen de cada cultura. Las vinculaciones con la temperatura suelen ser universales y se explican por la naturaleza. Relacionamos el calor con colores cálidos, como el rojo y el amarillo, porque el fuego y el sol contienen esos tonos. En cambio, el agua y los bosques, ligados a sensaciones de frescura, son azules y verdes, por lo que asociamos esos colores con lo frío.

Estas mismas asociaciones se trasladan a las emociones. Una persona irritable o impulsiva se vincula mentalmente con el rojo, mientras que alguien triste o con poca energía suele relacionarse con el azul.

Pero no todo es biología. Muchas percepciones sobre el color provienen de creencias y tradiciones culturales. En países como China, Dinamarca y Argentina, el rojo simboliza buena suerte y prosperidad. En Alemania, Nigeria y Chad, en cambio, se considera un color de mala fortuna. Y mientras que en Estados Unidos el blanco se asocia con pureza e inocencia, en gran parte de Asia Oriental es el color del luto, un contraste marcado con el negro que domina los rituales funerarios en buena parte de Occidente.

Éstos son algunos países que “se vuelven” un color, y la idea de identificar países por un color no es exacta, pero sí tiene sentido cuando hablamos de tradición deportiva, símbolos nacionales y memoria visual colectiva. Algunos ejemplos lo ilustran muy bien.

• Italia – Azzurri. La selección italiana es conocida mundialmente como Gli Azzurri por el azul intenso de sus uniformes. Curiosamente, ese color no proviene de la bandera, sino de la Casa de Saboya, la dinastía que unificó Italia. Con el tiempo, el azul se volvió un sello nacional: futbol, ciclismo, atletismo, todos visten azzurro.

• Países Bajos – Orange. Los neerlandeses adoptaron el naranja como color identitario por la Casa de Orange. Hoy es imposible pensar en Países Bajos sin imaginar estadios teñidos de naranja durante mundiales y Juegos Olímpicos.

• Argentina – Celeste y blanco. El deporte consolidó la paleta de la bandera. El “albiceleste” es un código visual inmediato, desde la selección de futbol hasta el basquet o el hockey.

• Brasil – Verde y amarillo. La Canarinha convirtió esos colores en una marca global: alegría, energía y juego ofensivo.

Venezuela – Vino tinto

* Mexico – ¡el Tri!