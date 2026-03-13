El gran estratega José Raúl Capablanca (2)

Capablanca era considerado un gran estratega y soberbio táctico; dominó de forma especial el final de juego lo que le permitió permanecer sin perder partida ocho años (de 1916 a 1924) y se le consideró en esa época invencible. El ajedrez fue su lengua materna y sus partidas demuestran una facilidad natural sin par. Por ello, todos aquellos que desean mejorar su nivel de juego deben analizar profundamente las partidas de Capablanca ya que sus ideas aparecen de forma cristalina y comprensible. A continuación dos enérgicas partidas de su etapa como excampeón mundial.

Blancas: Capablanca - Negras: H. Steiner Los Angeles, 1933 Apertura de los cuatro caballos

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 Cf6 4.Ab5 Ab4 5.0-0 0-0 6.d3 d6 7.Ag5 Axc3 8.bxc3 Ce7 9.Ch4 c6 10.Ac4 Ae6? (lo correcto era jugar 10...d5 11.Ab3 Dd6 sólo con ligera ventaja blanca) 11.Axf6! gxf6 12.Axe6 fxe6 13.Dg4+ Rf7 14.f4! (Capablanca busca abrir líneas de ataque ya que el rey negro está expuesto. Cuando se tiene ventaja posicional es fundamental jugar con energía para mantener la iniciativa) 14...Tg8? (mejor defensa era 14...exf4 15.Txf4 Cg6 16.Dh5 Rg7 17.Tg4 De8 y las negras, aunque pasivas, logran resistir) 15.Dh5+ Rg7 16.fxe5 dxe5 17.Txf6! (es posible que Steiner no haya previsto este sacrificio que destruye las defensas negras comenzando una persecución mortal al rey) 17...Rxf6 18.Tf1+ Cf5 (pierde rápido 18...Rg7 19.Tf7+ Rh8 20.Dxh7++) 19.Cxf5! exf5 20.Txf5+Re7 21.Df7+ Rd6 22.Tf6+ Rc5 (resistía más 22...Dxf6 23.Dxf6+ Rd7 24.Df5+ seguido de 25.Dxh7 pero se llega a un final ganado por la decisiva ventaja material blanca) 23.Dxb7! Db6 (evita la doble amenaza sobre c6 y b4. Esta defensa es sólo temporal como demuestra el siguiente sacrificio de desviación...) 24.Txc6+! Dxc6 25.Db4++. Partida conducida por el genio cubano con gran precisión.

Blancas: Capablanca – Negras: Rather Nueva York, 1936 Defensa Siciliana

1.e4 c5 2.Ce2 Cc6 3.Cbc3 d6 4.g3 g6 5.Ag2 Ag7 6.d3 Cf6 7.Ae3 0–0 8.h3 Ad7 9.Dd2 a6 10.Ah6! (Capablanca eligió entrar en la variante cerrada contra la Defensa Siciliana y ahora busca el cambio del alfil rival para quitarle un defensor al rey negro y poder atacarlo más adelante) 10…Cd4 11.Axg7 Rxg7 12.0-0 (esto parece un descuido pero en realidad el blanco ha previsto e incluso invita al siguiente truco táctico del negro) 12…Axh3 13.Cxd4! Axg2? (era mucho mejor 13...cxd4 14.Axh3 dxc3 15.Dxc3 y la ventaja blanca es muy ligera. Quizá el negro no consideró la siguiente jugada de Capablanca que dejará muy vulnerable el flanco de rey negro) 14.Cf5+! gxf5 15.Rxg2 fxe4 16.Th1 d5? (las negras fallan en un momento crítico y muy complicado de la partida.

Tampoco servía 16...Rh8? por la bonita persecución que se daba luego de 17.Cxe4 Cxe4 18.Txh7+!! Rxh7 19.Th1+ Rg6 20.Dh6+ Rf5 21.Th5+ Rg4 22.f3++. La única que resistía era 16...Th8! para defender el peón débil de h7, aunque luego de 17.Dh6+ Rg8 18.Cxe4 Cxe4 19.dxe4 f6 20.Th4 el blanco tiene amplia compensación por el peón de menos debido a la mala ubicación de la torre en h8) 17.Dg5+ Rh8 18.Cxd5! Dxd5 (no salvaba al negro 18...Tg8 19.Cxf6! Tg7 20.Txh7+ Txh7 21.Cxh7! seguido de 22.Th1!) 19.Txh7+! (demoledor sacrificio de desviación que obliga a la rendición. Si 19...Cxh7 20.Dxd5 o 19...Rxh7 20.Th1+ Ch5 21.Txh5++). 1-0.

Guil Russek /Especial