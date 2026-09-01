Sencilla granola casera con nueces, más saludable que la del súper
Aprende a preparar granola en casa y acompaña tus desayunos con una versión más saludable para llenarte de energía.
Si amas poner granola a tu yogur, fruta o incluso comerla sola como snack, prepara esta sencilla receta de granola casera con nueces y olvídate de las versiones comerciales altas en azúcares, grasas e ingredientes desconocidos.
¿Sabías que la primera granola fue creada por un médico? James Caleb Jackson elaboró un cereal con harina de Graham horneada y desmenuzada que llamó granula y daba en su sanatorio a sus pacientes, remojado con leche.
Con el tiempo surgieron otras versiones y finalmente evolucionó a lo que hoy conocemos: una mezcla de avena y otros cereales, con frutos secos, semillas y fruta deshidratada, a los que se agrega algún endulzante para hornearlos y conseguir una textura crujiente.
Por sus ingredientes, puede ser una excelente fuente de carbohidratos complejos, fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales. Sin embargo, no todas son iguales. Muchas granolas comerciales contienen altas cantidades de azúcares, aceites y conservadores.
Eso hace a la granola casera una excelente opción, pues podemos elegir ingredientes de calidad y reducir la cantidad de azúcar. Prepararla es más fácil de lo que imaginas, solo sigue esta receta.
¿Cómo hacer granola con nueces?
Ingredientes:
- 3 tazas de avena integral
- 1 taza de nueces troceadas (puedes usar una mezcla de varias)
- ½ taza de semillas de calabaza
- ¼ de taza de semillas de girasol
- ½ taza de puré de manzana sin azúcar
- 2 cucharadas de aceite de coco derretido (líquido)
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
- ¼ de taza de coco rallado sin azúcar (opcional)
- ¼ de taza de arándanos deshidratados (opcional)
Preparación:
- En un recipiente amplio mezcla la avena con las nueces, semillas de calabaza, semillas de girasol, coco rallado (si decides usarlo), canela y la pizca de sal.
- En un tazón, revuelve el puré de manzana con el aceite de coco y la vainilla. Tip: si no tienes aceite de coco, puedes usar un aceite vegetal neutro, como el de soya o girasol. Si deseas reducir el contenido de grasa, omítelo, aunque puede que no quede tan crujiente tu granola.
- Vierte la mezcla húmeda sobre los ingredientes secos y revuelve hasta que todo quede impregnado.
- Forra una charola con papel para hornear y extiende la mezcla de granola formando una capa uniforme.
- Lleva al horno precalentado a 160 °C durante 30 o 35 minutos, hasta que tenga un tono dorado parejo. Tip: cada 10 minutos saca la charola y revuelve la granola con una palita para que lograr un tostado uniforme.
- Retira la charola del horno y deja enfriar la granola por completo antes de guardarla. Hacerlo cuando todavía está caliente hará que el vapor la ablande.
- Cuando esté fría, añade los arándanos deshidratados, también puedes usar pasas u otras frutas secas.
- Guarda tu granola con nueces casera en un frasco de vidrio con tapa o un recipiente hermético y mantenla en un lugar fresco y seco.
Disfruta esta granola en tu desayuno o como un snack. Va perfecta en yogur, con fruta o en tus licuados.
Para hacer esta versión sin tanta azúcar, usamos puré de manzana natural, pero también puedes utilizar miel. Empieza con dos cucharadas y ve midiendo la cantidad de dulce. Eso sí, debes reducir la cantidad de puré o eliminarlo para evitar un exceso de humedad.