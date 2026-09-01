Sencilla granola casera con nueces, más saludable que la del súper

Si amas poner granola a tu yogur, fruta o incluso comerla sola como snack, prepara esta sencilla receta de granola casera con nueces y olvídate de las versiones comerciales altas en azúcares, grasas e ingredientes desconocidos.

¿Sabías que la primera granola fue creada por un médico? James Caleb Jackson elaboró un cereal con harina de Graham horneada y desmenuzada que llamó granula y daba en su sanatorio a sus pacientes, remojado con leche.

Con el tiempo surgieron otras versiones y finalmente evolucionó a lo que hoy conocemos: una mezcla de avena y otros cereales, con frutos secos, semillas y fruta deshidratada, a los que se agrega algún endulzante para hornearlos y conseguir una textura crujiente.

Por sus ingredientes, puede ser una excelente fuente de carbohidratos complejos, fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales. Sin embargo, no todas son iguales. Muchas granolas comerciales contienen altas cantidades de azúcares, aceites y conservadores.

Eso hace a la granola casera una excelente opción, pues podemos elegir ingredientes de calidad y reducir la cantidad de azúcar. Prepararla es más fácil de lo que imaginas, solo sigue esta receta.

La granola es gran compañera de nuestros desayunos y snacks Canva

¿Cómo hacer granola con nueces?

Ingredientes:

3 tazas de avena integral

1 taza de nueces troceadas (puedes usar una mezcla de varias)

½ taza de semillas de calabaza

¼ de taza de semillas de girasol

½ taza de puré de manzana sin azúcar

2 cucharadas de aceite de coco derretido (líquido)

1 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

¼ de taza de coco rallado sin azúcar (opcional)

¼ de taza de arándanos deshidratados (opcional)

Preparación:

En un recipiente amplio mezcla la avena con las nueces, semillas de calabaza, semillas de girasol, coco rallado (si decides usarlo), canela y la pizca de sal. En un tazón, revuelve el puré de manzana con el aceite de coco y la vainilla. Tip: si no tienes aceite de coco, puedes usar un aceite vegetal neutro, como el de soya o girasol. Si deseas reducir el contenido de grasa, omítelo, aunque puede que no quede tan crujiente tu granola. Vierte la mezcla húmeda sobre los ingredientes secos y revuelve hasta que todo quede impregnado. Forra una charola con papel para hornear y extiende la mezcla de granola formando una capa uniforme. Lleva al horno precalentado a 160 °C durante 30 o 35 minutos, hasta que tenga un tono dorado parejo. Tip: cada 10 minutos saca la charola y revuelve la granola con una palita para que lograr un tostado uniforme. Retira la charola del horno y deja enfriar la granola por completo antes de guardarla. Hacerlo cuando todavía está caliente hará que el vapor la ablande. Cuando esté fría, añade los arándanos deshidratados, también puedes usar pasas u otras frutas secas. Guarda tu granola con nueces casera en un frasco de vidrio con tapa o un recipiente hermético y mantenla en un lugar fresco y seco.

Disfruta esta granola en tu desayuno o como un snack. Va perfecta en yogur, con fruta o en tus licuados.

Para hacer esta versión sin tanta azúcar, usamos puré de manzana natural, pero también puedes utilizar miel. Empieza con dos cucharadas y ve midiendo la cantidad de dulce. Eso sí, debes reducir la cantidad de puré o eliminarlo para evitar un exceso de humedad.