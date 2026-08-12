Sencillo sándwich de verduras asadas con hummus para desayunar saludable

Los sándwiches siempre son una buena opción para desayunar, pues son fáciles y rápidos, además de que admiten prácticamente cualquier relleno. Cambia los embutidos por esta receta saludable y deliciosa de sándwich de verduras asadas con hummus.

Aunque no existe una regla exacta sobre el horario para comer vegetales, lo ideal es que estén presentes en todas nuestras comidas, incluyendo el desayuno. Hacerlo desde temprano hace más fácil cumplir los requerimientos diarios de fibra, vitaminas y minerales.

Claro, a casi nadie se le antoja desayunar una ensalada, por eso es bueno encontrar recetas creativas más allá del huevo revuelto. Este sándwich de verduras asadas es una opción fácil y saciante, pues también incluye proteína.

Contrario a lo que se cree, esta no solo está presente en ingredientes de origen animal, también en las legumbres. El hummus es una forma sencilla de incorporarlas, pues se hace con garbanzos molidos mezclados con pasta de ajonjolí, ajo y aceite de oliva.

Por lo tanto, además de ser una pasta untable, tiene un sabor ligero y agradable. Si nunca has probado esta combinación, prepara esta receta.

Incluir verduras en el desayuno es una excelente forma de iniciar el día Canva

¿Cómo hacer sándwich de verduras con hummus?

Ingredientes:

2 chapatas medianas

½ taza de hummus

1 calabacita en rodajas delgadas

1 berenjena en rodajas delgadas

½ pimiento rojo en tiras

½ cebolla morada en plumas

1 taza de arúgula

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En una sartén grande a temperatura media, calienta un chorrito de aceite de oliva. Asa las verduras las rodajas de berenjena y calabacita hasta que estén doradas por ambos lados. Tip: para que la berenjena no amargue, desflémala con sal por 30 minutos; enjuaga y seca las rodajas antes de asarlas. Retira las verduras de la sartén, colócalas en un plato y sazónalas con sal y pimienta. Calienta otro poco de aceite en la misma sartén y saltea el pimiento junto con la cebolla hasta que estén suaves, pero firmes. Apaga el fuego y reserva. Corta las chapatas mitad y tuesta la parte de la miga en un comal, esto ayudará a que el pan no se humedezca con los vegetales. Para el armado: unta hummus en la base y en la tapa de la chapata; coloca una capa de berenjena, seguida de una de calabacitas y finaliza con los pimientos y cebolla. Añade un puñito de arúgula y cierra con la tapa, presionando ligeramente para compactar. Si lo deseas, también puedes añadir aguacate y chipotle para más sabor. Corta el sándwich de verduras asadas con hummus por la mitad y disfrútalo solo o acompañado de fruta.

Si siempre andas corto de tiempo por la mañana, deja que las verduras se hagan solas mientras te preparas para salir. Acomódalas en una charola forrada con papel para horno y rocíalas con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta.

Hornea a 180 °C por 20 minutos, volteándolas a la mitad del tiempo para que se cocinen parejas. Lo siguiente será montar el sándwich de verduras asadas con las instrucciones anteriores y disfrutar un desayuno saludable y delicioso.