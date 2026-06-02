Salt Bae inauguró su primer restaurante en México: ¿Cuánto cuesta comer ahí?

El afamado chef turco Nusret Gökçe, mundialmente reconocido como Salt Bae, inauguró su lujoso restaurante Nusr-Et en la Ciudad de México. El establecimiento abrió sus puertas en la Avenida Paseo de la Reforma 439, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Los precios por vivir esta exclusiva experiencia gastronómica van desde los mil hasta los 16 mil 500 pesos.

La propuesta de este polémico empresario mezcla la alta cocina con un espectáculo teatral directo en la mesa del comensal. El lugar destaca por ofrecer cortes de carne premium y preparaciones extravagantes que simbolizan el lujo de la marca. Nusr-Et opera hoy como una de las cadenas de restaurantes más famosas y codiciadas del mundo.

Salt Bae en su restaurante. Foto: nusr-et.com.tr

Los precios y el menú del restaurante de Salt Bae en México

El menú del Nusr-Et Steakhouse despliega opciones para los paladares más exigentes, con selecciones de carne Prime y Wagyu australiano. El costo por porción supera fácilmente los mil pesos y alcanza los 4 mil pesos en los platillos más tradicionales. El Tomahawk Wagyu para dos personas, por ejemplo, registra un valor aproximado de 3 mil 950 pesos.

La estrella de la casa y el mayor atractivo visual del recinto es el famoso Golden Tomahawk. Este ostentoso corte de res llega a la mesa totalmente cubierto con láminas de oro de 24 quilates. Aunque la sucursal mexicana no publicó un costo oficial de lanzamiento para esta pieza, en ubicaciones como Miami alcanza los 16 mil 500 pesos.

Corte de carne en el restaurante de Salt Bae. Foto: nusr-et.com.tr

Para culminar la velada, el restaurante sirve el clásico Baklava. Este postre tradicional turco representa el cierre obligado para completar la experiencia en el establecimiento. Los meseros rebanan el dulce con la misma técnica dramática que utilizan para las carnes, y así mantienen el espectáculo inmersivo de principio a fin.

La selección de coctelería de autor acompaña a la perfección la oferta de cortes de alta gama. El equipo de mixólogos del restaurante prepara tragos exclusivos que también integran elementos teatrales como humo, fuego y acentos dorados. Esta carta de bebidas eleva el ticket promedio de los visitantes de forma considerable.

Espectáculo y exclusividad en la antesala del Mundial 2026

La llegada de esta cadena internacional a la capital mexicana ocurrió justo dos semanas antes del inicio del Mundial 2026. El empresario turco aprovechó que la Ciudad de México funciona como una de las sedes principales del torneo para maximizar la atención mediática. El momento exacto de la apertura garantiza la visita de miles de turistas y celebridades.

Antes de habilitar el acceso al público general, la gerencia organizó una serie de actividades y cenas privadas. Estas veladas exclusivas agruparon a invitados especiales y celebridades bajo el lema promocional “More than a restaurant”. De este modo, los relacionistas públicos posicionaron el espacio no solo como un comedor, sino como el destino definitivo de entretenimiento.

La extravagancia en los platillos de Salt Bae. Foto: nusr-et.com.tr

Posteriormente, el equipo de operaciones de Salt Bae liberó el sistema de reservaciones para todos los interesados. El lugar ya recibe a decenas de capitalinos dispuestos a pagar por presenciar el famoso ritual de la sal en vivo. La inversión millonaria del chef busca dominar la escena culinaria de Paseo de la Reforma durante toda la justa deportiva.

Ubicado en el corazón financiero y turístico de la ciudad, el lujoso local goza de una conectividad y visibilidad inmejorables. Los fanáticos del fútbol con alto poder adquisitivo encuentran en este punto el lugar ideal para festejar los resultados del torneo. El corredor de Reforma consolida así su perfil como una de las avenidas más exclusivas a nivel internacional.

El formato del restaurante replica exactamente el éxito comercial que el chef instauró previamente en metrópolis como Dubái, Londres y Nueva York. Los empleados emulan la particular técnica de espolvorear sal que viralizó al creador de la marca en internet. Cada platillo servido funciona como material visual diseñado específicamente para brillar en las redes sociales de los comensales.