Salt Bae abrirá su restaurante en CDMX este 2026

La Ciudad de México se integrará a la lista de ciudades que contarán con un restaurante de la cadena Nusr-Et Steakhouse, propiedad del chef y empresario turco Nusret Gökçe, conocido mundialmente como Salt Bae.

La noticia ha llamado la atención tanto por la popularidad internacional del chef como por el interés que genera su estilo de cocina, que mezcla cortes de carne de alta calidad con una experiencia llamativa en el servicio. La llegada a CDMX forma parte de un plan de crecimiento internacional, aunque todavía hay pocos datos confirmados sobre la fecha exacta y la ubicación del restaurante.

¿Quién es Salt Bae?

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, es un chef de origen turco que alcanzó fama mundial en 2017 gracias a un video que se volvió viral, donde aparece preparando carne y agregando sal con un movimiento muy particular de la mano. Ese gesto se convirtió rápidamente en un meme y lo hizo conocido en todo el mundo.

A partir de ese momento, su imagen quedó ligada a la preparación de carnes de lujo y a una forma de servicio que combina cocina y espectáculo. Su presencia en redes sociales ayudó a que millones de personas conocieran su trabajo y lo asociaran con experiencias llamativas alrededor de la carne.

Salt Bae es el fundador de la cadena Nusr-Et Steakhouse, cuyo nombre une su apellido con la palabra “carne” en turco. El primer restaurante abrió en Estambul en 2010, y con el paso de los años se transformó en una marca conocida por ofrecer carnes de alta calidad con un estilo de servicio que busca sorprender a los clientes.

A pesar de algunas críticas en ciertos países, la cadena ha mantenido su crecimiento a nivel internacional. Actualmente, Nusr-Et tiene presencia en varios países, entre ellos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Grecia y Turquía, lo que muestra el alcance global que ha logrado la marca.

Nusr-Et Steakhouse en CDMX

Salt Bae y su grupo restaurantero anunciaron que Nusr-Et abrirá un restaurante en Ciudad de México, lo que marcará su llegada oficial al mercado mexicano. El anuncio se hizo a través de redes sociales del propio chef, aunque todavía no se ha dado a conocer el día exacto de la inauguración.

Según la información difundida, esta apertura forma parte de un plan de expansión internacional que también contempla otras ciudades del mundo como Roma, Milán, Capadocia y Nápoles.

Como suele suceder con restaurantes de este nivel, datos como la dirección exacta dentro de la ciudad y la fecha definitiva de apertura dependen de permisos, obras y acuerdos comerciales, por lo que aún no se han confirmado públicamente.

Dentro de las redes sociales de Salt Bae, se ha mencionado que el restaurante estará ubicado sobre el Paseo de la Reforma. Una ubicación estratégica, pues se sabe que la avenida es muy turística y de mucha afluencia en el día a día.

Salt Bae abrirá su restaurante en CDMX este 2026 Cortesía Instagram @nusr_et

¿Qué venden en el restaurante de Salt Bae?

El concepto de Nusr-Et Steakhouse se basa en cortes de carne de alta calidad y un servicio llamativo, donde la forma de preparar y servir los platillos es parte importante de la experiencia.

Aunque todavía no se ha presentado el menú específico para Ciudad de México, es probable que siga la línea de otros restaurantes de la marca, que incluyen: cortes de carne premium, como wagyu y tomahawk. Platillos conocidos por su presentación llamativa, como hamburguesas o filetes con láminas de oro comestible.

Otras opciones como entradas, ensaladas y algunos productos del mar, dependiendo de la sede.

Se espera que el servicio mantenga el estilo que hizo famoso al chef, incluyendo la forma especial de salar la carne, aunque Salt Bae no necesariamente estará presente todos los días en el restaurante.

Los precios en Nusr-Et suelen ser altos, ya que combinan ingredientes costosos con una experiencia que busca ser exclusiva. En otros países se han visto cortes con oro comestible y cuentas finales muy elevadas. Aunque los precios en México podrían adaptarse al mercado local, se espera que siga siendo un restaurante de gama alta.

Salt Bae en México

La llegada de Nusr-Et a Ciudad de México puede influir en la oferta culinaria de la ciudad de distintas maneras. La apertura de un restaurante de esta marca puede atraer visitantes del extranjero y seguidores de este tipo de cocina, lo que ayudaría a reforzar la imagen de la capital como destino gastronómico.

Ciudad de México ya cuenta con restaurantes reconocidos a nivel mundial. Nusr-Et se sumaría con un estilo distinto, centrado en carnes de alta calidad y un servicio que también funciona como espectáculo.

La figura de Salt Bae y sus restaurantes ha generado comentarios variados. Algunas personas valoran más la experiencia visual y el ambiente, mientras que otras opinan que la fama del lugar supera la propuesta culinaria.

En una ciudad con tanta diversidad gastronómica como CDMX, es probable que la apertura despierte tanto entusiasmo como debate.

El anuncio de que Salt Bae abrirá su restaurante en Ciudad de México coloca a la capital mexicana dentro del mapa de esta cadena de restaurantes de lujo.

Aunque todavía no se conocen detalles como la ubicación exacta o la fecha definitiva de apertura, la noticia ha generado expectativa por la fama internacional del chef y el estilo particular de su propuesta.

Más allá de gustos personales, la llegada de esta marca abre una nueva etapa en la conversación sobre la oferta gastronómica de alto nivel en una de las ciudades más importantes del mundo.