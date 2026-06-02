CDMX tendrá un Gran Desfile Mundialista en Reforma y varios eventos más

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada presentó este martes 2 de junio el evento denominado La Fiesta del Mundial donde se dieron a conocer todos los detalles de las actividades que se preparan para estos días donde se vive el ambiente de emoción a 9 días del arranque del evento más esperado del mundo.

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La mandataria capitalina detalló que en la capital del país tendrá 18 festivales futboleros en las 16 alcaldías. En parques, plazas, bosques, deportivos. Siete de ellos durarán todo lo que dura el Mundial.

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Además, habrá un Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma, habrá un carro alegórico del juego de pelota prehispánico, otro carro alegórico con ofenda de Muertos dedicado a las leyendas del futbol, habrá una comparsa de 50 catrinas, otro será un carro alegórico de una trajinera gigante, así como comparsas de los pueblos originarios de la CDMX con charros, alebrijes gigantes, un globo gigante de Juanito que fue la mascota de 1970, también carro alegórico del mundial del 70 que recuerda el festejo con Pelé, otro globo gigante con la mascota del Pique del 86. Y varios carros alegóricos más. También habrá un carro sonidero con el Sonido La Changa.

¿Cuándo va a ser el desfile?

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Será el sábado 13 de junio a la 1 de la tarde e irá por La Diana Cazadora en la famosa avenida Paseo de la Reforma.

También habrá intervenciones de arte público como "Ven y Siéntate con Frida"

Además, habrá actividades culturales, así señalaron que se hará del Mundial2026 una celebración que se viva en cada rincón de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno detalló además que esta transformación deja un legado permanente: mejor movilidad, más espacio público y una ciudad más conectada, incluyente y vibrante.