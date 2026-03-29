5 restaurantes de pescados y mariscos en la CDMX: con las 3B para comer como en la playa

¡Conoce los restaurantes de mariscos baratos en CDMX para comer como si estuvieras en la playa! Aprovecha Semana Santa y, si no te tocó irte a la playa, al menos disfruta de la gastronomía del mar con unos ricos camarones al mojo de ajo o el platillo que más te guste.

¿Quién dijo que para disfrutar de un buen aguachile o un pescado zarandeado es necesario manejar hasta Acapulco? Afortunadamente, la capital tiene rincones que parecen embajadas costeras.

Sin embargo, el reto no es solo encontrar sabor, sino hacerlo sin que la cuenta parezca el presupuesto de una expedición submarina. Prepárate para un recorrido por cinco paradas obligatorias donde el limón, el chile y el marisco fresco son los protagonistas.

Ya sea que busques un caldo de camarón para revivir después de una fiesta o una torre de mariscos digna de Instagram pero a precio de mercado, esta guía es tu brújula para navegar por la CDMX y encontrar restaurantes baratos de mariscos y pescados.

El k-guamo Facebook Marisquería El K-guamo

5 restaurantes de mariscos y pescados con las 3B en CDMX

Marisquería El K-guamo

Dirección: Ayuntamiento 18, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc

Si hay un lugar que define la frase "bueno, bonito y barato" en el corazón de la capital, ese es El K-guamo. Este establecimiento comenzó como un puesto de lámina y ha crecido hasta convertirse en una institución para los oficinistas, turistas y locales que transitan por la calle de Ayuntamiento.

Su caldo de camarón es legendario y las empanadas de marisco están siempre crujientes. Es el lugar perfecto para una comida rápida pero sustanciosa. No te puedes ir sin probar la tostada de ceviche de jaiba, que es generosa y tiene ese toque casero que ya casi no se encuentra.

Don Vergas Mariscos

¿Dónde? Av. Tamaulipas 170, Hipódromo, Cuauhtémoc

Aunque el nombre pueda sacarte una sonrisa, el sabor de Don Vergas es cosa seria. Lo que empezó como un pequeño local en el Mercado de San Juan se ha mudado a un espacio más formal sin perder la esencia del "marisco de carreta" sinaloense que lo hizo famoso.

Con una calificación de 4.2 estrellas en Google Maps, los comensales han señalado que el sabor es excelente y los mariscos están frescos. Es la opción ideal si buscas marisco estilo Sinaloa con un picor que te hará sudar pero seguir queriendo más.

Don Vergas Instagram @donvergasmariscos

Aguachilangos

¿Dónde? Manuel María Contreras 92, San Rafael, Cuauhtémoc

Si eres de los que cree que el ceviche debe ser firme y fresco, Aguachilangos es tu lugar. Con un concepto sencillo pero muy bien ejecutado, este restaurante se ha ganado el corazón de la colonia San Rafael.

A diferencia de otros lugares que usan pescados más económicos y fibrosos, en Aguachilangos se comprometen con la calidad del corte. Además, tienen opciones divertidas como el aguachile negro que es visualmente impactante y delicioso.

Mariscos Los Paisas

¿Dónde? Av Morelos 53, locales 287 al 292, Jamaica, Venustiano Carranza

Ubicado en una zona donde la oferta gastronómica es vasta, Mariscos Los Paisas destaca por sus porciones, es el típico lugar donde sabes que la frescura está garantizada por la alta rotación de comensales.

Si vas con mucha hambre y poco presupuesto, encuentras opciones ganadoras que cumplen con las 3B: buenas, baratas, bonitas y con mucha salsa. Las tostadas y tacos están súper bien recomendados.

Aguachilangos Facebook Aguachilangos

Los Cocos

¿Dónde? Av Cuauhtémoc 17, Maravillas, Cdad. Nezahualcóyotl

Con 4.5 estrellas de calificación en Google Maps, esta ostionería y marisquería ya es un clásico. Si bien no está ubicada en CDMX, no está tan lejos para darte una vuelta y disfrutar de comida con una buena relación costo-beneficio.

En Los Cocos, los platos se preparan al momento, es el lugar perfecto para ir con amigos y probar absolutamente todo el menú. Los foodies que recomiendan hacen mención del excelente servicio, ambiente familiar y un amplio surtido de pescados y mariscos.

¿Cómo elegir un buen restaurante de mariscos?

Fíjate siempre en la rotación del lugar, la gente garantiza que el producto no pasa mucho tiempo almacenado.

El marisco es un platillo de sol, lo ideal es comerlo entre las 12:00 y las 16:00 horas. No solo porque es cuando el producto está recién preparado, sino porque tu digestión te lo agradecerá.

En México, las marisquerías baratas rara vez abren para la cena, y por una buena razón: la frescura se acaba temprano.

Cada marisquería tiene su "salsa secreta". Ya sea una salsa de habanero tatemado, una salsa negra con soya y cenizas, o el clásico aceite con chile de árbol, estas son las que le dan la personalidad al lugar.

Explora la CDMX a través de sus marisquerías baratas, no necesitas gastar una fortuna para disfrutar de la comida tipo playa. ¡Ya tienes un plan para el fin de semana de Cuaresma!