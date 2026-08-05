Restaurantes italianos que sí son italianos en CDMX; este sello lo confirma

La cocina italiana es una de las más populares alrededor del mundo. Esto se refleja en la cantidad de establecimientos enfocados en esta cocina. Para disfrutar el sabor tradicional, traemos los restaurantes italianos que tienen sello de garantía en Ciudad de México.

¿Sabías que en México hay más de 720 mil restaurantes? Según datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), de estos, alrededor de 4 mil están especializados en cocina italiana.

La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Quintana Roo y Baja California, es donde se concentran. En conferencia de prensa, el organismo explicó que detrás de cada platillo que se prepara en estos lugares existe una enorme cadena productiva.

Por ejemplo, en la lasaña, uno de los platos italianos más populares, inicia desde la producción de la pasta, que viene del campo mexicano donde se obtiene el trigo. A esta le siguen el resto de los ingredientes y las manos que la elaboran y permiten que llegue a nuestra mesa.

Por esa razón, Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación señala que: “Compartir este platillo también significa reconocer el esfuerzo de toda una cadena productiva que impulsa el empleo y fortalece la economía”.

La comida italiana es una de las más populares alrededor del mundo Canva

Ospitalità Italiana, el sello de garantía de la cocina italiana

Aunque en México existen miles de restaurantes de comida italiana, todos con una propuesta y sabor únicos, hay algunos que destacan por ser considerados auténticamente italianos. Esto se respalda por el sello Ospitalità Italiana.

Se trata de una certificación internacional creada por la Unión de Cámaras de Comercio de Italia (Unioncamere) en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación Turística (ISNART), con el objetivo de proteger la auténtica gastronomía italiana en el extranjero.

Por lo tanto, si bien toma en cuenta la calidad, se enfoca en el respeto a las recetas tradicionales, el uso de ingredientes italianos certificados y la experiencia integral del restaurante. Esto hace que los requisitos sean estrictos para obtenerlo.

Asimismo, los restaurantes que obtienen el sello son evaluados de forma regular para garantizar que mantienen su estándar. En la CDMX, 25 restaurantes tienen el reconocimiento de la Ospitalità Italiana. Aquí algunos que no te puedes perder.

Este sello garantiza que los ingredientes y recetas respeten la tradición Canva

Forno di Casa

Con dos sucursales, una en el Desierto de los Leones y otra en El Parque la Mexicana, este restaurante promete una experiencia con auténtica “cucina italiana”.

Su menú incluye desde un clásico risotto italiano preparado con vino blanco, hasta platillos con salmón, robalo y pulpo. Sin embargo, lo que le ha ganado el sello Ospitalità Italiana es el uso de ingredientes de calidad y con denominación de origen.

Dirección: Avenida Luis Barragan 505, Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX.

Ninna Pastificio

Ubicado en Santa María la Ribera, este restaurante se ha consolidado como una propuesta contemporánea de cocina italiana centrada en la pasta fresca hecha en casa. Su concepto combina restaurante y taller, lo que permite apreciar la elaboración artesanal de sus productos.

En su carta encontrarás platillos sencillos, pero bien ejecutados, con ingredientes de temporada y técnicas tradicionales, todo en ambiente casual.

Dirección: Jaime Torres Bodet 135, Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Casa d’Italia

Con una historia de más de 25 años, este restaurante de la Condesa fue fundado por el chef napolitano Luigi Cesarano, quien creó una cocina basada en la calidad de los ingredientes, usando productos frescos e importaciones italianas.

Su menú incluye desde una fresca burrata con prosciutto para abrir apetito, hasta risotto, pastas clásicas como la carbonara, putanesca y lasaña, además de platos con carne y pescado.

Dirección: Agustín Melgar 6, Colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Casa D’Amico

Este restaurante ofrece una propuesta creada por el chef Walter D’Amico, donde rinde homenaje a la cocina italiana tradicional, incorporando ingredientes mexicanos y logrando combinaciones interesantes entre ambas cocinas.

Aquí encontrarás desde antipasti clásicos como carpaccios de salmón, atún, res y calabaza, hasta pizzas en horno de piedra, pastas italianas y platillos como el ossobuco alla romana.

Dirección: Avenida Homero 433, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Ahora ya lo sabes, si quieres probar el auténtico sabor italiano, lánzate a estos restaurantes en CDMX que tienen el sello de Ospitalità Italiana.