Deliciosos chilaquiles de cochinita, un desayuno con sabor yucateco

Si eres de los que no puede resistirse a un buen plato de chilaquiles, esta receta es para ti. Dale un giro a este clásico desayuno mexicano con unos chilaquiles de cochinita pibil, una combinación que mezcla el sabor tradicional de los chilaquiles con la esencia de la gastronomía yucateca.

Esta versión es perfecta para sorprender a tu familia durante el desayuno o el brunch del fin de semana.

¿Cómo preparar la cochinita para los chilaquiles?

Ingredientes y preparación para la carne:

Según la receta de la especialista en banquetes, taquizas y parrilladas Katia Arteaga, en el caso de la cochinita pibil: cuece la carne de cerdo con ajo, cebolla y hojas de laurel hasta que esté suave. Una vez cocida, deshébrala y retira los huesos.

Para el marinado:

Achiote.

Achiote. Ajos.

Cebolla partida en cuatro.

3 pimientas gordas.

3 granos de pimienta negra.

3 clavos de olor.

1 rajita de canela.

Orégano.

Hojas de laurel.

1 cucharada de vinagre de manzana.

Licúa o integra los ingredientes del marinado con un poco del caldo de cocción y mézclalos con la carne deshebrada. Refrigera durante al menos cuatro horas para que absorba todos los sabores.

Chilaquiles de cochinita pibil: ingredientes paso a paso Foto: Canva

Ingredientes para los chilaquiles de cochinita

1 bolsa o 4 tazas de totopos de maíz.

1 bolsa o 4 tazas de totopos de maíz. Cebolla morada.

1 diente de ajo.

½ cebolla blanca.

1½ jitomates.

2 chiles guajillo sin semillas.

Chiles de árbol al gusto.

Crema.

Queso fresco.

Chilaquiles de cochinita pibil: ingredientes paso a paso Foto: Canva

¿Cómo hacer los chilaquiles de cochinita?

Licúa el ajo, la cebolla, los jitomates, los chiles guajillo y los chiles de árbol hasta obtener una salsa homogénea.

Licúa el ajo, la cebolla, los jitomates, los chiles guajillo y los chiles de árbol hasta obtener una salsa homogénea. Vierte la salsa en un sartén y cocina a fuego medio durante unos minutos.

Agrega los totopos y mezcla para que absorban la salsa. Tapa el sartén para que se suavicen ligeramente.

Incorpora la cochinita pibil deshebrada y mezcla con cuidado.

Sirve con cebolla morada picada, crema y queso fresco al gusto.

Chilaquiles de cochinita pibil: ingredientes paso a paso Foto: Canva / Ilustrativa

Con esta receta podrás disfrutar unos chilaquiles de cochinita pibil llenos de sabor, ideales para consentir a tu familia y darle un toque diferente al desayuno con un platillo inspirado en la cocina tradicional de Yucatán.