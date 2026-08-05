Fáciles y rápidas pescadillas con atún de lata, una cena sin complicaciones

Muchas veces cuando llegamos a casa después del trabajo, lo único para lo que nos queda energía es para abrir un atún de lata. Para no caer en el típico atún con mayonesa, prepara estas pescadillas con una receta es fácil, rápida y deliciosa.

Para romper con el dilema de si las quesadillas llevan o no queso, esta versión preparada con tortilla de maíz rellena de pescado guisado y frita en aceite, lleva por nombre pescadilla y es muy común en las costas de los estados que dan al océano Pacífico.

Existen diferentes formas de preparar el pescado, ya sea solo con cebolla, jitomate y chile, o agregando aceitunas, chipotle, ajo y diferentes especias. En cuanto al tipo que se usa, suele ser pescado blanco, como tilapia, cazón y sierra.

Sin embargo, el atún de lata se ha convertido en una alternativa práctica y económica, ideal cuando tenemos poco tiempo y ganas para cocinar, como a la hora de la cena. Sigue esta sencilla receta y prepara las mejores pescadillas con atún de lata.

El atún de lata es una opción práctica y nutritiva para la cena Canva

¿Cómo hacer pescadillas con atún de lata?

Ingredientes:

1 lata de atún (agua o aceite)

6 tortillas de maíz

2 jitomates picados

¼ de cebolla blanca finamente picada

1 diente de ajo picado

1 chile serrano picado

Sal y pimienta al gusto

Aceite suficiente para freír

Preparación:

En una sartén, calienta una cucharada de aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el ajo y saltea por un minuto para que suelte su aroma; incorpora el jitomate y cocina hasta que suelte sus jugos. Añade el atún previamente escurrido y mezcla. Sazona con sal, pimienta y añade el chile serrano; cocina por 5 minutos para integrar todos los sabores. Apaga el fuego y deja enfriar para que el calor no humedezca la tortilla. Calienta las tortillas en el microondas o un comal, solo ligeramente para que sean flexibles. Coloca una porción de atún al centro de la tortilla y dóblala por la mitad; sujeta con palillos. Fríe las pescadillas hasta que estén doradas y crujientes por ambos lados. Retira del aceite y coloca sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Sirve estas pescadillas de atún acompañadas de lechuga, rebanadas de jitomate y salsa picante. Unas gotas de limón resaltarán el sabor cortarán ligeramente la grasa.

Si no quieres freír, utiliza la freidora de aire para preparar estas pescadillas Canva

Si quieres una versión sin freír, prepáralas en la freidora de aire. Simplemente, ármalas con el procedimiento normal y rocíalas con aceite en aerosol por ambos lados.

Precalienta la freidora a 180 °C y acomoda las pescadillas en la rejilla sin que se encimen. Cocina por 10 minutos, volteando pasados 5 minutos para que se doren parejo. Pasado el tiempo, verifica que estén doradas, si no, déjalas algunos minutos más.

Para ahorrar tiempo a la hora de hacer estas quesadillas de atún, lo más sencillo es preparar el atún desde antes y tenerlo en el refrigerador para cuando no tengas ganas de cocinar.

Otra opción es mezclar el atún con el jitomate, cebolla y chile crudos, y rellenar las tortillas con esta mezcla. El sabor no será exactamente el mismo, pero será más rápido.

Si siempre terminas cenando quesadillas de quesillo o sándwich, prepara estas sencillas pescadillas con atún de lata.