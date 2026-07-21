Refrescante ensalada de pepino japonesa o sunomono, para tus bowls

No todo en la comida japonesa es pescado. Existen recetas con vegetales como la ensalada de pepino, que además de deliciosa, es fresca y un complemento ideal para tus bowls de arroz y otras comidas típicas.

Muy popular en la cocina de Japón, esta ensalada de pepino se caracteriza por su sabor avinagrado, pues se prepara, básicamente, mezclando rodajas de pepino con un aderezo de vinagre de arroz, salsa de soya y un toque de azúcar.

El nombre sunomono hace referencia a la palabra “su” o vinagre, por lo tanto, se trata de una preparación que da como resultado “cosas avinagradas”. La base suele ser pepino, pero también puede incluir ingredientes como el surimi, pulpo y camarón.

Dado que es ligera y refrescante, esta ensalada de pepino japonesa suele usarse para acompañar comidas más contundentes, pues ayuda a limpiar el paladar. Por lo tanto, puedes comerla como entrada o acompañamiento de pescados, arroz o lo que se te antoje.

El sunomono puede ir solo con pepino o con otros ingredientes Canva

¿Cómo hacer ensalada de pepino japonesa?

Ingredientes:

2 pepinos japoneses

2 pepinos japoneses 3 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharada de azúcar

½ cucharadita de sal

1 cucharadita de salsa de soya

1 cucharadita de semillas de ajonjolí

Preparación:

Lava los pepinos y sécalos. Es importante lavar bien con agua y jabón, pues los usarás con todo y cáscara. Con ayuda de una mandolina, rallador o cuchillo bien afilado, corta rodajas muy finas de pepino y colócalas en un recipiente hondo. Espolvorea la sal sobre los pepinos, mezcla y déjalos reposar por 10 minutos para extraer el líquido. Tira el jugo de los pepinos y colócalos en una coladera. Enjuágalos ligeramente con agua fría para quitar el exceso de sal y presiónalos suavemente para eliminar el resto del líquido. Puedes usar una toalla de cocina limpia para mayor secado, pero cuidando que no suelte pelusas. Coloca las rodajas de pepino en un recipiente limpio y reserva. En un tazón pequeño, mezcla el vinagre de arroz con el azúcar y la salsa de soya. Revuelve hasta que el azúcar se disuelva completamente. Vierte el aderezo sobre los pepinos y mezcla suavemente para impregnar todas las rodajas. Finaliza con el ajonjolí y revuelve. Tip: para más sabor, hidrata un poco de alga wakame antes de empezar a preparar la ensalada y añádela al final. Cubre tu ensalada de pepino japonesa con plástico de cocina y refrigera por 15 minutos antes de servir. Disfrútala en un bowl de arroz o como acompañante de cualquier plato japonés.

El pepino japonés es más largo y delgado que el mexicano Canva

¿Cuál es el pepino japonés?

A diferencia del pepino que encontramos en los mercados mexicanos, que se caracteriza por ser grueso, grande y con una buena cantidad de semillas, el pepino japonés es delgado, alargado y con una piel muy fina.

Asimismo, casi no tiene semillas y su contenido de agua está mejor distribuido, por lo que no se aguada al prepararlo, sino que queda crujiente. Finalmente, tanto el sabor de la pulpa como de la cáscara, son suaves y la piel no amarga.

Si no encuentras pepino japonés, la mejor alternativa para hacer ensalada japonesa es usar el pepino persa. Lo identificas porque es pequeño y un poco más grueso que el japonés, pero su textura y sabor son similares.

El pepino mexicano no es tan buena opción, pues tiene mayor cantidad de agua y semillas. Pero si no encuentras otro, pélalo, retira las semillas y corta las rebanadas delgadas. Deberás escurrir muy bien para eliminar el exceso de líquido.

Disfruta de todo el sabor de los restaurantes japoneses en casa, con esta sencilla receta de sunomono, la clásica ensalada de pepino al estilo de Japón.