Práctica ensalada rusa con pollo, una comida fresca para los días calurosos

Cuando llega el verano, lo que menos se antoja son las comidas calientes ni pasar mucho tiempo encerrado en la cocina. La ensalada rusa es una opción práctica, fácil e ideal para comer sola, con galletas o en sándwiches. Sigue esta receta con pollo.

Tal como su nombre lo indica, esta ensalada nació en Rusia, aunque su nombre original es Olivier. Su origen se remonta al siglo XIX, en Moscú, donde el chef Lucien Olivier la popularizó en el restaurante Hermitage.

La primera receta incluía ingredientes sofisticados, como carne de caza, caviar, alcaparras y una salsa secreta. Con el tiempo, se simplificó a una mezcla de verduras cocidas, mayonesa y alguna proteína.

En México, ha ganado un lugar especial en celebraciones como cumpleaños e incluso Navidad y Año Nuevo, pues es económica y rendidora. Si quieres algo para llevar a las durante las vacaciones de verano, prepara esta ensalada rusa con pollo.

La ensalada rusa puede comerse sola o en sándwich Canva

¿Cómo hacer ensalada rusa con pollo?

Ingredientes:

2 tazas de pechuga de pollo cocida y deshebrada

3 papas medianas cocidas, peladas y cortadas en cubos pequeños

2 zanahorias cocidas y picadas en cubos pequeños

1 taza de chícharos cocidos o de lata

½ taza de mayonesa

¼ taza de crema ácida

1 cucharadita de mostaza (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Deja enfriar muy bien todos los ingredientes antes de mezclarlos para que la ensalada no se aguade y los vegetales no se deshagan. Coloca la papa, la zanahoria y los chícharos en un recipiente amplio. Mezcla ligeramente para integrar y agrega el pollo deshebrado. Incorpora la mayonesa, crema y mostaza, y revuelve suavemente para no deshacer los vegetales. Puedes omitir la mostaza, pero da un extra de sabor. Sazona con sal y pimienta al gusto. Un truco para equilibrar la grasa del aderezo, es añadir el jugo de medio limón a la ensalada. Cubre el recipiente con plástico de cocina y refrigera por al menos 30 minutos para integrar los ingredientes. Sirve tu ensalada rusa con pollo como una comida completa, acompañada de galletas saladas, o como una guarnición. También sirve para preparar bocadillos, ideales para fiestas infantiles.

La cocción de los vegetales es clave en la ensalada rusa Canva

¿Cómo cocer las verduras para la ensalada rusa?

Lava y pela las papas y zanahorias. Córtalas en cubos medianos de aproximadamente 1 o 1.5 centímetros. Los trozos deben ser del mismo tamaño para que se cocinen de forma uniforme. En una olla, calienta agua con sal. Cuando comience a hervir, agrega las zanahorias. Cuenta 3 minutos y añade las papas. Cocina de 6 a 8 minutos más, hasta que las verduras estén suaves; es decir, puedan atravesarse fácilmente con un cuchillo, pero no se rompen. Escurre los vegetales y pásalas a un tazón de agua fría. Espera a que se enfríen y escurre nuevamente. Los vegetales deben estar bien fríos para no aguadar el aderezo y evitar que se deshagan.

Con estos trucos, la ensalada rusa con pollo te quedará deliciosa. Olvídate de los caldos o los guisados pesados y disfruta todo el sabor del verano.