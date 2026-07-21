Prepara palomitas de camarón crujientes, para consentir a los más pequeños

Si te cuesta trabajo que tus hijos coman pescados y mariscos, estas palomitas de camarón crujientes son una excelente opción para convencerlos. Además, la receta se prepara en el horno, así evitas el exceso de grasa poco saludable.

Los expertos recomiendan que desde pequeños los niños tengan una alimentación variada y equilibrada para un desarrollo saludable. Esto incluye el consumo de pescados y mariscos, priorizando las opciones bajas en mercurio y ricas en omega-3.

Estos ácidos grasos son fundamentales para el desarrollo de su cerebro, visión y sistema nervioso. Por esa razón, la Asociación Española de Pediatría aconseja que los niños consuman de 3 a 4 raciones de pescado a la semana.

Aunque los camarones no son especialmente altos en omega-3, sí contienen proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales, además de ser bien aceptados por los niños por su sabor ligeramente dulce y amigable al paladar.

Para ayudar a tu pequeño a descubrir nuevos alimentos y llevar una dieta variada y balanceada, prepara estas palomitas de camarón crujientes. No van fritas, pero quedan igual de deliciosas.

Los niños deben tener una dieta equilibrada y variada Canva

¿Cómo hacer palomitas de camarón en el horno?

Ingredientes:

450 gramos de camarones medianos, limpios

2 tazas de panko

1 cucharada de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto

2 piezas de huevo

1 taza de harina

Aceite en aerosol

Preparación:

Corta los camarones, ya sin cabeza, cola, caparazón ni vena negra por la mitad. Sécalos con papel de cocina absorbente para que el empanizado se fije mejor. Para el empanizado: en un tazón mezcla el panko con el ajo en polvo, sal y pimienta; en otro, bate los huevos hasta que se integren; en un tercero, coloca la harina. Pasa los camarones por la harina, después por el huevo, quita el exceso, y pásalos por el panko. Presiona ligeramente para que se pegue y queden crujientes. Forra una charola de aluminio con papel para horno y acomoda los camarones, cuidando que no queden encimados. Rocíalos con aceite en aerosol para que queden crujientes. Introduce la charola con los camarones al horno precalentado a 200 °C y cocina durante 15 minutos. A la mitad del tiempo, voltea los camarones y rocíalos con un poco más de aceite. Verifica que los camarones estén bien cocidos y sácalos del horno. Déjalos enfriar unos minutos para que queden más crujientes. Sirve las palomitas de camarón acompañadas de una ensalada fresca, vegetales cocidos o la guarnición favorita de tus hijos.

Los camarones deben introducirse con cuidado en la alimentación de los menores de 3 años Canva

¿Los camarones son seguros para los niños?

Existen muchas dudas sobre el consumo de camarones en niños, pues se trata de uno de los alérgenos alimentarios más comunes. Si el factor alergia está descartado, son seguros. Sin embargo, es importante consultar a nuestro pediatra antes de ofrecerlo.

De acuerdo al Instituto Médico Mayo Clinic, la alergia a los mariscos es frecuente, principalmente hacia el grupo de los crustáceos, donde se incluye a los camarones.

Esta es una respuesta atípica del sistema inmunitario a las proteínas presentes en este alimento, lo que deriva en reacciones que pueden ser leves, como urticaria o congestión nasal, hasta síntomas graves, como hinchazón o problemas para respirar.

Aunque algunos expertos señalan que los camarones, al igual que otros alimentos alergénicos, pueden introducirse desde el primer año de vida en la dieta de los niños, dependerá de cada caso específico.

Por ejemplo, si existen antecedentes de alergias severas, la recomendación podría ser otra. Lo mejor, en cualquier caso, es consultar al pediatra para que nos guíe en este proceso y los niños disfruten los beneficios de los camarones, sin arriesgar su salud.

Sin embargo, si al comer camarones u otro alimento, notas síntomas como ronchas, sarpullido, hinchazón de labios o cara, náuseas, vómito o dificultad para respirar, acude de inmediato al médico.

Si ya no sabes cómo ofrecer los pescados y mariscos a tus hijos, prepara estas palomitas de camarón crujientes. También son una opción ideal para los adultos que se aburren de comer siempre lo mismo.