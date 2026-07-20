Prepara unos burritos de bistec para la cena, una receta fácil y llenadora

Para esos días en los que llegas del trabajo con mucha hambre, estos burritos de bistec son la respuesta. Se preparan rápido, quedan deliciosos y son llenadores. Disfruta de todo el sabor del norte con esta sencilla receta.

Muchos aseguran que los burritos no son mexicanos, sino un “invento gringo”, pero la principal teoría sobre su origen se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, aunque se comen como antojito en muchos estados del norte, de ahí su influencia en Estados Unidos.

La peculiaridad de este platillo es que se prepara con tortillas de harina de 30 centímetros de diámetro. El relleno puede variar: hay quienes le ponen frijoles, arroz y alguna proteína, además de queso y vegetales.

Sin embargo, este dependerá del gusto y la región. Por ejemplo, en Baja California están las burritas de machaca de langosta, en Sinaloa las de chilorio y en Sonora las de machaca guisada o revuelta con huevo.

Para una cena fácil, rápida, pero llenadora, prepara estos burritos de bistec al estilo norteño.

Los burritos se pueden hacer con prácticamente cualquier ingrediente Canva

¿Cómo hacer burritos de bistec?

Ingredientes:

4 tortillas de harina para burritos

500 gramos de bistec de res, cortado en tiras delgadas

½ cebolla blanca fileteada

1 pimiento morrón en tiras

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

1 taza de frijoles refritos (para el armado)

1 taza de queso tipo manchego rallado (para el armado)

1 pieza de aguacate rebanado (para el armado)

Preparación:

Coloca las tiras de carne en un platón y salpimiéntalos. Reserva. En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio-alto y fríe la carne hasta que esté dorada (entre 5 y 7 minutos). Agrega la cebolla y el pimiento morrón. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén suaves, pero crujientes. Esto puede llevar entre 3 y 5 minutos. Es importante no exceder la cocción para que no queden muy blandas. Deja que el líquido que haya soltado la carne y los vegetales se evapore, para que no aguade la tortilla. Apaga el fuego y espera unos minutos antes de armar los burritos. Calienta las tortillas de harina en un comal o sartén sin aceite, solo unos segundos para que estén flexibles. Al centro, pon una base de frijoles refritos, seguida de una porción de bistec, queso y rebanadas de aguacate. Para cerrar el burrito, lleva los extremos inferior y superior al centro y enrolla firmemente. Puedes dorar ligeramente los burritos en la sartén para sellarlos y asegurar que no se abran.

Sirve tus burritos de bistec partidos por la mitad, acompañados de ensalada o unas papas fritas. Una cena perfecta para cualquier día de la semana.