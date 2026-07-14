Sencillas bolitas de sushi con solo 4 ingredientes, para una cena rápida

Las cenas son una de las comidas más complicadas a la hora de decidir qué hacer. Si terminas comiendo cualquier cosa o pidiendo a domicilio, sigue esta receta y prepara unas sencillas bolitas de sushi, solo necesitas cuatro ingredientes y un par de utensilios.

El sushi es una de las comidas japonesas más populares. Aunque no existe un solo tipo, el más conocido es el maki, el rollo clásico que conocemos, donde el alga puede ir por fuera, envolviendo el arroz, o por dentro, envolviéndolos ingredientes.

Pese a popularidad, hacerlo en casa no es tan común, pues requiere técnica, iniciando por la preparación del arroz, y precisión, para que el rollo no se desbarate al cortarlo. La buena noticia es que existen otras formas de disfrutar el sabor del sushi, sin complicarnos.

Una opción es el nigiri, donde das forma a una porción de arroz y encima colocas algún ingrediente fresco. La otra son estas bolitas de sushi que se preparan con cuatro ingredientes sencillos y no llevan alga, ideales para quienes no disfrutan este sabor.

Hay muchos tipos de sushi, pero el maki es el más conocido Canva

¿Cómo hacer bolitas de sushi fáciles?

Ingredientes:

1 taza de arroz para sushi cocido

120 gramos de surimi, atún fresco o salmón fresco, picado finamente

1 cucharada de queso crema a temperatura ambiente

1 cucharada de salsa de soya

Preparación:

En un recipiente hondo coloca el arroz previamente cocido y a temperatura ambiente, junto con la proteína que hayas elegido. Agrega la salsa de soya y mezcla para integrar. Añade el queso crema y mezcla hasta tener una especie de pasta moldeable. Si es necesario, usa otro poco de queso crema; debe estar a temperatura ambiente para que esté suave. Corta un cuadrado de plástico de cocina y coloca al centro una cucharada de arroz preparado; junta todas las esquinas del plástico y forma una bolita. Aprieta bien para que no se desarme y acomódala en un plato con papel encerado; repite hasta terminar. Guarda en el refrigerador hasta que vayas a comerlas y sirve tus bolitas de sushi acompañadas de ensalada y salsa de soya para mojar.

Tip: para darles más sabor, pica alga nori finamente y mézclala con ajonjolí. Pasa las bolitas de arroz recién hechas por esta mezcla.

Uno de los pasos más difíciles al momento de preparar sushi, es cocer correctamente el arroz. Para que no te hagas bolas, te damos el paso a paso. Eso sí, debes usar arroz especial para sushi, porque tiene la cantidad perfecta de almidón para apelmazarse.

Cocer bien el arroz es clave para el sushi Canva

¿Cómo hacer arroz para sushi?

Ingredientes:

1 taza de arroz para sushi

1 taza de agua

¼ taza de vinagre de arroz

1 cucharada de azúcar

½ cucharadita de sal

Preparación:

Coloca el arroz en un colador y enjuágalo bajo el chorro de agua fría, frotándolo suavemente con las manos, hasta que el agua salga clara. Pásalo a un recipiente hondo y cúbrelo con agua. Déjalo remojar por 30 minutos para que los granos se hidraten. Escurre completamente y pon el arroz en una olla. Cúbrelo con el agua y tapa la olla. Tapa la olla y cocina a fuego medio-alto hasta que hierva. Baja la flama y cocina durante 15 minutos, sin destapar. Apaga el fuego y deja reposar el arroz por 10 minutos, todavía tapado. Mientras el arroz reposa, en un recipiente pequeño, mezcla el vinagre con el azúcar y la sal, revolviendo hasta que se disuelvan por completo. Transfiere el arroz a un recipiente de vidrio y agrega el vinagre mientras aún está caliente. Mezcla con una palita de madera, cuidando no aplastar ni batir los granos de arroz. Deja enfriar el arroz a temperatura ambiente antes de usarlo para tus platillos. Lo ideal es siempre cocinar el arroz antes de usarlo, pues si lo refrigeras se endurece.

Sigue esta receta y olvídate de pedir sushi a domicilio cada que tengas antojo. Estas bolitas de sushi son fáciles de hacer y quedan deliciosas.