Sencillas brochetas de pollo teriyaki para botanear o comer con sabor oriental

Si no sabes qué preparar de comer y no tienes ganas de complicarte, prepara esta receta de brochetas de pollo teriyaki. Solas o acompañadas de arroz blanco, te salvan la comida del día o de una reunión improvisada.

La salsa teriyaki consiste en una combinación de salsa de soya, azúcar, vino de arroz dulce y sake, lo que aporta sabores dulces y salados en un perfecto equilibrio. Originaria de la cocina japonesa, hoy está presente en todo el mundo y México no es la excepción.

La buena noticia es que no necesitas ir a un restaurante para saborearla, es posible encontrarla en los supermercados o hacerla en casa de forma sencilla. Una de las formas favoritas de disfrutarla es en el pollo teriyaki.

Este se prepara con trozos de pechuga o muslo asados y glaseados con esta salsa. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo sin necesidad de estar muy pendiente de la sartén: brochetas. Este método no solo es práctico, también garantiza que la carne quede jugosa.

Además, en las brochetas de pollo teriyaki, la salsa se carameliza ligeramente durante la cocción, creando una capa brillante y deliciosa. Aprende a prepararlas con esta sencilla receta.

El pollo teriyaki es una de las preparaciones japonesas más populares Canva

¿Cómo hacer brochetas de pollo teriyaki?

Ingredientes:

1 pechuga de pollo sin piel, deshuesada y cortada en cubos

1 pimiento rojo cortado en cuadros

1 pimiento verde cortado en cuadros

1 cebolla blanca cortada en cuadros

Palitos para brocheta (de madera o metal)

½ taza de salsa de soya

¼ taza de azúcar morena

2 cucharadas de miel

2 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

1 diente de ajo picado

1 cucharada de fécula de maíz

¼ taza de agua fría

Preparación:

Disuelve la fécula de maíz en el agua fría y reserva. Si usas palillos de madera para las brochetas, colócalos en un recipiente hondo y cúbrelos con agua. Déjalos reposar por 30 minutos, esto evitará que se resequen y se rompan mientras cocinas. En una cacerola pequeña, mezcla la salsa de soya con el azúcar, la miel, el vinagre de arroz, el jengibre y el ajo. Cocina a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva y todos los ingredientes se integren. Incorpora la fécula de maíz, mezcla y cocina hasta que espese ligeramente. Apaga el fuego y deja entibiar mientras armas las brochetas. Clava trozos de pollo en los palillos, seguidos de las verduras; si deseas un sabor agridulce más intenso, añade trozos de piña frescos a tus brochetas. Calienta una sartén a fuego medio-alto; coloca las brochetas y cocina un par de minutos por lado, para sellarlas. Barniza las brochetas con la salsa usando una brocha de cocina; voltéalas para que la salsa se caramelice. Repite el barnizado cada que voltees la brocheta. Retira las brochetas de pollo teriyaki del fuego y sírvelas acompañadas de arroz blanco y ensalada con aderezo oriental.

Tip: si deseas un sabor más intenso, en un recipiente hondo mezcla ½ taza de salsa Teriyaki con 1 cucharada de jengibre fresco rallado, 1 diente de ajo picado, 1cucharada de aceite de ajonjolí y el jugo de un limón o media naranja.

Introduce los cubos de pollo, cubre con plástico de cocina y lleva al refrigerador de 30 a 60 minutos. Saca del refrigerador 10 minutos antes de cocinar y arma las brochetas siguiendo las mismas instrucciones.

Usa lo que quedó de tu salsa para barnizar el pollo o para futuras preparaciones guardándola en un frasco de vidrio en el refrigerador.

¿Quién dijo que comer pollo debía ser aburrido? Con estas brochetas de pollo teriyaki no solo tendrás una comida con mucho sabor, sino práctica y fácil de hacer.