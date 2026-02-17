Recetas de chamoy, 3 formas para hacerlo desde cero

En México, una de las formas más comunes de disfrutar las botanas es con ingredientes que combinen los sabores dulces, salados, picantes y ácidos. En este contexto, el chamoy es una de las salsas preferidas de niños y adultos; se agrega a frutas, verduras, nieves, helados, papitas y más.

Hay recetas de chamoy caseras que pueden ser ideales para consumirse sin tanta culpa, eliminando los ingredientes artificiales y usando frutas que se tienen en casa, para así disfrutar de una salsa que sea del gusto particular de cada persona.

¿Qué es el chamoy?

El chamoy es una salsa o aderezo muy popular en México que combina sabores dulce, ácido, salado y picante. Se usa comúnmente para acompañar frutas frescas, botanas, helados, bebidas y dulces enchilados. Este condimento se ha convertido en parte importante de los antojitos mexicanos por su sabor intenso y versatilidad.

El chamoy tiene relación con preparaciones asiáticas como el see mui chino o el umeboshi japonés, que son frutas saladas o encurtidas. Con el paso del tiempo, estas recetas se adaptaron en México al incorporar chile, azúcar y limón, dando lugar a la versión actual.

Hoy en día, el chamoy puede encontrarse en presentación líquida, espesa o en polvo, y su uso va desde puestos callejeros hasta productos industriales.

¿Cómo hacer chamoy?

Chamoy clásico

Ingredientes para ½ litro:

100 gramos de ciruelas pasas sin hueso

100 gramos de chabacanos secos

2 tazas de agua

50 gramos de azúcar

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de chile en polvo

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de vinagre blanco (opcional)

Procedimiento:

Coloca las ciruelas y los chabacanos en una olla con el agua y hierve durante 10 a 12 minutos hasta que estén suaves. Procesa la fruta ya fría junto con el agua de cocción hasta obtener una mezcla uniforme. Vuelve a colocar la mezcla en la olla y añade azúcar, sal, chile en polvo, jugo de limón y vinagre. Calienta a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, moviendo constantemente. Una vez listo, permite que se enfríe antes de guardarlo en un frasco limpio y esterilizado.

Esta versión ofrece un balance entre dulzor, acidez y picante. Es ideal para frutas como mango o piña, así como para helados o bebidas preparadas.

Recetas de chamoy Canva

Chamoy botanero

Ingredientes para ½ litro:

150 gramos de ciruelas pasas sin hueso

400 mililitros de agua

60 gramos de azúcar

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de chile molido

3 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de vinagre blanco

1 cucharada de fécula de maíz disuelta en agua

Procedimiento:

Hierve las ciruelas en el agua durante 12 minutos. En cuanto estén frías, procesa hasta lograr una mezcla suave. Regresa la mezcla a la olla y añade azúcar, sal, chile, jugo de limón y vinagre. Agrega la fécula disuelta y cocina por 5 minutos más hasta que espese. Deja reposar antes de almacenar.

Esta preparación es más espesa y concentrada. Es perfecta para cubrir gomitas, preparar papas enchiladas o escarchar vasos para bebidas.

Chamoy de mango

Ingredientes para ½ litro:

1 taza de pulpa de mango natural

1 taza de agua

70 gramos de azúcar

1 cucharadita de sal

1 ½ cucharadas de chile en polvo

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de vinagre blanco

Procedimiento:

Coloca la pulpa de mango y el agua en una olla. Incorpora azúcar, sal, chile, limón y vinagre. Hierve a fuego medio durante 8 a 10 minutos hasta que espese ligeramente. Espera a que esté a temperatura ambiente antes de guardarlo.

Esta versión es más fresca y frutal, con un picante moderado. Funciona muy bien para frutas naturales y raspados.

Recetas de chamoy Canva

¿Qué ingredientes lleva el chamoy?

Además de ciruela y chabacano, también pueden utilizarse frutas como tamarindo, jamaica o durazno para preparar chamoy, lo que cambia ligeramente el sabor y la acidez. El tipo de chile también puede variar. Algunas recetas usan chile de árbol, guajillo o piquín, dependiendo del nivel de picante que se busque.

Para hacer el chamoy, hay que hidratar correctamente la fruta; cocer la fruta seca ayuda a suavizarla y facilita que se integre mejor al momento de licuar. Es recomendable agregar el chile y el limón de manera gradual para equilibrar el sabor final.

Es importante hervir los frascos y las tapas durante 10 minutos antes de usarlos; ayuda a conservar mejor el producto. El chamoy hecho en casa puede conservarse entre 2 y 3 semanas en refrigeración si se mantiene en un recipiente bien cerrado.

A diferencia de los productos comerciales, no contiene conservadores artificiales, por lo que su duración es menor. También puede congelarse hasta por tres meses. Es importante mezclar bien después de descongelarlo para recuperar su textura.

Para saber que el chamoy ya no se puede consumir, es importante notar si hay mal olor, un cambio notable en el sabor o la presencia de moho o burbujas.

El chamoy se utiliza comúnmente para acompañar frutas frescas como mango, sandía o jícama, así como botanas saladas y bebidas como las micheladas o chamoyadas. También es frecuente verlo en dulces enchilados o como parte del escarchado de vasos para bebidas preparadas.

El chamoy tiene una combinación de sabores que lo ha convertido en un acompañante esencial de frutas, botanas y bebidas. Preparar estas recetas de chamoy en casa permite controlar la intensidad del sabor y la textura, además de utilizar ingredientes frescos.