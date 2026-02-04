Los mejores

Una edición más del Abierto de Australia llegó a su fin. Un fin de semana lleno de emociones nos ha dejado a dos nuevos monarcas en las categorías de sencillos, tras la victoria de Elena Rybakina en la rama femenil, y de Carlos Alcaraz en la varonil. Los campeones han jugado dos brillantes semanas de tenis, superando en el camino duros obstáculos que pusieron a prueba su talento, capacidad, física, así como la mental, y la templanza para poder mantenerse firmes ante cualquier situación complicada.

Para la kazaja, la victoria en Melbourne significa regresar de manera contundente en la discusión de quién es hoy la mejor jugadora de la WTA. Unos años atrás, se encontraba en ese debate, curiosamente, con las dos jugadoras con las que, a partir de este lunes, conforma el top 3 del ranking mundial. Tras ganar su primer Grand Slam con una brillante actuación en la edición 2022 de Wimbledon, no parecían existir dudas acerca de su potencial, pero lesiones, y problemas de constancia derivados de situaciones extracancha la hicieron perder algo de protagonismo.

Por fortuna, eso parece que ha quedado atrás. Las primeras señales llegaron luego de su triunfo en las WTA Finals de 2025, superando a la misma rival que enfrentó el sábado en la Arena Rod Laver. En aquel duelo, Rybakina mostró que físicamente estaba de regreso, y de paso, mentalmente se mostró muy fuerte, dominando a la número uno. Ahora, en Australia, ha ratificado esas señales positivas, con un paso sensacional eliminando a tres de las mejores raquetas del circuito profesional, incluyendo a las dos principales del ranking: Iga Swiatek y Aryna Sabalenka. En la final mantuvo la calma tras perder el segundo set, así pudo derrotar de nuevo a la cuatro veces finalista en Melbourn Park, y lanzando un fuerte mensaje al resto de las jugadoras de la WTA.

Por su parte, el tenista número uno sigue brillando y asumiendo con comodidad el rol de ser el mejor del planeta. En un torneo en el que nunca había disputado las semifinales logró el trofeo de Grand Slam que le faltaba, y a sus 22 años es el jugador más joven en lograr los cuatro grandes. Nada parece poder frenar su ascenso al olimpo del tenis. A pesar de sufrir en la semifinal ante Alexander Zverev, terminó avanzando al duelo dominical ante el legendario Novak Djokovic, al que superó en cuatro peleados sets. No parece tener huecos importantes en su juego, cada vez saca mejor, su volea mejora día a día, el juego de fondo es extraordinario, principalmente con la derecha, tiene un toque extraordinario para los tiros cortos; además de contar con una preparación físico-atlética envidiable, y una velocidad portentosa en la cancha. Rybakina y Alcaraz fueron los mejores durante los quince días de actividad en territorio australiano, sus triunfos presagian cosas muy buenas para ambos. Mientras, la kazaja buscará mantenerse entre las mejores de la WTA, el español va en la búsqueda de no dejar dudas acerca de quién debe estar en lo más alto del ranking de la ATP.