Frentes Políticos/ 4 febrero 2026

1.

Fiscalización. Claudia Sheinbaum anunció que la reforma electoral llegará al Congreso la próxima semana con la intención de meter lupa al dinero. Con el respaldo ya amarrado del PVEM de Karen Castrejón y el PT de Alberto Anaya, la Presidenta va por reducir costos y reforzar la fiscalización de partidos, campañas y autoridades electorales. No sólo gastar menos, sino explicar en qué se gasta. Sheinbaum descarta que el recorte abra la puerta al dinero del crimen y confía en que el control contable lo contenga. El reto no es menor para el INE, de Guadalupe Taddei, ni para un sistema político acostumbrado a la opacidad. ¿Listos para ponerse a prueba?

2.

Impresentables. El choque entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña no es debate político, es una competencia de descalificaciones. Alito se desborda en insultos y acusa a Morena de narcopolítica; Noroña ha llamado al dirigente priista “rata”, “corrupto”, “delincuente”, “mafioso” y “basura del régimen”, con el mismo entusiasmo con el que hoy posa de agraviado. Ambos se acusan de vínculos criminales mientras se revuelcan en el mismo lodo. No hay pruebas, no hay propuestas, sólo adjetivos. El dirigente del PRI grita restauración, y el del PT imagina que tiene superioridad moral. Ninguno convence.

3.

Barrido. Adán Augusto López decidió hablar. Niega que su salida de la coordinación en el Senado tenga que ver con escándalos, asegura que “todo es mentira” y, por primera vez, admite que sabe quiénes dentro de Morena operaron en su contra. No dará nombres, pero admite que el fuego no vino de fuera. Se dice político, no electoral, mientras adelanta, sin rubor, que Andrea Chávez será candidata y gobernadora de Chihuahua, como si el dedazo aún viviera. Para algunos analistas, su renuncia es válvula de escape ante presiones internas y externas, desde Washington hasta la reforma electoral. Lo cierto es que al señor le pasaron la barredora.

4.

Impulso. Hacienda elevó la expectativa gracias al modelo económico de Claudia Sheinbaum, que empieza a mostrar tracción. Edgar Amador proyecta que el crecimiento en 2026 puede rozar 3%, por encima de lo aprobado por el Congreso, apalancado en un Plan de Inversión en Infraestructura y en 5.6 billones de pesos de gasto público. Con Marcelo Ebrard en Economía, el proyecto combina inversión productiva, financiamiento sólido y certidumbre para detonar desarrollo con bienestar, dos puntos adicionales de inversión que empujan el PIB. Estado activo, inversión clara y crecimiento posible. Para quienes creen que se improvisa...

5.

Movidos. En Sinaloa, el tablero empezó a reacomodarse. La detención de Jesús Emir Bazoco, El Compa Güero, operador de Los Chapitos, por el ataque contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, reafirma que el Estado decidió entrar a fondo. Omar García Harfuch, titular de Seguridad, confirma coordinación con la Sedena y la FGR, mientras que Claudia Sheinbaum respalda una ofensiva que ya suma 16 generadores de violencia detenidos. El dato incómodo es su pasado como militante del PRI y empleado municipal, lo que exhibe la porosidad entre política local y crimen. Montoya sale del hospital; Torres sigue grave. Aquí lo que hay es presión.