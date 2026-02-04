Fallece Hazael Zamora de la vieja guardia del ajedrez

Doy por cierta la información que con el seudónimo de Anatoly Kárpov recibí ayer, vía whattsap. Al recibirla vinieron los recuerdos de la atmósfera que respiré en el Casino Metropolitano de Tacuba 15 con tantos personajes singulares, un epítome de la sociedad capitalina de la mitad del siglo XX, -el ajedrez como ninguna otra actividad mezcla en amistad, fraternidad y rivalidad incluso con odio y vanidad, a miembros de todas las clases sociales, ricos y pobres, cultos e ignorantes, políticos y prostitutas, escritores y semianalfabetas, decentes y bribones, ateos y religiosos, sanos y enfermos…-, acompañados los recuerdos por asociación de ideas con los versos de Homero: Como el linaje de las hojas, así es también el de los hombre./Unas hojas el viento esparce por el suelo, otras el bosque/ hace brotar cuando florece, al llegar la estación de la primavera./Así es el linaje de los hombres, uno nace y otro muere./.

En El Metropolitano conocí al maestro Alejandro Baéz Graybel; en la Facultad de Ingeniería a Mario Campos López, quien asistía con frecuencia al Casino, y a quien le debo mi orientación al juego tras que me jugó y ganó una partida a la ciega en 47 movimientos; a Armando Acevedo Milán, a Kenneth Frey, con quien jugué un pequeño match informal, sin reloj, de cuatro partidas, Carlos Daniel Escondrillas, Simón Delgado, Raúl Ocampo Vargas, el señor de Las Muletas Francisco Javier Vázquez, capitán del Ejército Mexicano, ex monarca nacional quien en simultáneas venció a Alexander Alekhine; FJV, que era durísimo de vencer, jugaba como si su adversario fuese un campeón del mundo; al maestro Emilio Garduño, empató ante Alekhine en simultáneas; Rafael “Chorros” Acosta, Rafael Pavón “El Jarocho” y entre ellos Hazael Zamora Lima “El Shori” o “Chori” como se le decía cariñosamente en alusión a su baja estatura.

Fue Hazael una persona que durante un tiempo llevó vida bohemia combinada con el ajedrez. Fue uno de los ajedrecistas de blitz más rápidos junto con Mario Campos López, Raúl Ocampo Vargas y el nayarita Simón Delgado.

Era un fuerte ajedrecista que sentía especial gusto por el riesgo. En el breve comunicado que recibo -y que no he podido corroborar- se afirma que en una ocasión jugó un Gambito Danés al maestro internacional Mario Campos López en un Campeonato del Distrito Federal y que “Shori” al conquistar espacio y desarrollo, creó una ofensiva, como una tromba, que iba a desbordar a Campos. Pero éste encontró recursos, sorteó el peligro y la partida finalizó en tablas. El dinamismo del combate atrajo a un puñado de aficionados que parecían huskies alrededor del tablero.

Poco después del Torneo de San Antonio, Texas, en 1972 que ganó Anatoly Kárpov vinieron a la Ciudad de México además del gran maestro uralés, el danés Bent Larsen, Vlastimil Hort GM checoeslovaco que falleció en mayo del 2025, el canadiense Duncan Suttles y el inmortal estoniano Paul Keres.

Un grupo de mexicanos fue invitado a jugar un torneo de ajedrez rápido que se realizó en el Centro Deportivo del Comité Olímpico Mexicano. Hazael Zamora en reconocimiento a su nivel fue invitado a participar. Paralelamente los cinco GMS ofrecieron una exhibición de partidas simultáneas con reloj contra ocho y diez jugadores en el Auditorio Nacional en la que Bent Larsen enfrentó a ocho ajedrecistas mexicanos. (El autor de estas líneas participó en las simultáneas con el doctor Ulises Casab Rueda en el tablero a su lado izquierdo.

Él y yo hicimos anotación uno de blancas y otro de negras del choque de blitz en el COM Kárpov - Hort. Anotamos y después, ¡ay! no nos reunimos para ensamblar la partida… Por cierto Keres en el COM hizo oferta de tablas a Raúl Ocampo y éste las rechazó. Keres le apretó las tuercas y le ganó.). Hazael Zamora formaba parte de un grupo de ajedrecistas que se esmeraba en la investigación del juego como lo fue el licenciado Raúl Solórzano, jugador olímpico, y amigo de Hazael. Epoca de dilettantes.

De última hora me entero que los restos mortales de Hazael fueron cremados anoche en la conocida funeraria de Sullivan. A los familiares y amigos les deseo una pronta resignación.

Recurro al libro de Gabriel Velazco para extraer este juego en el que enfrentó y perdió ante Marcel Sisniega en el Nacional de Jalapa como un sencillo reconocimiento a una persona que dedicó parte de su vida al ajedrez.

Blancas: Marcel Sisniega, Cuernavaca.

Negras: Hazael Zamora Lima, D.F.

Defensa Philidor, C41.

R-6, Nacional de Xalapa, 04–04–1980.

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Ae7 6.Ac4 Ag4 7.f3 Ah5 8.Ae3 c6 9.Dd2 Ag6 10.0–0–0 Cbd7 11.g4 Cb6 12.Ae2 Dc7 13.g5 Cfd7 14.h4 h6 15.h5 Ah7 16.g6 Ag8 17.Cf5 Af8 18.Af4 Ce5 19.Axe5 dxe5 20.Cb5 Db8 21.Cbd6+ Axd6 22.Cxd6+ Rf8 23.Db4 Dc7 24.Cc8+ c5 25.Dxc5+ Negras abandonan.