Cómo hacer birria de res estilo Jalisco: la receta tradicional y llena de sabor

La birria de res estilo Jalisco es uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, checa esta receta tradicional y llena de sabor que se prepara facilísimo. ¡Sigue el paso a paso!

Con raíces profundas en el estado de Jalisco y una historia culinaria que se remonta al periodo colonial, la birria de res se prepara originariamente con carne de chivo. Esta preparación ha evolucionado con el tiempo y hoy en día también se prepara con res, conservando siempre su sabor intenso y su aroma inconfundible.

Tradicionalmente, la birria se adoba con una mezcla rica de chiles secos, especias y hierbas, y luego se cocina lentamente hasta que la carne queda suave y se desprende con facilidad. El resultado es un guiso potente y profundo en sabor que puede servirse como estofado o dentro de tacos acompañados de consomé caliente. Más que una simple receta, la birria de res estilo Jalisco es icónica para prepararse durante celebraciones, reuniones familiares o simplemente para disfrutar de un plato reconfortante lleno de sabor y memoria cultural.

Ingredientes:

1.5–2 kg de carne de res (chambarete o espaldilla) sin exceso de grasa

Caldo de res (al gusto, suficiente para cubrir la carne)

Sal y pimienta al gusto

5 chiles guajillo secos

4 chiles anchos secos

3 chiles pasilla (opcional para sabor más profundo)

5 dientes de ajo

1 cebolla blanca grande (entera o en cuartos)

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de orégano mexicano

½ cucharadita de canela molida

½ cucharadita de clavo de olor molido

Hojas de laurel (2–3 hojas)

¼ taza de vinagre blanco (opcional)

Para servir:

Tortillas de maíz calientes

Cilantro y cebolla picados

Limones para exprimir al gusto

Preparación:

Limpia los chiles secos quitando tallos y semillas, colócalos en un recipiente con agua caliente por 15–20 minutos hasta que se ablanden. En una licuadora, agrega los chiles remojados, ajo, cebolla, comino, orégano, canela, clavo y vinagre blanco. Licúa con un poco del agua de remojo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos; cuela la salsa si prefieres una textura más fina. Coloca la carne de res en un recipiente amplio y vierte la salsa de chiles sobre la carne, asegurándote de cubrirla bien. Refrigera por al menos 4 horas o toda la noche para que absorba los sabores. Transfiere la carne y su adobo a una olla grande o cazuela, añade suficiente caldo de res para cubrir la carne. Incorpora hojas de laurel y cocina a fuego lento durante 3–4 horas o hasta que la carne se deshaga fácilmente con un tenedor. Retira hojas de laurel y ajusta la sal o pimienta si es necesario. Sirve la birria de res caliente con tortillas, cilantro, cebolla y limón.

Consejos para una birria más sabrosa:

Elige buenos cortes de res, como chambarete o espaldilla aportan buena textura y sabor a la birria.

Ajusta la cantidad de chiles según tu tolerancia al picante.

La cocción prolongada permite que la carne se ablande y absorba el adobo profundamente.

Dejar reposar la birria unos minutos antes de servir permite que los sabores se asienten.



Marinar la carne por varias horas intensifica el sabor rico y profundo.

¿Con qué acompañar la birria jalisciense?

La birria se sirve tradicionalmente con tortillas de maíz calientes, que permiten disfrutar tanto la carne como el sabroso consomé. Acompáñala con cebolla y cilantro picados, rodajas de limón para un toque ácido y, si te gusta, un poco de salsa picante al gusto.

Otra forma popular de disfrutar la birria es en tacos o quesabirria, donde la carne se combina con queso y la tortilla se dopa en el consomé antes de servirse.

Aunque la birria tradicional se sirve como guiso, hoy en día ha ganado popularidad en formatos como tacos dorados, quesabirria o incluso en pizzas con relleno birrioso, combinando tradición con innovación.

La birria de res estilo Jalisco no es solo una receta, es una expresión profunda de la cultura y la tradición culinaria del occidente de México, con un proceso que transforma ingredientes simples en un plato aromático, tierno y lleno de sabor.