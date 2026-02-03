Cómo hacer birria de res estilo Jalisco: la receta tradicional y llena de sabor
Checa el paso a paso de la receta de birria de res estilo Jalisco, ¡logra que quede jugosa y aromática en casa!
La birria de res estilo Jalisco es uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, checa esta receta tradicional y llena de sabor que se prepara facilísimo. ¡Sigue el paso a paso!
Con raíces profundas en el estado de Jalisco y una historia culinaria que se remonta al periodo colonial, la birria de res se prepara originariamente con carne de chivo. Esta preparación ha evolucionado con el tiempo y hoy en día también se prepara con res, conservando siempre su sabor intenso y su aroma inconfundible.
Tradicionalmente, la birria se adoba con una mezcla rica de chiles secos, especias y hierbas, y luego se cocina lentamente hasta que la carne queda suave y se desprende con facilidad. El resultado es un guiso potente y profundo en sabor que puede servirse como estofado o dentro de tacos acompañados de consomé caliente. Más que una simple receta, la birria de res estilo Jalisco es icónica para prepararse durante celebraciones, reuniones familiares o simplemente para disfrutar de un plato reconfortante lleno de sabor y memoria cultural.
Receta de birria de res estilo Jalisco
Ingredientes:
- 1.5–2 kg de carne de res (chambarete o espaldilla) sin exceso de grasa
- Caldo de res (al gusto, suficiente para cubrir la carne)
- Sal y pimienta al gusto
- 5 chiles guajillo secos
- 4 chiles anchos secos
- 3 chiles pasilla (opcional para sabor más profundo)
- 5 dientes de ajo
- 1 cebolla blanca grande (entera o en cuartos)
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de orégano mexicano
- ½ cucharadita de canela molida
- ½ cucharadita de clavo de olor molido
- Hojas de laurel (2–3 hojas)
- ¼ taza de vinagre blanco (opcional)
- Para servir:
- Tortillas de maíz calientes
- Cilantro y cebolla picados
- Limones para exprimir al gusto
Preparación:
- Limpia los chiles secos quitando tallos y semillas, colócalos en un recipiente con agua caliente por 15–20 minutos hasta que se ablanden.
- En una licuadora, agrega los chiles remojados, ajo, cebolla, comino, orégano, canela, clavo y vinagre blanco.
- Licúa con un poco del agua de remojo hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos; cuela la salsa si prefieres una textura más fina.
- Coloca la carne de res en un recipiente amplio y vierte la salsa de chiles sobre la carne, asegurándote de cubrirla bien. Refrigera por al menos 4 horas o toda la noche para que absorba los sabores.
- Transfiere la carne y su adobo a una olla grande o cazuela, añade suficiente caldo de res para cubrir la carne.
- Incorpora hojas de laurel y cocina a fuego lento durante 3–4 horas o hasta que la carne se deshaga fácilmente con un tenedor.
- Retira hojas de laurel y ajusta la sal o pimienta si es necesario.
- Sirve la birria de res caliente con tortillas, cilantro, cebolla y limón.
Consejos para una birria más sabrosa:
- Elige buenos cortes de res, como chambarete o espaldilla aportan buena textura y sabor a la birria.
- Ajusta la cantidad de chiles según tu tolerancia al picante.
- La cocción prolongada permite que la carne se ablande y absorba el adobo profundamente.
- Dejar reposar la birria unos minutos antes de servir permite que los sabores se asienten.
- Marinar la carne por varias horas intensifica el sabor rico y profundo.
¿Con qué acompañar la birria jalisciense?
La birria se sirve tradicionalmente con tortillas de maíz calientes, que permiten disfrutar tanto la carne como el sabroso consomé. Acompáñala con cebolla y cilantro picados, rodajas de limón para un toque ácido y, si te gusta, un poco de salsa picante al gusto.
Otra forma popular de disfrutar la birria es en tacos o quesabirria, donde la carne se combina con queso y la tortilla se dopa en el consomé antes de servirse.
Aunque la birria tradicional se sirve como guiso, hoy en día ha ganado popularidad en formatos como tacos dorados, quesabirria o incluso en pizzas con relleno birrioso, combinando tradición con innovación.
La birria de res estilo Jalisco no es solo una receta, es una expresión profunda de la cultura y la tradición culinaria del occidente de México, con un proceso que transforma ingredientes simples en un plato aromático, tierno y lleno de sabor.