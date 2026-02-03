Prepara fresas cubiertas con chocolate para el 14 de febrero

Las fresas con chocolate han ganado popularidad, especialmente durante febrero, pues además de deliciosas, se consideran un postre gourmet y romántico para celebrar el amor. Aprende a prepararlas en casa con esta receta.

La combinación de cacao con frutas, nueces y otros ingredientes, ha existido desde la antigüedad. Sin embargo, el sumergir fresas en una cobertura de chocolate para que creen una capa sólida, es más reciente.

Si bien, no se tiene certeza sobre su origen, varias fuentes apuntan a Estados Unidos, durante la década de 1960. Aparentemente, la persona detrás de su creación fue Lorraine Lorusso, quien tenía pequeña tienda gourmet llamada “Stop N’ Shop”, en Chicago.

Lo que sí está comprobado es la creciente popularidad de este postre, la cual se debe a varias razones, comenzando por su elegancia. Pero también, por ser la combinación perfecta entre acidez y dulzor, creando un dulce equilibrado.

Sin embargo, las fresas cubiertas con chocolate suelen tener un precio elevado. Además de sus ingredientes, este viene de la complejidad de la preparación. El chocolate es tan delicado, que se “arruina” por un exceso de calor o solo una gota de agua.

Asimismo, si al cubrir las fresas, sueltan humedad, el chocolate no se unirá y se formarán manchas. Para que no te pase, te damos la receta para hacer fresas cubiertas con chocolate y los mejores trucos para que queden perfectas.

Las fresas con chocolate se asocian con el amor, por el color y sabor Canva

¿Cómo hacer fresas cubiertas con chocolate?

Ingredientes:

24 fresas medianas-grandes (deben estar firmes y sin golpes o hundiduras)

300 g de chocolate de buena calidad (oscuro, con leche o blanco)

1 cucharadita de aceite de coco para cocinar o manteca de cacao

Opcional: toppings como nuez picada, coco tostado o chispas de chocolate

Preparación:

Desinfecta las fresas como acostumbras, sin retirar el tallo. Aprovecha para revisar que no tengan partes dañadas ni moho. Escúrrelas y sécalas con papel de cocina. Acomoda las fresas de pie en una charola, recargadas en el tallo y déjalas orear por 20 o 30 minutos, para que estén bien secas. Pica el chocolate y colócalo en un recipiente apto para microondas. Calienta en el microondas a potencia media, en tandas de 30 segundos, mezclando entre cada una. Cuando queden algunos trocitos de chocolate, agrega el aceite de coco o manteca de cacao y mezcla para que todo se derrita con el calor residual, así evitas que se sobrecaliente o queme.

Si tienes experiencia derritiendo chocolate, puedes usar el baño María, cuidando que no entre agua en contacto con el chocolate. Introduce una por una, las fresas, sujetándolas por el rabito; deben sumergirse por completo. Gira la fresa para retirar el exceso de chocolate y colócala en una charola forrada con papel encerado.

Tip: el chocolate no debe estar muy caliente al meter las fresas, lo mejor es esperar 2 minutos después de retirarlo del calor. Si decides ponerle toppings a tus fresas, hazlo en este momento, antes de que el chocolate cuaje. Deja secar las fresas a temperatura ambiente. En caso de estar en un lugar cálido, refrigéralas de 10 a 15 minutos para fijar el chocolate.

La recomendación es consumir tus fresas con chocolate el mismo día que las haces. Pero, si deseas guardarlas, hazlo en un recipiente hermético con una toalla de papel al fondo para absorber la humedad y sin apilarlas. Deberás sacarlas 10 minutos antes de comerlas.

Sumerge las fresas en el chocolate tibio Canva

Trucos para que las fresas con chocolate queden perfectas

Usa fresas firmes, frescas y siempre a temperatura ambiente. Las fresas maduras tienden a ser más suaves y soltar humedad, lo que afectará la sujeción del chocolate. Lo mejor es elegir frutas firmes al tacto, sin partes blandas y de tamaño mediano a grande.

y siempre a temperatura ambiente. Las fresas maduras tienden a ser más suaves y soltar humedad, lo que afectará la sujeción del chocolate. Lo mejor es elegir frutas firmes al tacto, sin partes blandas y de tamaño mediano a grande. Seca muy bien la fresas y déjalas orear. La humedad hace que el chocolate se corte o se ponga opaco, por lo tanto, después de lavar las fresas se debe secar una por una con papel absorbente.

Después, se recomienda dejarlas al aire por 20 minutos o hasta que estén bien secas.

Después, se recomienda dejarlas al aire por 20 minutos o hasta que estén bien secas. Nunca uses fresas recién salidas del refrigerador. Cuando salen del refri, se crea condensación, humedeciendo la fresa y evitando una buena adherencia del chocolate.

Usa chocolate de buena calidad , nunca cobertura sabor chocolate. Un buen chocolate se derrite parejo, pero también, brilla más y tiene mejor textura.

, nunca cobertura sabor chocolate. Un buen chocolate se derrite parejo, pero también, brilla más y tiene mejor textura. Evita introducir las fresas al chocolate muy caliente, esto podría hacer que se corte o se resbale de la fruta. Mejor espera a que esté frío al tacto.

Agrega una cucharadita de aceite de coco o manteca de cacao para mejorar la fluidez del chocolate y permitir que cubra mejor las fresas, sin dejar capas muy gruesas.

Quita el exceso de chocolate para darle un toque más profesional. Hazlo girando la fresa al sacarla del chocolate y golpeándola suavemente contra el borde del tazón.

No dejes las fresas mucho tiempo en el refrigerador, pues sudan, lo que arruinará el resultado. Por eso, para conservarlas, se recomienda colocar una servilleta de cocina al fondo, así absorbes la humedad. En ese sentido, es mejor no guardarlas más de 24 horas.

Ahora sí, con estos trucos podrás hacer las mejores fresas cubiertas con chocolate, perfectas para regalar o vender en San Valentín o cualquier ocasión.