Prepara tartaletas de fresa con crema pastelera, para una celebración especial

Si tienes una celebración en puerta y no quieres el típico pastel, por ser muy dulce, estas tartaletas de fresa con crema pastelera son la respuesta. Además de ser más fáciles de servir, son elegantes y tienen el equilibrio perfecto entre acidez, frescura y dulzor.

Las tartaletas son tartas individuales que se caracterizan por tener una base redonda u ovalada de pasta brisée, sablée u hojaldre, las cuales funcionan lo mismo como postre, combinadas con elementos dulces, que como una entrada salada, generalmente caliente.

Aunque están muy asociadas con la panadería francesa, su historia es más antigua y se remonta a países como Egipto y Grecia, donde las masas rellenas servían como ofrenda. Fue en la Edad Media, cuando se perfeccionaron y se convirtieron en un símbolo de lujo.

Sin embargo, fueron los chefs franceses quienes, alrededor del siglo XVII, las transformaron en pequeñas obras de arte, para posteriormente convertirse en un postre clásico de las pastelerías europeas.

Actualmente existe una gran variedad de tartaletas. Entre las favoritas están las que incluyen frutas, como fresas, durazno, frambuesas y otras que dan un toque fresco. Si prefieres postres menos saturados, prepara estas tartaletas de fresa con crema pastelera.

¿Cómo hacer tartaletas de fresa?

Ingredientes para la masa sucrée:

250 gramos de harina de trigo

125 gramos de mantequilla fría, cortada en cubos

90 gramos de azúcar glass

1 huevo

1 pizca de sal

Ingredientes para el relleno:

500 mililitros de leche

4 yemas de huevo

100 gramos de azúcar

40 gramos de fécula de maíz

1 cucharadita de extracto de vainilla

30 gramos de mantequilla

500 gramos de fresas limpias y secas

4 cucharadas de mermelada (chabacano o fresa) + 1 cucharada de agua

La base de las tartaletas debe quedar crujiente, pero no muy dura ni seca Canva

Preparación:

En un recipiente amplio, mezcla la harina, sal y azúcar glas. Incorpora la mantequilla fría y mezcla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa, que forme migas. Agrega el huevo y mezcla hasta formar una masa. Es importante solo amasar hasta que todo se una, de lo contrario, quedará dura al hornearla. Forma una bola con la masa y después aplástala para hacer un disco. Envuélvelo en plástico de cocina y refrigera por al menos una hora. Pasado el tiempo, coloca la masa entre dos papeles encerados y aplana con un rodillo hasta lograr un grosor de no más de 4 milímetros. Ayúdate de tu molde de tartaleta para cortar círculos del diámetro correcto. Forra el fondo y las orillas del molde, presionando bien los bordes para que mantenga la forma. Recorta el excedente de masa y refrigera por 30 minutos.

Tip: si lo prefieres, usa un molde grande para tarta. Pica la base de las tartaletas con un tenedor, coloca un círculo de papel encerado y, encima, una base de frijoles secos (crudos). Esto ayudará a que no se infle la base. Lleva al horno precalentado a 180 °C y hornea por 12 minutos. Saca del horno, retira los frijoles y el papel, y regresa al horno por 12 minutos más o hasta que las tartaletas estén doradas, sin que se vean muy secas. Desmolda las tartaletas y déjalas enfriar sobre una rejilla antes de rellenarlas. Para la crema pastelera: calienta la leche hasta que esté muy caliente, es decir, cuando vaya a comenzar a hervir.

Tip: no dejes que hierva, cuando llegue a este punto, reduce la temperatura. En un tazón, bate las yemas con el azúcar y la vainilla, con ayuda de un tenedor para integrar. Añade la maicena y mezcla bien para evitar grumos. Vierte un poco de leche caliente sobre las yemas, poco a poco, y revuelve. Esto ayuda a temperar la mezcla y evitar que se cueza el huevo al añadirlo a la leche. Agrega la mezcla de yemas a la olla con la leche y cocina a fuego medio, batiendo constantemente con una cuchara de madera o batidor de globo, hasta que espese. Deja hervir suavemente por un minuto y apaga el fuego. Incorpora la mantequilla y mezcla para que se derrita, así tendrás una crema más sedosa. Pasa la crema pastelera a un tazón amplio y cúbrela con plástico de cocina, este debe ir pegado a la crema para evitar que se forme una capa dura. Refrigera por 3 horas para que tome consistencia. Retira el rabito de las fresas y córtalas en mitades, cuartos, rebanadas o déjalas enteras, según desees. Ojo, las fresas deben estar bien secas para que no se aguaden. Bate ligeramente la crema pastelera, con el globo, para suavizarla, y pásala a una manga pastelera. Rellena las tartaletas y acomoda las fresas como más te guste. Calienta la mermelada con el agua, hasta que tenga una consistencia menos espesa. Cuela, para retirar los trozos grandes de fruta. Deja entibiar y barniza las fresas con esta mezcla, así evitarás que se resequen.

Ahora sí, podrás disfrutar este postre en cualquier ocasión. En caso de no comerlas inmediatamente, es mejor refrigerarlas. Al llevar lácteos y huevo, ningún postre con crema pastelera debe permanecer a temperatura ambiente más de dos horas, una cuando hace calor.

Finalmente, si quieres mantener la textura, cómelas ese mismo día, de lo contrario, la humedad de los ingredientes las ablandará. Un tip que ayudará a alargar la crocancia, es barnizar el interior de la tartaleta con chocolate derretido, pues crea una capa firme.

Si siempre creíste que las tartaletas de fresa con crema pastelera eran un postre muy complicado, con esta receta confirmarás que no es así. Eso sí, el resultado y la apariencia refinada, es la misma.