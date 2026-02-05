Qué es en realidad el queso cottage: el superalimento que no sabías que necesitabas

Si hay un alimento que ha ido escalando posiciones en las listas de superalimentos versátiles, ese es sin duda el queso cottage. ¿Qué es en realidad y por qué no sabías que lo necesitabas?

Quizás lo hayas visto en las estanterías de tu supermercado, en recetas “fit” o en las recomendaciones de nutricionistas. Contrario a lo que muchos piensan, el queso cottage no es un tipo de queso duro tradicional como el cheddar o el manchego.

Su textura blanda, su sabor suave y su alto aporte proteico lo hacen único y muy diferente de los quesos maduros. A simple vista parece una cuajada granulada, pero detrás de esa apariencia hay un perfil nutricional impresionante.

El queso cottage puede consumirse en tu día a día, pero también hay varios mitos que rodean a este producto tan curioso. Prepárate: puede que tu percepción del queso cambie para siempre.

Qué es el queso cottage Canva

¿Qué es en realidad el queso cottage?

El queso cottage es un producto lácteo fresco hecho a partir de cuajada de leche de vaca, sin pasar por procesos de maduración ni prensado como muchos otros quesos. Su nombre en inglés “cottage cheese” se refiere al hecho de que originalmente se producía en “cottages” o granjas pequeñas con recursos limitados.

A diferencia de quesos duros o fermentados, el queso cottage tiene una textura blanda y húmeda, con gránulos visibles y un sabor ligero, ligeramente ácido, que lo hace perfecto tanto para preparaciones dulces como saladas, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse.

Aunque hoy se asocia mucho con dietas contemporáneas, el queso tipo cottage tiene raíces muy antiguas. Se cree que formas tempranas de quesos frescos se consumían desde los tiempos de Mesopotamia, hace miles de años, cuando las primeras técnicas para coagular leche fueron descubiertas.

Qué es el queso cottage Canva

¿Cómo se hace el queso cottage?

Cuaja la leche: se añade un ácido (como vinagre o cultivos lácticos) para que la leche se separe en cuajos (sólidos) y suero (líquido).

se añade un ácido (como vinagre o cultivos lácticos) para que la leche se separe en cuajos (sólidos) y suero (líquido). Escurrir y enjuagar: los cuajos se recogen, se escurren y enjuagan para obtener la textura característica, y a menudo se añaden un poco de crema o sal para realzar el sabor.

¿Por qué es tan popular el queso cottage?

Alto en proteínas

Una de las razones por las que el queso cottage ha conquistado a deportistas y aficionados a la nutrición es su alto contenido de proteínas, especialmente la proteína caseína, que se digiere lentamente y proporciona aminoácidos de manera sostenida.

Fuente de calcio y minerales

Además, aporta vitamina B12, necesaria para la formación de glóbulos rojos y la función neurológica.

Beneficios del queso cottage Canva

Control de peso

Gracias a su bajo contenido calórico y alto nivel de proteínas, el queso cottage es ideal como parte de una dieta balanceada para quienes buscan perder o mantener peso. Las proteínas generan sensación de saciedad y ayudan a equilibrar el apetito, evitando picos de hambre que llevan a comer en exceso.

Ayuda en la recuperación muscular

Debido a su perfil proteico y su lenta digestión (caseína), el queso cottage se ha convertido en una merienda favorita para deportistas antes de dormir o después del entrenamiento, ayudando a la recuperación muscular y al mantenimiento de masa magra.

Cómo incluir el queso cottage en tu dieta diaria:

Con frutas y un chorrito de miel para un dulce natural.

Mezclado con avena para un bowl proteico.

Sobre tostadas integrales con aguacate.

Como sustituto de ricota en lasañas o tortillas.

Añadido a ensaladas con pepino, tomate y hierbas frescas.

Base para cheesecakes sin hornear.

Batido con cacao y plátano para postre fit.

¿El queso cottage no es queso de verdad?

Aunque su textura y proceso no implican envejecimiento ni maduración como otros quesos duros, sí es un queso fresco con perfiles nutricionales propios.

El queso cottage es mucho más que un simple producto lácteo: es un aliado versátil y nutritivo que puede formar parte de una dieta equilibrada, apoyar metas de salud y merece la atención que ha ganado en los últimos años.