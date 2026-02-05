Tortilla española con acelgas: receta tradicional y saludable

La tortilla española, también conocida como tortilla de patatas, es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española; prepara esta receta con acelgas, una forma tradicional, pero también saludable.

Se caracteriza por su sencillez y versatilidad, siendo un plato básico que se sirve tanto caliente como frío en cualquier momento del día. Esta preparación tradicional combina huevo, patata y aceite de oliva en una receta que puede adaptarse con múltiples ingredientes adicionales según el gusto personal.

Cuando se combina con verduras como la acelga, la tortilla se transforma en una versión más nutritiva y colorida, aportando vitaminas, minerales y fibra que la convierten en una opción ideal para una comida saludable y más equilibrada.

Las acelgas, en particular, son ricas en vitamina A, vitamina C, hierro y calcio, de acuerdo con el Gobierno de México. Más allá de sus beneficios nutricionales, la tortilla española con acelgas también destaca por su versatilidad: puede servirse como plato principal, acompañamiento o incluso como parte de un brunch o picnic.

Receta de tortilla española con acelgas Canva

Tortilla española con acelgas

Ingredientes:

6 huevos grandes

600 g de papas (peladas y cortadas en rodajas finas)

250 g de acelgas limpias y troceadas

1 cebolla mediana

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Calienta una sartén grande con abundante aceite de oliva a fuego medio, añade las papas en rodajas finas y la cebolla en juliana. Cocina suavemente a fuego medio-bajo hasta que las papas estén tiernas y ligeramente doradas, removiendo ocasionalmente para que no se peguen ni se quemen. Añade las acelgas a la sartén con las papas y la cebolla cuando estas estén casi listas, saltea todo junto hasta que se ablanden y suelten su agua, integrándose con los demás ingredientes. En un bol grande, bate los huevos con una pizca de sal y pimienta hasta que estén bien mezclados. Incorpora las papas, la cebolla y las acelgas cocidas al bol con los huevos batidos y mezcla suavemente para que todos los ingredientes queden bien integrados. Calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio, vierte la mezcla de huevos, papas y acelgas en la sartén. Cocina unos minutos hasta que el borde comience a cuajar; con ayuda de una tapa o plato grande, voltea la tortilla para cocinar el otro lado hasta que esté dorada y completamente cuajada.

Receta de tortilla española con acelgas Canva

Tips para la tortilla española:

Para una tortilla más jugosa, no sobrecocines las verduras antes de mezclarlas con los huevos.

Usa una sartén antiadherente de calidad para facilitar el volteo y evitar que se pegue. Puedes personalizar esta receta tradicional agregando ingredientes como queso rallado, champiñones, pimientos o incluso patatas dulces si quieres un toque distinto.

La tortilla española con acelgas puede servirse tanto caliente como fría, ideal para acompañar con una ensalada fresca o pan crujiente.

¿Con qué acompañar la tortilla española?

Ensalada mixta con tomate, pepino y aceitunas para un contraste fresco.

Pan artesanal o tostado para complementar la textura suave de la tortilla.

Un toque de alioli o salsa ligera si te gustan sabores más intensos.

Receta de tortilla española con acelgas Canva

¿Cómo ha evolucionado la tortilla española?

La tortilla española es un omelet grueso elaborado principalmente con huevos y papas, aunque también puede llevar cebolla u otros ingredientes opcionales según la región o preferencia de cada cocinero.

Su presencia en la cocina española es tan profunda que muchas personas la consideran un símbolo gastronómico nacional comparable a otros grandes clásicos como la paella. Originalmente, la receta básica consistía en batir huevos y mezclar papas cocidas en aceite, y con el tiempo se ha convertido en una receta tan versátil que admite variaciones con ingredientes como pimientos, jamón o espinacas.

En ese espíritu, la versión con acelgas aprovecha el sabor suave de esta verdura para enriquecer la tortilla tanto en sabor como en nutrientes.

La tortilla española con acelgas representa una deliciosa fusión entre tradición y nutrición, llevando la receta clásica hacia una opción más saludable y colorida para satisfacer el paladar.