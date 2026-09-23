Receta del Snoopy Frappuccino estilo Starbucks: Cómo prepararlo en casa

Los fanáticos de Peanuts ya pueden preparar el famoso Snoopy Cookie Frappe desde la comodidad de su propia cocina. Esta popular bebida del menú secreto de Starbucks combina sabores dulces con un toque otoñal para recrear la esencia del icónico perro animado. La receta original mezcla jarabe de vainilla, chocolate blanco, café instantáneo y una distintiva espuma de calabaza.

Sigue paso a paso la receta para tener el frappuccino de Snoopy. Foto de IG: @brewedbymama

La cadena de cafeterías lanzó esta preparación especial para conmemorar el aniversario número 60 del clásico televisivo "La gran calabaza, Charlie Brown". Los creadores diseñaron el perfil de sabor basándose en los alimentos favoritos del personaje principal: el helado y las galletas. Los trozos de galleta Oreo en la cubierta imitan perfectamente las clásicas manchas negras sobre el pelaje blanco del famoso beagle.

El fenómeno del menú secreto

La fiebre por esta bebida estalló cuando la empresa estadounidense liberó una exclusiva línea de vasos y termos coleccionables. La marca habilitó el pedido digital de estas variantes de edición limitada a través de la sección de tendencias de su aplicación móvil oficial. Miles de usuarios saturaron las sucursales para probar el Charlie Brown Mocha Frappuccino y compartir fotografías en sus redes sociales.

El frappuccino de Snoopy es una promoción especial de Starbucks. Foto: Starbucks

La cubierta superior, conocida comercialmente como Pumpkin Cream Cold Foam, funciona como un homenaje directo a la trama central de la caricatura. Este ingrediente otoñal corona el vaso para recordar la mítica escena donde el personaje de Linus espera la llegada de la criatura mágica en el huerto. Los directivos de desarrollo de producto cuidaron cada detalle visual para evocar la nostalgia de las tiras cómicas.

Ingredientes y preparación del Frappuccino de Snoopy

La elaboración de este tributo líquido requiere elementos accesibles y un procedimiento rápido en casa. Sigue esta lista detallada para replicar el sabor exacto y la textura cremosa de la tienda original:

Ingredientes para el Frappé:

Leche de tu elección (1 taza): La receta de los baristas utiliza leche de avena sabor vainilla para potenciar la cremosidad.

La receta de los baristas utiliza leche de avena sabor vainilla para potenciar la cremosidad. Jarabe de vainilla (1.5 cucharadas): Funciona como el endulzante base y aporta el perfil aromático principal a la mezcla.

Funciona como el endulzante base y aporta el perfil aromático principal a la mezcla. Salsa de chocolate blanco (1.5 cucharadas): Brinda mayor dulzor y una textura densa a la base de hielo triturado.

Brinda mayor dulzor y una textura densa a la base de hielo triturado. Goma xantana (1/8 de cucharadita): El aditivo secreto para espesar la bebida y lograr la consistencia clásica de las grandes cafeterías.

El aditivo secreto para espesar la bebida y lograr la consistencia clásica de las grandes cafeterías. Hielo (1 1/2 tazas): La base sólida y congelada para procesar en la licuadora junto al resto de ingredientes.

La preparación del frappuccino de Snoopy no es compleja. Foto de IG: @brewedbymama

Preparación de la base: Coloca todos los líquidos y sólidos dentro del vaso de la licuadora. Tritura los ingredientes a velocidad alta hasta pulverizar los hielos por completo. Sirve la mezcla espesa directamente en un vaso grande y reserva la preparación.

Ingredientes para la Espuma Fría de Calabaza:

Crema para batir o Heavy Cream (3 cucharadas): Aporta la grasa necesaria para sostener las burbujas de aire durante el batido.

Aporta la grasa necesaria para sostener las burbujas de aire durante el batido. Leche al 2% (2 cucharadas): Aligera la crema espesa para evitar una consistencia de mantequilla en el tope del vaso.

Aligera la crema espesa para evitar una consistencia de mantequilla en el tope del vaso. Salsa de calabaza (1 cucharada): El toque especiado y característico del otoño que define la identidad de la bebida.

La espuma de calabaza lleva su preparación especial. Foto de IG: @brewedbymama

Montaje final de la receta: Mezcla los lácteos y la salsa con un batidor eléctrico de mano hasta obtener una nube sumamente espesa. Vierte esta preparación gélida delicadamente sobre el frappé previamente servido. Finalmente, decora la superficie de la espuma con abundantes trozos de galleta Oreo triturada para simular las orejas del mítico personaje animado.