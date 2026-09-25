Impacta: Shin Ohashi

2’04”83 en 200 pecho. Se perfila horizonte de 2’00” en braza

Llama poderosamente la atención que Píndaro, el poeta por excelencia de las victorias de aurigas y atletas, empiece su primer epinicio con un elogio al agua, preciosa por encima de todas cosas. El agua es la vida. La vida brota del agua; estamos constituidos de agua. En los JO de la antigüedad no hubo competencias de natación, pero los griegos legaron un hermoso mito de amor, tragedia y muerte en el pasaje de Leandro y Hero, sacerdotisa dedicada a la diosa Afrodita. Vivía en una torre en Sesto. Por las noches con una antorcha dirigía a Leandro quien cruzaba a nado el estrecho del Helesponto desde Abydos; nadaba en un mar de color ópalo y vino. Los dioses castigan a los amantes. Desatan una tormenta que apaga la tea y Leandro al no saber cómo guiarse se ahoga. Las olas llevan su cuerpo junto a la torre; al descubrirlo, Hero se arroja desde lo alto y muere junto al cadáver de su amado. En 1810, Lord Byron demostró que ese pasaje era posible y nadó de Sesto hacia Abydos en su cruce de los Dardanelos. Agua y meditación, expresa Ismael. Hermosa es la natación. Justo cuando recordamos a Mike Burton y a Guillermo Echevarría —ruego a la indulgencia a los lectores el RM de Echevarría es de 16´28”1—, leo la ilustre actuación del japonés Shin Ohashi, de 17 años y 42 días: rompe el RM de los 200 m estilo de pecho en ¡2’04”83! en los J Asiáticos que se realizan en Tokio. Su hazaña nos traslada al esfuerzo de miles de nadadores que practican el silente estilo con la falla hidráulica de ofrecer mayor resistencia que lo hace más lento que el crawl, el dorso y la mariposa. Lento es un adjetivo inadecuado, pues no expresa la rapidez y poder de piernas y brazos, la acerada voluntad de los pechistas, los últimos en salir de las piletas tras extenuantes prácticas. Shin Ohashi representa el ápex de una tradición japonesa en la braza. En 1927, Yoshiyuki Tsuruta estableció en Kioto RM en 2’45” y en 1954, Masaru Furukawa en Tokio cronometró 2’36”6. En los albores de este siglo, Kosuke Kitajima, el 02-10-2002 en Busán, marcó RM en 2’09”28, el primero en cruzar el muro de los 2’10”. Lo hecho por Shin Ohashi perfila el horizonte luminoso de los 02’00” en los 200 m braza; ¡el primer 100 lo pasó debajo del minuto! Observe sus cronos parciales y el comparativo con el anterior RM: 50 M – 28”27/100 – 28’27; 100 m: 59”89 – 31”62; 150m: 1´32”40 -32”51; 200 m: 2’04”83 – 32”43. Anterior RM en poder del chino Qin Haiyang, 28-07-2023 en el Mundial de Fukuoka. 50m: 28’53” – 28”53; 100m: 1’00”72 – 23”19; 150m: 1´33”36 – 32”64; 200m: 2´05”48 – 32”. En la progresión del RM se necesitaron 12 años de 1961-1973 para reducir 10” de 2’30” a 2’20”. Y 29 para reducir otros 10” más.