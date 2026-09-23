Auténtica sopa de lima yucateca, lista en menos de 30 minutos

Una de las razones por las que la gastronomía mexicana es tan valiosa, es porque cada región cuenta una historia. En Yucatán las raíces mayas se combinaron con los sabores coloniales, dando paso a platos tan emblemáticos como la sopa de lima; prepárala en casa.

El secreto detrás del nombre de este platillo es la lima agria, un cítrico típico de este estado, que se caracteriza por su cáscara delgada y rugosa, y su acidez suave. Sin embargo, contrario a lo que se cree, no forma parte de la base de la sopa.

Esta se prepara con caldo de pollo al que se añade jitomate, chile dulce y cebolla, previamente sofritos. Una vez listo, se sirve con unas gotas de jugo de lima y rebanadas de este fruto, que terminan de perfumar y dar sabor.

También se acompaña con pollo desmenuzado, tiras de tortilla frita y, en algunos casos, higaditos de pollo. De esta forma, lejos de ser una entrada, puede convertirse en una comida completa. Prepara la receta tradicional de sopa de lima, fácil y rápido.

La lima agria se encuentra principalmente en Yucatán y tiene una acidez suave Canva

¿Cómo hacer sopa de lima yucateca?

Ingredientes:

1 pechuga de pollo hervida y deshebrada

1 cebolla blanca fileteada

4 jitomates cortados en cubos medianos

4 dientes de ajo finamente picados

1 ½ chile dulce desvenado y sin semillas, picado

1 ½ litro de caldo de pollo

3 limas cortadas en rodajas

½ cucharadita de orégano

1 cucharadita de pimienta quebrada

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Para servir:

Jugo de lima, al gusto

2 tazas de tiras de tortillas fritas

Preparación:

En una olla amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla junto con el ajo y el chile dulce hasta que la cebolla esté transparente y el chile suave. Mantén a fuego medio por cinco minutos e incorpora el pollo desmenuzado. Cocina por tres minutos más y vierte el caldo de pollo; sazona con orégano, pimienta y sal. Cuando el caldo comience a hervir, agrega las rodajas de lima y cocina por 10 minutos a fuego medio. Rectifica la sazón y apaga el fuego. Sirve la sopa de lima caliente aderezada con unas gotas de lima recién exprimida y acompañada de las tiras de tortilla.

Tanto la lima agria como el chile dulce son ingredientes muy comunes en Yucatán, pero difíciles de encontrar en la Ciudad de México. Una opción son los mercados y locales que venden productos del sureste, como el Mercado Medellín en la colonia Roma Sur.

Si no los encuentras, puedes sustituirlos por otros ingredientes, aunque el sabor no será exactamente igual. El chile dulce puedes cambiarlo por pimiento morrón y el jugo de lima dulce por una combinación de tres partes de jugo de limón verde por una de jugo de naranja dulce.

Disfruta de todo el sabor yucateco con esta sencilla sopa de lima. Es perfecta para aprovechar el caldo de pollo que quedó de días anteriores u otras preparaciones.