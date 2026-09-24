¡Ver a Messi por menos de 20 dólares! Los precios de su despedida sorprenden tras el Mundial

Ver a Lionel Messi en su despedida de la selección de Argentina podía costar menos de 20 dólares. La entrada popular para niños de tres a 10 años se vendió en 29 mil pesos argentinos, equivalentes a unos 19 dólares o 335 pesos mexicanos. Para los adultos, el boleto más barato costó 90 mil pesos argentinos: alrededor de 59 dólares o mil 40 pesos mexicanos. Las conversiones son aproximadas y pueden variar según el tipo de cambio.

Los precios llaman la atención después del Mundial 2026. Encontrar una entrada para los partidos de Messi por menos de 30 mil pesos mexicanos resultaba difícil en la reventa. El contraste más marcado llegó en la final entre Argentina y España, disputada en el área de Nueva York: los boletos más baratos que aparecieron en la plataforma de reventa de FIFA superaron los 6 mil 400 dólares.

Esa cifra fue más de 300 veces el equivalente en dólares de la entrada infantil para la despedida. Se trata de una comparación entre un boleto mundialista de reventa y una localidad infantil a precio oficial, pero permite dimensionar cuánto cambió el costo de ver al capitán argentino de un partido al otro.

La depreciación del peso argentino explica buena parte de la diferencia que percibe un aficionado al hacer la conversión a dólares o pesos mexicanos. Eso no significa que los boletos fueran baratos para todos en Argentina: sus precios originales se pagaron en moneda local y deben considerarse frente al poder adquisitivo de quienes viven allí.

¿Cuánto costaron las demás entradas para ver a Messi?

Las plateas altas de los sectores Sívori y Centenario se vendieron en 180 mil pesos argentinos, unos 118 dólares o 2 mil 85 pesos mexicanos. Otras localidades costaron 320 mil pesos argentinos, alrededor de 211 dólares o 3 mil 705 pesos mexicanos. Las más caras llegaron a 480 mil pesos argentinos, equivalentes aproximadamente a 316 dólares o 5 mil 560 pesos mexicanos. A los importes oficiales se sumó el cargo de servicio de la plataforma.

La demanda terminó con cualquier posibilidad de encontrar esos precios en la venta oficial. Los boletos para el partido del 6 de octubre ante Benín, en el Estadio Monumental, se agotaron en menos de dos horas.

En la reventa podrían pedirse cantidades muy superiores a las originales, aunque todavía no hay un precio comprobado para establecer cuánto alcanzarán. Por ahora, los menos de 20 dólares corresponden únicamente al precio oficial que pagaron quienes consiguieron a tiempo una entrada infantil popular.