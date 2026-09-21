¿Cuánto cuesta la colección de Snoopy en Starbucks? Precios y fechas de lanzamiento

Peanuts y, especialmente Snoopy, están de moda desde hace un tiempo, pero estas semanas lo serán aún más en México por el lanzamiento de la colección especial entre Starbucks y la afamada tira cómica creada por Charles M. Schulz.

Starbucks lanzó a nivel internacional la colección “It's the Great Pumpkin, Charlie Brown", para celebrar el 60 aniversario de un momento clásico entre los personajes de Peanuts y Halloween.

Esta colección de edición limitada reúne la nostalgia de Snoopy, Woodstock y Charlie Brown en vasos, tazas y accesorios coleccionables que ya se han vendido en Estados Unidos y, que desde esta semana lo estarán en México.

¿Cuánto cuesta comprar toda la colección de Snoopy de Starbucks?

De acuerdo con los precios mostrados para México, comprar las 10 piezas de la colección Starbucks + Peanuts cuesta 6,002 pesos. Esto se traduce en aproximadamente 19 días de salario mínimo en México para poder adquirir toda la colección.

La colección de artículos ya no se limita a vasos o termos, sino que ahora también incluye un peluche especial con mandil de barista, un set de pines, llavero y un vaso de cristal similar al oso especial que Starbucks ya lanzó.

El cálculo queda de la siguiente manera:

Set de pines Peanuts : 149 pesos

: 149 pesos Llavero de Snoopy : 289 pesos

: 289 pesos Tote bag Peanuts + Starbucks : 449 pesos

: 449 pesos Peluche de Snoopy con mandil de Starbucks : 559 pesos

: 559 pesos Taza de cerámica de 414 ml : 599 pesos

: 599 pesos Termo naranja de acero de 473 ml : 699 pesos

: 699 pesos Termo de acero Great Pumpkin de 473 ml : 749 pesos

: 749 pesos Vaso acrílico de 710 ml : 755 pesos

: 755 pesos Vaso de acero verde de 710 ml : 755 pesos

: 755 pesos Vaso Snoopy de cristal de 591 ml: 999 pesos

Calendario de lanzamiento de los productos en México

Para adquirir los productos, los usuarios deberán realizar una compra de producto tamaño venti y contar con los cupones correspondientes para los usuarios gold.

A diferencia de otras ocasiones, la venta de artículos se realizará conforme a un calendario.