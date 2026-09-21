¿Cuánto cuesta la colección de Snoopy en Starbucks? Precios y fechas de lanzamiento
Revisa la lista de precios de la colección Snoopy + Starbucks en México y sus fechas de lanzamiento por etapas.
Peanuts y, especialmente Snoopy, están de moda desde hace un tiempo, pero estas semanas lo serán aún más en México por el lanzamiento de la colección especial entre Starbucks y la afamada tira cómica creada por Charles M. Schulz.
Starbucks lanzó a nivel internacional la colección “It's the Great Pumpkin, Charlie Brown", para celebrar el 60 aniversario de un momento clásico entre los personajes de Peanuts y Halloween.
Esta colección de edición limitada reúne la nostalgia de Snoopy, Woodstock y Charlie Brown en vasos, tazas y accesorios coleccionables que ya se han vendido en Estados Unidos y, que desde esta semana lo estarán en México.
¿Cuánto cuesta comprar toda la colección de Snoopy de Starbucks?
De acuerdo con los precios mostrados para México, comprar las 10 piezas de la colección Starbucks + Peanuts cuesta 6,002 pesos. Esto se traduce en aproximadamente 19 días de salario mínimo en México para poder adquirir toda la colección.
La colección de artículos ya no se limita a vasos o termos, sino que ahora también incluye un peluche especial con mandil de barista, un set de pines, llavero y un vaso de cristal similar al oso especial que Starbucks ya lanzó.
El cálculo queda de la siguiente manera:
- Set de pines Peanuts: 149 pesos
- Llavero de Snoopy: 289 pesos
- Tote bag Peanuts + Starbucks: 449 pesos
- Peluche de Snoopy con mandil de Starbucks: 559 pesos
- Taza de cerámica de 414 ml: 599 pesos
- Termo naranja de acero de 473 ml: 699 pesos
- Termo de acero Great Pumpkin de 473 ml: 749 pesos
- Vaso acrílico de 710 ml: 755 pesos
- Vaso de acero verde de 710 ml: 755 pesos
- Vaso Snoopy de cristal de 591 ml: 999 pesos
Calendario de lanzamiento de los productos en México
Para adquirir los productos, los usuarios deberán realizar una compra de producto tamaño venti y contar con los cupones correspondientes para los usuarios gold.
A diferencia de otras ocasiones, la venta de artículos se realizará conforme a un calendario.
- 21 de septiembre: Pines de 149 pesos y dos vasos de 710 ml, ambos de 755 pesos. La venta general de estas piezas está programada a partir del 22 de septiembre.
- 24 de septiembre: El segundo lanzamiento tendrá acceso anticipado e incluye el termo de acero Great Pumpkin de 473 ml de 749 pesos, el llavero de Snoopy de 289 pesos y la tote bag de 449 pesos. La venta general comenzará el 25 de septiembre.
- 28 de septiembre: Programado el tercer acceso anticipado con el peluche de Snoopy, la taza de cerámica de 414 ml y el termo naranja. Su venta general comenzará el 29 de septiembre.
- 2 de octubre: Llega el acceso anticipado de uno de los artículos que podría concentrar mayor atención: el Snoopy Crystal, un vaso transparente de 591 ml con forma de Snoopy, gorro naranja, bufanda verde y popote con Woodstock. Costará 999 pesos y llegará a venta general el 3 de octubre.