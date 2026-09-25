Cantinas en Tlalpan: 4 lugares para comer y beber en familia o con amigos

El centro histórico de la alcaldía Tlalpan conserva ese aire de provincia y nostalgia bohemia que invita a recorrer sus calles empedradas a paso lento. Lejos del bullicio del centro de la Ciudad de México, sus calles resguardan establecimientos cargados de historia, casonas que atrapan la mirada, gastronomía mexicana con historia y barras donde se rinde culto al buen beber.

Aunque existe la idea de que las cantinas son lugares sólo para adultos, hay algunas alternativas con ambiente muy familiar y famosas por su buena comida, que también se prestan para los momentos de celebración con niños o adolescentes.

La Tlalpeña es una cantina en el centro de Tlalpan que destaca por su ambiente familiar Cortesía La Tlalpeña

La Tlalpeña

Ubicada justo debajo de los icónicos portales de la plaza principal, La Tlalpeña ofrece una vista directa al kiosco central de Tlalpan. Su concepto combina la calidez de un restaurante familiar de antojos mexicanos con el espíritu de fiesta cantinera.

En su menú los platillos estrella son los molcajetes, además del histórico caldo tlalpeño y la lengua de res a la veracruzana. Además, cuenta con desayunos, menú infantil y con especialidades de temporada, como el chile en nogada.

Si hablamos de bebida, su oferta es amplia y para todos los gustos y bolsillos. Cuentan con coctelería tradicional, tequilas, mezcales y una variada selección de cervezas. Los cantaritos y las mezcalitas de mango y jamaica son de lo más pedido.

La música en vivo es otro de sus puntos fuertes, pues mientras comes y disfrutan con tus amigos o familia, tríos, trovadores o cantantes en solitario amenizan la tarde e incluso te ofrecen pedir alguna canción para dedicar según la ocasión.

Ubicación: Plaza de la Constitución 16-C, Tlalpan Centro.

La Jalisciense es una de las cantinas más antiguas y tradicionales de la CDMX Facebook Cantina La Jalisciense

Cantina La Jalisciense

Este lugar fue inaugurado hacia 1875 y es considerada una de las cantinas más antiguas y tradicionales de toda la Ciudad de México. Sus muros altos, arcos de arquitectura colonial y fotografías de época que incluyen visitas de célebres personajes como Renato Leduc te transportan directo al pasado.

Aquí para beber tienes desde la barra clásica se despachan tequilas, mezcales, cervezas frías y la tradicional "Cegadora" (sangría preparada de la casa).

Si de comida hablamos, su oferta cantinera destaca por las tortas de bacalao, marlín ahumado, queso de puerco y la infaltable botana tradicional para acompañar el trago.

Ubicación: Plaza de la Constitución 6, Col. Tlalpan Centro.

Barra Alipús

Si buscas algo más casual y mezcalero para ir con amigos, la Barra Alipús es tu lugar. Aunque cuenta con una esencia más contemporánea y bohemia, rinde un claro homenaje al ritual de las mezcalerías tradicionales. Se encuentra a unos pasos de la plaza, en un espacio acogedor adornado con motivos oaxaqueños.

Respecto a bebidas, es el templo ideal para los amantes de los destilados de agave; ofrecen catas de mezcal artesanal de distintas regiones de Oaxaca y coctelería de autor bien equilibrada.

Para comer ofrece antojitos oaxaqueños preparados con ingredientes auténticos, como tlayudas, tacos de chapulines, quesadillas con asiento y memelas.

Ubicación: Calle Guadalupe Victoria 15, Tlalpan Centro.

Bar Alpestre / Casona Quinta Soledad

Si lo que buscas es una experiencia más señorial, dentro del complejo de la histórica Quinta Soledad (una antigua casona señorial del centro de Tlalpan) se resguarda este rincón bohemio tipo speakeasy, es decir, un bar secreto que evoca las reuniones de antaño.

Su barra está orientada a la mixología inspirada en botánicos, vino mexicano y destilados artesanales para un copeo tranquilo.

Mientras que para comer ofrece una tabla de quesos artesanales, tapas y platillos para compartir mientras disfrutas de la arquitectura del lugar y sus jardines arbolados.

Ubicación: Calle Moneda 15, Tlalpan Centro.