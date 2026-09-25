Tasa Banxico asusta al peso, pagar sin efectivo, Amador, Bolsa y Lego

El peso sufrió un pequeño desmayo por la decisión del Banco de México de mantener su tasa de interés en 6.50%. ¿Qué pasa? Que los instrumentos en pesos mexicanos serían menos atractivos y darían un menor rendimiento frente a los que se estarían dando en Estados Unidos, siendo la economía más grande del mundo.

El Banxico dijo que mantendría su tasa de interés en 6.50% a lo largo del año, lo cual generó nerviosismo, pues la Reserva Federal acaba de elevar su tasa en un rango de 3.75%-4.00%.

El diferencial entre ambas tasas, la de 6.50% en México y la de 4% en EU es apenas de 2.50 puntos base, siendo el diferencial de tasas más pequeño que ha habido.

La situación puede ponerse peor

Si el Banxico mantiene su tasa en 6.50%, y la Fed decide volver a elevarla a 4.25%, ya sea en octubre o en diciembre, el diferencial de tasas será aún más pequeño y, entonces, el atractivo en pesos mexicanos seguirá disminuyendo. El banco central considera que la inflación está bajo control, en un rango de 3.42%, muy cercano al objetivo anual de 3%. En el gobierno mexicano han visto con buenos ojos la tasa. La misma presidenta Sheinbaum ha considerado que en un nivel más bajo ayuda a la recuperación, en momentos donde urge tener un mayor crecimiento económico y los préstamos más baratos podrían ayudar a generarlo.

El Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, ahora con el consenso de todos los miembros de su Junta, Galia Borja, Omar Mejía, Jonathan Heath y Gabriel Cuadra, decidieron mantener la tasa de interés en 6.50% y consideraron que la inflación está en un nivel aceptable. Pero esto podrá tener su costo en un mayor tipo de cambio. Las estimaciones del mercado es que el dólar llegue a los 17.80 o hasta 18 pesos por dólar para fin de año.

Ventajas de pagar de manera digital

Pagar sin efectivo desde luego trae ventajas. Facilita los pagos, puede ayudar a reducir la corrupción en pagos electrónicos de trámites y origina que la población se vaya bancarizando y siendo más formal. De ahí la nueva Ley de Economía Digital presentada por la presidenta Sheinbaum y por Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital.

Ahora podrá tenerse una cuenta de manera electrónica, sin ir a la sucursal y sólo utilizando el teléfono, hasta con 130 mil pesos. El dato que daba Merino es importante: en operaciones menores a 500 pesos, 85% se realiza con pagos en efectivo.

Se quiere que, con la facilitación del uso del celular, y a través de aplicaciones bancarias (con Codi o Spei), se reduzca a la mitad el uso de efectivo. El programa empezará en pagos en gasolineras y casetas de peaje. En México hay 18 millones de personas sin cuenta bancaria y esto se quiere cambiar.

Lo que sí es Amador

El exsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz le respondió al secretario de Hacienda, Edgar Amador, que cuestionar la sostenibilidad de las finanzas públicas desde luego no niega los avances en combate a la pobreza y aumento al salario mínimo.

En este contexto debemos decir que Amador ha realizado un ajuste fuerte de casi dos puntos del PIB en dos años para mantener finanzas públicas sanas. El paquete que está presentando es creíble, con muy escaso margen de maniobra, pero reduciría a 3.9% del PIB el déficit fiscal, y sostener la deuda por debajo del 60% del PIB. De ahí que haya propuestas de eliminar deducibilidades para grandes empresas, para obtener mayores ingresos. Amador es un secretario de Hacienda responsable, a pesar del escaso margen de maniobra. Las agencias calificadoras le han dado su aval.

Lego, se le ganó a otros países

Que Lego, la compañía de juguetes danesa, haya invertido otros 400 millones de dólares en Nuevo León, es un logro, se tuvo que pelear con otras sedes (Lego tiene fábricas en seis países). Aquí será la principal producción manufacturera de Lego a nivel mundial. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, hizo un buen apunte: se volverá a impulsar la industria del juguete con proveeduría de pequeñas empresas y, desde luego, la petroquímica para dar materiales a Lego. Esto se enmarca en el Plan México. Punto ganado para el gobierno federal.

Primera emisión simplificada en BMV

La Bolsa Mexicana de Valores realizará su primera emisión simplificada, por Adventus Capital, una Sofom mexicana dedicada a créditos para personas físicas y relacionada con Fernando Aportela, exsecretario de Hacienda. Busca colocar 560 millones de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo. Value Casa de Bolsa será representante común, mientras Altor Casa de Bolsa será el intermediario colocador.