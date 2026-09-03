Starbucks X Peanuts: ¿cuándo llega el vaso de Snoopy a México?

¡Snoopy está de vuelta en vasos, bolsas, termos, peluches y más! Conoce todo lo que viene Starbucks y Peanuts; te decimos cuándo llega, precio y qué incluye, y por qué se volvió tema viral en redes sociales.

Conforme avanzan los días, el otoño empieza con su aroma inconfundible: café recién preparado, toques de canela, calabaza y la nostalgia de las colaboraciones más esperadas de la temporada.

Este año, la reunión de dos íconos culturales promete algo para las nuevas generaciones: una alianza entre Starbucks y Peanuts regresa con una fuerza renovada para celebrar la llegada del otoño y los 60 años de un clásico.

Inspirada en la tradición festiva de The Great Pumpkin (La Gran Calabaza), esta colaboración fusiona la atmósfera cálida de la bebida Pumpkin Spice Latte con la ternura de Snoopy, Charlie Brown y Woodstock.

El emparejamiento entre la sirena verde y la pandilla creada por Charles M. Schulz será un ritual de temporada que celebra la amistad, la nostalgia y el gusto por los pequeños detalles de la vida diaria.

Colección Starbucks y Peanuts 2026 Starbucks

¿Cuándo sale a la venta la colección Starbucks X Peanuts?

De acuerdo con Starbucks, la colección con Peanuts saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre de 2026, para dar inicio a la temporada otoñal que comienza a vivirse. No solo podrá adquirirse en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico.

La edición limitada inspirada en el especial de Halloween de Peanut, “It's the Great Pumpkin, Charlie Brown”, que reúne la calidez, nostalgia y tradiciones que han convertido a ambas marcas en parte de la temporada de otoño durante décadas.

La alianza también incluirá bebidas Frappuccino con los sabores Pumpkin Spice y con cada uno de los personajes: Charlie Brown, Snoopy, Linus y Lucy.

Colección Starbucks y Peanuts 2026 Starbucks

¿Qué viene en la colección de Starbucks y Peanuts?

Peanuts + Starbucks cuenta con 10 coleccionables, divididos en tazas, termos, vasos, accesorios y un peluche. Todos cuentan con detalles característicos de la serie, así como con el logotipo de la marca.

El vaso que más llama la atención es el de vidrio para bebidas frías, con la figura de Snoopy, un adorno para popote de Woodstock, un sombrero color calabaza y una bufanda verde de temporada. Al ser, quizá, el más codiciado, la compra está limitada a dos unidades por cliente.

También se venderán otros vasos de acero inoxidable para bebidas frías, con los personajes animados en su versión otoñal; tumblers o termos inspirados en The Great Pumpkin, fabricados con doble pared de aislamiento para conservar la temperatura del café durante horas. Así como una taza de cerámica para café con un grabado de Snoopy y Charlie Brown.

En cuanto a accesorios, podrás encontrar una bolsa tipo tote, pines, colgantes y un peluche coleccionable de Snoopy ataviado con elementos de la cafetería y motivos de calabaza.

Colección Starbucks y Peanuts 2026 Starbucks

¿Cómo se puede comprar la colección de Starbucks y Peanuts?

Al ser productos de edición limitada, usualmente la venta se divide primero en la preventa exclusiva a los miembros del programa de lealtad (niveles Gold de Starbucks Rewards), un día antes del lanzamiento.

Si estás dentro del grupo, podrás activar con cupones digitales asignados en la aplicación móvil para tener acceso prioritario en sucursales físicas.

Para la venta general, se llevará a cabo en la fecha del lanzamiento, donde cualquier consumidor puede adquirir las piezas restantes directamente en mostrador o mediante los canales digitales habilitados hasta agotar existencias.

Recuerda que únicamente se permitirá la compra de un máximo de 2 unidades del vaso estrella de vidrio por cliente. Esta medida aplica tanto para compras directas en caja como para pedidos realizados a través de la plataforma digital.

¿Cuánto costará la colección?

Aunque no han salido precios oficiales, se estima que el costo del vaso de Snoopy podría llegar entre los $750 y $850 pesos mexicanos. En general, el precio de los termos y vasos ronda los $500 a los $700 pesos.

Los accesorios (incluyendo la tote bag) tendrán un costo aproximado de $250 a $450; mientras que el peluche de Snoopy podrá alcanzar hasta los $500.

La llegada de la colección Starbucks x Peanuts promete convertirse en uno de los eventos favoritos de la temporada otoñal. Prepara tu estrategia, mantén tu aplicación lista y disfruta de tu bebida favorita en compañía de Snoopy y sus amigos.