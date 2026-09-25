Tormenta tropical 'Gonzalo' se forma en el Atlántico: cuál es su trayectoria y qué países afectará

Un nuevo ciclón tropical amenaza la región del Atlántico oriental. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó la formación de la tormenta tropical Gonzalo al sur-sureste de las Islas de Cabo Verde. El sistema meteorológico avanza con fuertes ráfagas de viento y alerta por acumulados significativos de lluvia.

Según el más reciente reporte del NHC, la tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, acompañados de ráfagas más intensas. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 335 kilómetros hacia el exterior de su centro, afectando de forma principal la zona noreste del ciclón.

El ciclón se desplaza hacia el norte-noroeste a 17 kilómetros por hora y actualmente se ubica a 185 kilómetros de Cabo Verde.

Aunque los modelos prevén que la tormenta Gonzalo comience un debilitamiento gradual a partir de esta noche y durante el fin de semana, el sistema pasará sumamente cerca de las Islas de Cabo Verde a lo largo de este viernes.

Zonas afectadas por lluvias intensas y marejadas

El Centro Nacional de Huracanes advierte que el ciclón provocará precipitaciones considerables y condiciones marítimas peligrosas en varias regiones:

Islas de Cabo Verde: Se pronostican lluvias de entre 30 a 75 mm entre el viernes y el sábado, además de marejadas peligrosas en las zonas costeras.

Costa de África Occidental (Guinea-Bissau, Gambia y Senegal): Las bandas nubosas dejarán lluvias acumuladas de 50 a 100 mm, con montos puntuales superiores en el litoral inmediato.

Se insta a la población costera de los países afectados y a la navegación marítima a mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas debido al riesgo de inundaciones repentinas y oleaje elevado.