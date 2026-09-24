Cómo preparar un omelette de jamón, tocino y papa: el desayuno perfecto

Aprende cómo preparar un omelette de jamón, tocino y papa; ¡es el desayuno perfecto! La receta combina lo mejor de la gastronomía clásica francesa con una técnica adecuada.

El desayuno es, por tradición, la comida que establece el ritmo del día. Dentro del repertorio culinario matutino, los huevos destacan por su versatilidad, valor proteico y capacidad para combinarse con casi cualquier ingrediente.

El omelette representa una de las preparaciones más elegantes y a la vez accesibles de la cocina internacional. Es un plato sustancioso, ideal tanto para mañanas ajetreadas como para un almuerzo de fin de semana en familia.

Prepara un omelette que combina jamón, tocino y papa dentro de una fina capa de huevo batido; crea un equilibrio perfecto de texturas y sabores. Este trío de ingredientes transforma un omelette sencillo en algo espectacular y digno de cualquier mesa.

Omelette de jamón, tocino y papa Canva

Receta de omelette de jamón, tocino y papa

Ingredientes:

3 huevos frescos (a temperatura ambiente)

½ papa mediana, cocida y cortada en cubos pequeños

2 tiras picadas de tocino en trozos pequeños.

2 rebanadas de jamón de pavo o cerdo picadas en cubos

1 cucharada de mantequilla sin sal

1 cucharadita de aceite de oliva

30 g de queso gouda, manchego o cheddar rallado

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Cebollín o perejil fresco picado finamente para decorar

Preparación:

Pela la papa, cuécela en agua hirviendo con sal hasta que esté suave pero firme (al dente). Retírala, déjala enfriar y córtala en cubos pequeños de 1 cm. Pica el tocino y el jamón en trozos uniformes. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio. Agrega el tocino y déjalo dorar hasta que suelte su propia grasa y quede crujiente. Retira el tocino y escúrrelo en papel absorbente. En la misma sartén, aprovechando un poco de la grasa del tocino (o añadiendo la cucharadita de aceite de oliva), añade los cubos de papa. Saltea hasta que se tornen dorados por fuera. Agrega el jamón y el tocino reservado a la sartén con la papa. Saltea todo junto por 1 minuto para que los sabores se integren. Retira el relleno de la sartén y resérvalo en un plato tibio. En un tazón, rompe los 3 huevos. Añade una pizca de sal y pimienta. Bate con un tenedor o batidor de globo durante unos 30 a 45 segundos, únicamente hasta que las yemas y claras se integren por completo y se forme una mezcla homogénea sin aire en exceso. Limpia la sartén antiadherente con una toalla de papel y colócala a fuego medio-bajo. Añade la cucharada de mantequilla y deja que se derrita sin que se queme o tome color marrón. Vierte los huevos batidos en el centro de la sartén. La mezcla debe comenzar a cuajar lentamente por las orillas. Con una espátula de silicona, empuja suavemente los bordes cuajados hacia el centro, inclinando la sartén para que el huevo líquido fluya hacia los espacios vacíos del fondo. Cuando la superficie aún luzca ligeramente húmeda y cremosa (pero no totalmente líquida), reduce el fuego al mínimo. Coloca el relleno de papa, tocino y jamón en una mitad del omelette. Si deseas agregar queso, espolvoréalo sobre el relleno en este momento. Pasa la espátula por debajo de la mitad vacía y dobla el omelette sobre el relleno para formar una media luna (o enrolla si prefieres el estilo francés). Deja cocinar por 30 segundos adicionales para que el queso se derrita y la base se termine de asentar. Desliza el omelette con cuidado hacia un plato extensible. Decora con cebollín fresco picado y sirve de inmediato el omelette de jamón, tocino y papa.

Receta de omelette de jamón, tocino y papa Canva

¿Qué tocino elegir para el omelette?

El tocino ahumado artesanal curado en seco aporta una profundidad aromática superior en comparación con las variedades industriales inyectadas con agua.

Al cocinar tocino con alto contenido de agua, el producto tiende a hervir antes de dorar, lo que evita la correcta reacción de Maillard. Se recomienda buscar tocino con un equilibrio adecuado entre magro y grasa (aproximadamente 50/50).

Receta de omelette de jamón, tocino y papa Canva

¿Qué tipo de jamón elegir?

Jamón cocido de pierna: Es jugoso y suave, aportando humedad sin salinidad excesiva.

Es jugoso y suave, aportando humedad sin salinidad excesiva. Jamón ahumado de pavo: Ofrece un perfil más ligero con un toque amaderado.

Jamón serrano o prosciutto: Aunque pueden usarse, su alto contenido salino y baja humedad exigen que no se frían en exceso, sino que se incorporen al final únicamente para calentarse.

Dominar esta receta de omelette de jamón, tocino y papa no solo resuelve el desayuno, sino que abre la puerta a diferentes preparaciones y técnicas que elevan este plato clásico a un nivel superior.