Preventa de 'Avengers: Doomsday' en México: Fecha, hora y cómo comprar tus boletos

¡Ya es oficial! La preventa de boletos para la película más esperada del 2026 iniciará en México en próximos días. Marvel Studios anunció en sus redes sociales para Latinoamérica que 'Avengers: Doomsday' comenzará con la venta de boletos anticipados antes de que termine el mes de septiembre.

En agosto pasado se realizó la preventa para los Estados Unidos consiguiendo un importante éxito. El resultado reportado por Variety en aquel entonces confirmó el impacto inmediato: la cinta sumó 16.5 millones de dólares en su primer día de venta anticipada, cifra que duplicó lo registrado en su momento por 'Deadpool & Wolverine'.

A la par del éxito financiero, se confirmó que el largometraje orquestado por los directores Anthony y Joe Russo tendría una duración oficial de 165 minutos (2 horas y 45 minutos). En este lapso se desarrollará el enfrentamiento multiversal entre los Vengadores, los X-Men y Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., con el objetivo de corregir el rumbo de la franquicia tras los eventos de Avengers: Endgame.

Fecha de estreno en México y preventa de boletos

'Avengers: Doomsday' llegará formalmente a las salas de cine en México el próximo 17 de diciembre, un día antes que en los Estados Unidos.

La preventa estará disponible desde el próximo 28 de septiembre en las principales cadenas de México: Cinépolis y Cinemex. Ambas ya han anunciado en sus redes sociales que contarán con el apartado de los boletos para aquellos fanáticos que no quieran esperar un solo día y ser de los primeros en observar la película.

Reproducir El tráiler de la película de Avengers: Doomsday

Se estima que en la preventa no solo se agoten las funciones de estreno, sino incluso de los primeros días de proyección, por lo que algunos fanáticos podrían tener que esperar para poder comprar boletos en diciembre y observar la película.

El sistema de venta se realizará a través de las app y las páginas de internet de los cines antes mencionados.