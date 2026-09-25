México tiene oficialmente dos mil 478 municipios, incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México, de tal suerte que la Red de municipios saludables es una iniciativa impulsada a nivel global por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Su objetivo es colocar la salud y el bienestar en el centro de las políticas públicas locales, fortaleciendo la calidad de vida de los habitantes. En México, esta red está conformada por presidentas, presidentes municipales, alcaldesas y alcaldes que integran las redes estatales y la Red Mexicana de Municipios por la Salud.

El trabajo se basa en las prioridades sanitarias nacionales, estatales y locales para incidir en los determinantes de la salud y sus entornos. Sus objetivos principales consisten en promover y preservar la salud en las comunidades integrantes, logrando un desarrollo sostenido y sustentable; generar el intercambio de experiencias y la colaboración entre sus agremiados, para mejorar el desempeño de los planes de salud y bienestar; fortalecer la decisión política, la colaboración multisectorial y la participación ciudadana para orientar el gasto público hacia proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades; propiciar la vinculación con instituciones y organismos ligados a la promoción de la salud y al desarrollo de la localidad e involucrarlos en la gestión municipal y en los procesos de planeación e instrumentación de los proyectos de salud.

La estrategia abarca tres aspectos: el enfoque integral, donde se reconoce que la salud depende de factores biológicos, pero también sociales, ambientales y culturales (agua potable, vivienda y espacios recreativos); la gestión participativa que fomenta la alianza entre gobiernos municipales, instituciones de salud, el sector privado y la propia comunidad, y la acción local, en la que los municipios adoptan compromisos trianuales para atender problemáticas específicas de su territorio y reducir las desigualdades sanitarias.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), propone un renovado énfasis en la interconectividad de acciones sociales, económicas y ambientales.

En este contexto, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere, entonces, de un mayor liderazgo de los gobiernos locales.

Asimismo, la normativa de las redes se da con base en el artículo 4º constitucional (que consagra los derechos fundamentales de protección a la familia, igualdad ante la ley y diversos derechos sociales); el artículo 115 constitucional (en su fracción III, sobre funciones y servicios públicos municipales, coordinación y asociacionismo), el artículo 110 de la Ley General de Salud (el cual establece que la promoción de la salud tiene como objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud de la población, así como fomentar actitudes y conductas que motiven la participación activa de los ciudadanos en beneficio de la salud individual y colectiva) y el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (artículo 30, fracción XIX).

En el mes de octubre, México será sede de la Reunión de las Américas sobre Municipios y Ciudades Promotoras de la Salud.