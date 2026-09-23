Checa cómo hacer granola de chocolate casera, una receta saludable para el desayuno y despertar por la mañana con toda la energía.

Durante años, el mercado industrial nos ha acostumbrado a cereales con azúcares refinados y ultraprocesados que distorsionan el verdadero valor de un buen plato matutino. Sin embargo, cuando eliges tomar el control de tu cocina, descubres que elaborar un cereal crujiente en casa es un proceso sencillo, gratificante y de una calidad culinaria superior.

La granola de chocolate casera es la fusión perfecta entre nutrición consciente y alta repostería. Al utilizar una base de avena de grano entero, cacao puro en polvo y grasas de origen vegetal de alta calidad, creas una preparación densa en nutrientes, rica en fibra y repleta de antioxidantes.

La magia de esta receta consiste en conseguir una textura crujiente y dorada con pequeños "clusters" o racimos crujientes; prepara tus recipientes y disfrútala a la hora del desayuno.

Receta de granola de chocolate casera Canva

Receta de granola de chocolate casera

Ingredientes:

3 tazas de avena en hojuelas enteras (evita la avena instantánea o precocida)

1 taza de frutos secos picados (combinación de almendras, nueces de castaña y avellanas)

1/2 taza de semillas mixtas (calabaza y girasol)

1/3 taza de cacao puro en polvo sin azúcar

1/3 taza de aceite de coco virgen (derretido) o aceite de oliva extra virgen de perfil suave

1/3 taza de miel de abeja pura, jarabe de arce (maple) o jarabe de agave

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

1/2 cucharadita de sal marina fina

1/2 taza de chispas de chocolate oscuro (mínimo 70% cacao) para incorporar al final

Opcional: 1/2 taza de coco laminado o deshidratado sin azúcar

Preparación:

Precalienta el horno a 160 °C con calor arriba y abajo. Forra una bandeja grande de hornear con papel vegetal (papel para hornear) o una esterilla de silicona. En un tazón amplio, integra la avena en hojuelas, los frutos secos picados, las semillas y el cacao en polvo. Con un batidor de globo, mezcla vigorosamente hasta que el cacao cubra cada grano de avena y no queden grumos secos. En un recipiente pequeño, combina el aceite de coco derretido, la miel (o jarabe de arce), el extracto de vainilla y la sal. Remueve bien hasta obtener una emulsión lisa y fluida. Vierte la mezcla líquida sobre el tazón de ingredientes secos. Con una espátula de silicona, remueve con paciencia durante 2 o 3 minutos. Asegúrate de que no quede ningún grano seco en el fondo; cada hojuela debe quedar brillosa y humectada. Transfiere la mezcla a la bandeja preparada. Extiéndela con la espátula creando una capa uniforme. Presiona la masa firmemente contra la bandeja usando el dorso de la espátula o el fondo de un vaso para compactarla. Lleva al horno durante 20 a 25 minutos. A mitad del tiempo (minuto 12), remueve con cuidado únicamente las orillas con la espátula si notas que se doran demasiado rápido, pero evita desbaratar el centro. Si vas a agregar coco laminado, incorpóralo en los últimos 7 minutos para evitar que se queme. Retira la bandeja del horno. En este punto la granola aún estará suave; la magia del crujiente ocurre durante el enfriamiento: no la toques ni la remuevas por al menos 45 a 60 minutos. Una vez que la bandeja esté a temperatura ambiente, rompe la lámina de granola con las manos en trozos del tamaño de tu preferencia. Espolvorea las chispas de chocolate oscuro y mezcla suavemente; tendrás lista la granola de chocolate.

Receta de granola de chocolate casera Canva

Tips extra para preparar la granola:

Necesitas una relación mínima de 1 parte de mezcla líquida (grasa + endulzante viscoso) por cada 4 o 5 partes de ingredientes secos.

Si buscas clusters gigantescos sin necesidad de aumentar la cantidad de azúcar o miel, añade una clara de huevo ligeramente batida a los ingredientes líquidos antes de mezclar. Hornea siempre a una temperatura baja y constante de 150 °C a 160 °C para que la humedad se evapore progresivamente y los azúcares se caramelicen lentamente sin quemarse.

Granola casera Canva

¿Cómo guardar tu granola casera?

Almacena la granola casera de chocolate totalmente fría en frascos de cristal con tapa de rosca o sellado de silicona. Guarda el recipiente en un lugar fresco, seco y apartado de la luz solar directa o del calor de la estufa.

Al no contener conservantes ni aditivos químicos, una granola casera bien almacenada se mantiene en perfectas condiciones de textura y sabor durante 3 a 4 semanas.

Despertar por la mañana con el aroma envolvente del cacao tostado y los frutos secos recién horneados es un placer gastronómico capaz de transformar cualquier día; la receta de granola con chocolate es tu mejor opción.