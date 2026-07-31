Deliciosas pizzadillas, una receta fácil para hacer con los niños en vacaciones

Las vacaciones pueden convertirse en todo un reto cuando llega la hora de preparar la comida para los niños. Si ya no sabes qué cocinar y buscas una opción deliciosa, fácil y diferente, las pizzadillas pueden ser una excelente alternativa para consentir a los más pequeños.

Este platillo combina lo mejor de una pizza con la practicidad de una quesadilla, por lo que suele convertirse en uno de los favoritos de los niños. Además de ser rápida de preparar, puedes personalizarla con los ingredientes que más les gusten.

Receta para pizzadillas

Ingredientes

Tortillas de harina o trigo grandes.

Tortillas de harina o trigo grandes. Queso mozzarella o manchego rallado.

Salsa de tomate o puré para pizza.

Pepperoni o jamón.

¿Cómo preparar pizzadillas caseras para niños?

Calienta un sartén a fuego medio-bajo y coloca una tortilla de harina.

Agrega una capa de queso mozzarella o manchego y coloca otra tortilla encima.

Unta la parte superior con salsa de tomate o puré para pizza.

Añade el jamón o pepperoni, según prefieras, y cubre con otra capa de queso.

Tapa el sartén y cocina durante unos minutos, hasta que el queso se derrita por completo y las tortillas estén ligeramente doradas.

¡Listo! Sirve las pizzadillas calientes y acompáñalas con una ensalada o verduras para hacer el platillo aún más completo. Sin duda, será una opción que encantará a los niños durante las vacaciones.

Receta de pizzadillas para niños: fácil, rápida y deliciosa Foto: Canva / Ilustrativa

¿Cómo debe ser una dieta correcta para niños?

Aunque las pizzadillas pueden ser una opción rica para disfrutar de vez en cuando, es importante recordar que deben formar parte de una alimentación equilibrada y consumirse de manera ocasional.

Durante las vacaciones, la Secretaría de Salud recomienda mantener en casa alimentos saludables como frutas, verduras, quesos frescos, galletas integrales y productos lácteos. Además, aconseja fomentar la actividad física para que los niños permanezcan activos.

También recuerda que cada comida debe incluir los tres grupos de alimentos del Plato del Bien Comer: frutas y verduras; cereales; y leguminosas y alimentos de origen animal.

Receta de pizzadillas para niños: fácil, rápida y deliciosa Foto: Canva

Finalmente, procura limitar el consumo de golosinas, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, ya que crear buenos hábitos alimenticios desde la infancia contribuye al bienestar y desarrollo de los niños.