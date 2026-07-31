¿Eres fan de Harry Potter y quieres celebrar un cumpleaños con temática del Mundo Mágico? Uno de los elementos más icónicos de la saga es el pastel que Hagrid le lleva a Harry en su cumpleaños número 11, cuando también le entrega la carta que cambiaría su vida para siempre.

Si siempre has querido recrear ese momento o simplemente buscas un postre especial para una fiesta inspirada en Harry Potter, aquí te contamos cómo preparar el famoso pastel rosa con letras verdes que conquistó a los fans.

¿Cómo hacer el pastel de cumpleaños de Harry Potter?

Ingredientes

Para el bizcocho

200 ml de leche.

200 ml de leche. 2 huevos.

80 g de cacao en polvo.

190 g de harina.

100 g de azúcar (puedes ajustar la cantidad al gusto).

120 ml de aceite.

¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio.

Para el betún

1 barra de mantequilla a temperatura ambiente.

1 barra de mantequilla a temperatura ambiente. 200 g de azúcar glas.

1 cucharadita de vainilla.

Colorante vegetal rosa.

Colorante vegetal verde.

Preparación del bizcocho de chocolate

En un recipiente mezcla la harina, el cacao en polvo, el azúcar y el bicarbonato de sodio. Revuelve hasta integrar todos los ingredientes y reserva. En otro recipiente bate los huevos hasta que aumenten ligeramente su volumen. Agrega el aceite y la leche poco a poco mientras continúas batiendo. Incorpora los ingredientes secos que reservaste y mezcla hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado. Hornea a 180 °C durante 35 a 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio. Retira del horno y deja enfriar completamente antes de decorar.

¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de Hagrid Foto: Canva

¿Cómo preparar el betún del pastel de Harry Potter?

Coloca la mantequilla, el azúcar glas y la vainilla en un recipiente. Bate hasta obtener un betún suave y cremoso. Divide la mezcla en dos partes. La porción más grande píntala con colorante rosa para cubrir el pastel y la más pequeña con colorante verde para escribir el mensaje característico. Cubre todo el bizcocho con el betún rosa. Antes de escribir, marca las letras con un palillo para guiarte y después rellénalas con el betún verde. ¡Disfruta tu pastel inspirado en Harry Potter!

Una vez terminado, tendrás listo uno de los postres más icónicos del Mundo Mágico para sorprender a cualquier fan de Harry Potter.

¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de Hagrid Foto: Canva

Ya sea para un cumpleaños temático, una reunión con amigos o un maratón de las películas, este pastel será el complemento perfecto para darle un toque mágico a la celebración.