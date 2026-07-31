¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de Hagrid
Aprende cómo hacer el pastel de cumpleaños de Harry Potter paso a paso. La receta del famoso postre rosa con letras verdes que Hagrid le regaló.
¿Eres fan de Harry Potter y quieres celebrar un cumpleaños con temática del Mundo Mágico? Uno de los elementos más icónicos de la saga es el pastel que Hagrid le lleva a Harry en su cumpleaños número 11, cuando también le entrega la carta que cambiaría su vida para siempre.
Si siempre has querido recrear ese momento o simplemente buscas un postre especial para una fiesta inspirada en Harry Potter, aquí te contamos cómo preparar el famoso pastel rosa con letras verdes que conquistó a los fans.
¿Cómo hacer el pastel de cumpleaños de Harry Potter?
Ingredientes
Para el bizcocho
- 200 ml de leche.
- 2 huevos.
- 80 g de cacao en polvo.
- 190 g de harina.
- 100 g de azúcar (puedes ajustar la cantidad al gusto).
- 120 ml de aceite.
- ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio.
Para el betún
- 1 barra de mantequilla a temperatura ambiente.
- 200 g de azúcar glas.
- 1 cucharadita de vainilla.
- Colorante vegetal rosa.
- Colorante vegetal verde.
Preparación del bizcocho de chocolate
- En un recipiente mezcla la harina, el cacao en polvo, el azúcar y el bicarbonato de sodio. Revuelve hasta integrar todos los ingredientes y reserva.
- En otro recipiente bate los huevos hasta que aumenten ligeramente su volumen.
- Agrega el aceite y la leche poco a poco mientras continúas batiendo.
- Incorpora los ingredientes secos que reservaste y mezcla hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
- Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado.
- Hornea a 180 °C durante 35 a 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio.
- Retira del horno y deja enfriar completamente antes de decorar.
¿Cómo preparar el betún del pastel de Harry Potter?
- Coloca la mantequilla, el azúcar glas y la vainilla en un recipiente. Bate hasta obtener un betún suave y cremoso.
- Divide la mezcla en dos partes. La porción más grande píntala con colorante rosa para cubrir el pastel y la más pequeña con colorante verde para escribir el mensaje característico.
- Cubre todo el bizcocho con el betún rosa.
- Antes de escribir, marca las letras con un palillo para guiarte y después rellénalas con el betún verde.
- ¡Disfruta tu pastel inspirado en Harry Potter!
Una vez terminado, tendrás listo uno de los postres más icónicos del Mundo Mágico para sorprender a cualquier fan de Harry Potter.
Ya sea para un cumpleaños temático, una reunión con amigos o un maratón de las películas, este pastel será el complemento perfecto para darle un toque mágico a la celebración.