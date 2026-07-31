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¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de Hagrid

Aprende cómo hacer el pastel de cumpleaños de Harry Potter paso a paso. La receta del famoso postre rosa con letras verdes que Hagrid le regaló.

Por: Guadalupe Arce

¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de Hagrid
¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de HagridFoto: Especial / Canva

¿Eres fan de Harry Potter y quieres celebrar un cumpleaños con temática del Mundo Mágico? Uno de los elementos más icónicos de la saga es el pastel que Hagrid le lleva a Harry en su cumpleaños número 11, cuando también le entrega la carta que cambiaría su vida para siempre.

Si siempre has querido recrear ese momento o simplemente buscas un postre especial para una fiesta inspirada en Harry Potter, aquí te contamos cómo preparar el famoso pastel rosa con letras verdes que conquistó a los fans.

¿Cómo hacer el pastel de cumpleaños de Harry Potter?

Ingredientes

Para el bizcocho

  • 200 ml de leche.
  • 2 huevos.
  • 80 g de cacao en polvo.
  • 190 g de harina.
  • 100 g de azúcar (puedes ajustar la cantidad al gusto).
  • 120 ml de aceite.
  • ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio.

Para el betún

  • 1 barra de mantequilla a temperatura ambiente.
  • 200 g de azúcar glas.
  • 1 cucharadita de vainilla.
  • Colorante vegetal rosa.
  • Colorante vegetal verde.

Preparación del bizcocho de chocolate

  1. En un recipiente mezcla la harina, el cacao en polvo, el azúcar y el bicarbonato de sodio. Revuelve hasta integrar todos los ingredientes y reserva.
  2. En otro recipiente bate los huevos hasta que aumenten ligeramente su volumen.
  3. Agrega el aceite y la leche poco a poco mientras continúas batiendo.
  4. Incorpora los ingredientes secos que reservaste y mezcla hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
  5. Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado.
  6. Hornea a 180 °C durante 35 a 40 minutos o hasta que, al insertar un palillo, salga limpio.
  7. Retira del horno y deja enfriar completamente antes de decorar.
¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de Hagrid
¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de HagridFoto: Canva

¿Cómo preparar el betún del pastel de Harry Potter?

  1. Coloca la mantequilla, el azúcar glas y la vainilla en un recipiente. Bate hasta obtener un betún suave y cremoso.
  2. Divide la mezcla en dos partes. La porción más grande píntala con colorante rosa para cubrir el pastel y la más pequeña con colorante verde para escribir el mensaje característico.
  3. Cubre todo el bizcocho con el betún rosa.
  4. Antes de escribir, marca las letras con un palillo para guiarte y después rellénalas con el betún verde.
  5. ¡Disfruta tu pastel inspirado en Harry Potter!

Una vez terminado, tendrás listo uno de los postres más icónicos del Mundo Mágico para sorprender a cualquier fan de Harry Potter.

¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de Hagrid
¿Cómo hacer el pastel de Harry Potter? Receta del pastel de cumpleaños de HagridFoto: Canva

Ya sea para un cumpleaños temático, una reunión con amigos o un maratón de las películas, este pastel será el complemento perfecto para darle un toque mágico a la celebración.

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