Prepara unas galletas de avena sin horno, para un snack rico y saludable

¿Tienes antojo de algo dulce, pero buscas una opción más saludable? Si quieres preparar un refrigerio fácil, económico y sin necesidad de usar el horno, estas galletas de avena pueden ser una excelente alternativa.

Además de ser sencillas de preparar, este postre contiene ingredientes que aportan fibra y energía, por lo que puede convertirse en una opción práctica para disfrutar en casa o llevar como colación.

¿Qué tan nutritiva es la avena?

La avena es uno de los cereales más completos desde el punto de vista nutricional. Entre sus principales beneficios destaca su aporte de fibra, que favorece la digestión, ayuda a generar mayor sensación de saciedad y contribuye a mantener niveles saludables de colesterol.

También es una fuente de vitamina E, vitaminas del complejo B, minerales y proteína vegetal, nutrientes que forman parte de una alimentación equilibrada.

En el caso de las galletas de avena, su valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados. Reducir la cantidad de azúcar y elegir ingredientes naturales permitirá obtener una versión más saludable.

¿Qué se necesita para hacer galletas de avena sin horno?

Ingredientes

2 ½ cucharadas de harina de avena.

2 ½ cucharadas de harina de avena. 7 cucharadas de avena en hojuelas.

1 huevo.

1 ½ cucharadas de azúcar.

1 pizca de canela en polvo.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Aceite de oliva o de girasol.

Cómo hacer galletas de avena sin horno: receta fácil y saludable Foto: Canva

Preparación

En un recipiente mezcla la harina de avena, la avena en hojuelas, el polvo para hornear, el azúcar y la canela.

En un recipiente mezcla la harina de avena, la avena en hojuelas, el polvo para hornear, el azúcar y la canela. Revuelve bien todos los ingredientes secos.

En otro recipiente bate el huevo durante aproximadamente un minuto, hasta obtener una mezcla homogénea.

Incorpora el huevo a la mezcla de avena y revuelve hasta formar una masa uniforme.

Forma las galletas con las manos o con ayuda de una cuchara.

Calienta un sartén a fuego medio con unas gotas de aceite de oliva o de girasol.

Coloca las galletas y cocina por ambos lados hasta que estén doradas y completamente cocidas.

¡Y listo! Ya tienes unas deliciosas galletas de avena sin horno, ideales para disfrutar como postre o llevar como refrigerio durante el día.

Cómo hacer galletas de avena sin horno: receta fácil y saludable Foto: Canva

Aunque esta receta puede ser una alternativa más saludable que otros postres, es importante consumirla con moderación y mantener una alimentación equilibrada.

Recuerda complementar tu dieta con frutas, verduras, proteínas y suficiente agua, además de procurar limitar el consumo de azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados para cuidar tu bienestar.