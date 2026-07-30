Crumbl Cookies México: Precios oficiales y por qué desataron locura en CDMX

La esperada apertura de Crumbl Cookies México el 28 de julio de 2026 provocó caos vial y filas masivas de hasta 17 horas en la colonia Roma Norte. Miles de capitalinos tomaron las calles para comprar las famosas galletas gigantes que dominan el internet. Los precios oficiales en tienda arrancan en 89 pesos por una pieza y llegan a los 885 pesos por una caja de 12.

Este furor desmedido responde a una intensa estrategia de viralidad en TikTok construida durante años por creadores de contenido en Estados Unidos. Los consumidores mexicanos finalmente obtuvieron acceso físico al codiciado postre del internet, desatando una euforia sin precedentes para una marca de repostería internacional en la CDMX.

Los diferentes sabores de Crumbl Cookies. Foto: Crumbl

Precios oficiales de Crumbl Cookies en CDMX

La primera sucursal física, ubicada estratégicamente en la calle de Durango 225, definió su lista de costos según el tamaño del paquete elegido. La compra de una galleta individual (Single) cuesta 89 pesos, mientras que la caja con 4 galletas sale en 315 pesos. Los clientes pagan 450 pesos por 6 galletas y 885 pesos por la docena completa.

Quienes eligen la comodidad evitan las largas filas bajo el sol, pero enfrentan tarifas mucho más altas. La tienda en línea de Crumbl Cookies México eleva los costos significativamente debido a los gastos por el servicio de entrega a domicilio. Una sola galleta enviada hasta la puerta de tu casa cuesta 199 pesos.

Las Crumbl Cookies ya están en CDMX. Foto: Crumbl

Las compras mayores en la plataforma digital también reflejan este aumento considerable en la tarifa final. Si el usuario solicita un paquete de seis piezas por internet, la cuenta alcanza los 1,100 pesos. Los consumidores deciden entre invertir su tiempo en la tienda física o pagar el sobreprecio por la conveniencia digital.

El menú rotativo y la locura en redes sociales

El modelo de negocio de la marca impulsa el sentimiento de urgencia, conocido mundialmente como FOMO (Fear of Missing Out). La franquicia nunca vende los mismos sabores de forma permanente. Cada domingo a las 6:00 p.m., los directivos anuncian un menú rotativo semanal inspirado en pasteles, golosinas y frutas de temporada.

Si un cliente ignora el sabor de la semana, corre el riesgo absoluto de no volver a verlo en los estantes durante meses. Esta táctica de escasez programada asegura visitas recurrentes al local. Los compradores abarrotan la tienda para asegurar su reseña semanal en plataformas de video corto como Instagram y TikTok.

Las Crumbl Cookies con galletas gigantes. Foto: Crumbl

El estatus visual de la famosa "Caja Rosa" también juega un rol definitivo en la locura colectiva. El empaque alargado de color rosa pastel funciona como un sello de identidad de la marca y un accesorio codiciado para las fotografías. Adquirir la caja representa vivir la experiencia completa y mostrarla inmediatamente al mundo.

Las galletas destacan por su formato XL, luciendo una textura gruesa y un peso considerable frente a la competencia. El local capitalino incluye un diseño de cocinas abiertas donde los clientes observan la repostería "show". Los asistentes miran en tiempo real cómo los reposteros mezclan, hornean y decoran las galletas desde cero.

Para su gran debut en territorio nacional, el menú de lanzamiento integró opciones creadas para todos los gustos. Los primeros asistentes de la fila compraron creaciones como Tres Leches Cake, Cookies and Cream y Confetti. La oferta inicial cerró con éxito al incluir S’mores, Pink Sugar Cookie y su clásica e inamovible Milk Chocolate Chip.