¿Pistaches en salsa verde? Descubre la receta mexicana que hizo viral el Piojo Alvarado

Un comentario espontáneo bastó para convertir un platillo regional en uno de los temas gastronómicos más buscados durante el Mundial 2026. Roberto "Piojo" Alvarado, futbolista de la Selección Mexicana, reveló durante una entrevista que uno de sus antojitos favoritos son los pistaches en salsa verde.

La respuesta sorprendió a miles de aficionados y desató una ola de memes, videos y búsquedas en redes sociales.

El fenómeno trascendió el ámbito deportivo y despertó el interés por una receta tradicional que forma parte de la cocina casera de algunas regiones del norte y el Bajío mexicano.

Si tú también te quedaste con la duda, aquí te contamos qué son los pistaches en salsa verde, cómo prepararlos en casa y por qué esta receta conquistó el paladar del futbolista.

Receta de pistaches en salsa verde IG

¿Qué son los pistaches en salsa verde y por qué el Piojo Alvarado los hizo virales?

Todo comenzó en 2024, cuando Roberto Alvarado participó en una dinámica para las redes sociales de Chivas, club de futbol en el que participa desde 2022. En el video respondió al popular reto "Paso el teléfono", cuyo tema era "Antojitos mexicanos".

Durante la dinámica, el futbolista mencionó los pistaches en salsa verde, una preparación poco conocida a nivel nacional que terminó por hacerse viral. La respuesta comenzó a circular entre los momentos más comentados del jugador durante su participación con la Selección Mexicana en el Mundial de 2026.

El fragmento de la entrevista se compartió rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios reaccionaron con sorpresa; algunos pensaron que el futbolista hablaba del fruto seco, mientras que otros comenzaron a investigar si realmente existía la receta. La conversación dio paso a memes, videos de reacción y publicaciones de creadores de contenido gastronómico que decidieron preparar el platillo.

¿Cuál es el origen de los pistaches en salsa verde?

A diferencia de otros platillos mexicanos, no existe un documento histórico ni una institución gastronómica que establezca con precisión el origen de los pistaches en salsa verde. Sin embargo, publicaciones especializadas coinciden en que se trata de una preparación casera presente en estados como Zacatecas, San Luis Potosí y algunas zonas del Bajío.

Uno de los aspectos que más llama la atención es su nombre. Aunque muchas personas piensan de inmediato en el fruto seco, la receta suele elaborarse con carne de res o de cerdo cocinada en salsa verde. Algunas versiones familiares incorporan pistaches para aportar textura y un ligero sabor dulce, mientras que otras utilizan el término únicamente como una denominación regional del guiso.

Más allá de sus variantes, la base de la preparación conserva uno de los elementos más representativos de la cocina mexicana: una salsa verde elaborada con tomate verde, chile, cebolla, ajo y hierbas aromáticas.

Receta de pistaches en salsa verde Inteligencia Artificial.

Receta de pistaches en salsa verde: ingredientes y preparación

Si quieres probar el platillo que hizo famoso el Piojo Alvarado, esta es una versión basada en técnicas de cocina tradicional mexicana.

Ingredientes

700 gramos de carne de res para guisar (espaldilla, diezmillo o aguayón)

500 gramos de tomate verde

2 chiles serranos

¼ de cebolla blanca

2 dientes de ajo

1 manojo de cilantro

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

2 cucharadas de aceite

1 taza de caldo de res

Un puñado de pistaches pelados (opcional, según la versión regional)

Preparación

Cuece la carne hasta que quede suave y reserva parte del caldo de cocción Hierve los tomates y los chiles durante aproximadamente 10 minutos Licúa los tomates, los chiles, la cebolla, el ajo y el cilantro hasta obtener una salsa homogénea Calienta el aceite en una cazuela y sofríe la salsa durante varios minutos para intensificar su sabor Incorpora la carne y parte del caldo de res. Si deseas preparar la versión que se hizo viral, añade también los pistaches pelados Cocina entre 15 y 20 minutos a fuego medio hasta que los sabores se integren Sirve con arroz blanco, frijoles de olla o tortillas de maíz recién hechas

Receta de pistaches en salsa verde Inteligencia Artificial.

¿Qué tipo de carne lleva la receta y cómo lograr el mejor sabor?

La receta tradicional suele prepararse con cortes de res que soportan cocciones prolongadas, como diezmillo, espaldilla o aguayón. También existen variantes elaboradas con carne de cerdo.

Especialistas en cocina mexicana recomiendan utilizar caldo de res en lugar de agua para potenciar el sabor del guiso. Además, aconsejan no cocinar el cilantro durante demasiado tiempo para conservar el color verde intenso de la salsa.

Otro consejo consiste en dorar ligeramente la carne antes de incorporar la salsa. Este proceso favorece la caramelización natural de la proteína y aporta mayor profundidad de sabor.

De acuerdo con el Culinary Institute of America, el sellado previo de la carne y la reducción adecuada de las salsas son técnicas fundamentales para mejorar el resultado final de este tipo de guisos.

Receta de pistaches en salsa verde Inteligencia Artificial.

Consejos para preparar unos pistaches en salsa verde con una salsa cremosa

Aunque se trata de una receta sencilla, algunos detalles pueden marcar la diferencia.

Utiliza tomates verdes firmes y de color uniforme para conseguir una acidez equilibrada

Licúa únicamente el tiempo necesario para conservar una buena textura

Sofríe la salsa antes de incorporar la carne para reducir parte de la acidez natural del tomatillo

Si agregas pistaches, incorpóralos durante los últimos minutos de cocción para mantener parte de su textura

Receta de pistaches en salsa verde Inteligencia Artificial.

Por último, deja reposar el guiso unos minutos antes de servir. Como sucede con muchos platillos tradicionales mexicanos, este tiempo permite que los ingredientes integren mejor sus sabores y aromas.

El comentario del Piojo Alvarado demostró que una receta regional también puede convertirse en tendencia nacional. Más allá de la conversación en redes sociales, los pistaches en salsa verde representan una muestra de la riqueza de la cocina mexicana y una oportunidad para rescatar preparaciones caseras que conservan el sabor de distintas regiones del país.