Recetas para bebés: Pastel para celebrar su primer año, sin azúcar ni lácteos

Si quieres celebrar el primer cumpleaños o los primeros meses de tu bebé, ya comiendo sólidos, sigue esta receta para preparar un pastel apto para bebés. Aunque no lleva azúcar, colorantes ni otros ingredientes de los pasteles tradicionales, los pequeños lo amarán.

En cuanto el pediatra nos da visto bueno para que los bebés comiencen a incorporar alimentos, es común que nos gane la emoción de querer darles de todo. Sin embargo, lo que comemos los adultos no siempre es apto para los niños y los pasteles son un ejemplo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante los primeros dos años de vida se deben evitar los azúcares añadidos y priorizar alimentos naturales, pues esta etapa es clave para el desarrollo físico, cognitivo y metabólico de los niños, además de comenzar a crear hábitos.

Los pasteles comerciales suelen tener azúcares, grasas saturadas y aditivos que no son adecuados para el sistema digestivo de un bebé. Actualmente, existen pastelerías especializadas que venden opciones para bebés.

Pero si quieres asegurarte de que todos los ingredientes son aptos o ajustarlo a las necesidades específicas de tu hijo, te traemos una receta facilísima de pastel para bebé, sin azúcares añadidos ni lácteos.

El pastel industrial no se recomienda en bebés por el exceso de azúcar, grasas y conservadores Canva

¿Cómo hacer pastel para bebé de mango?

Ingredientes:

1 mango mediano

¾ taza de avena

3 huevos

Agua filtrada (la necesaria)

Preparación:

Pela el mango y córtalo en cubos, descartando el hueso. En promedio debes obtener entre 100 y 120 gramos de pulpa. Separa las claras de las yemas de los huevos. Las primeras colócalas en un tazón amplio y las segundas en la licuadora. Agrega a la licuadora el mango, la avena y 1/4 taza de agua. Muele hasta integrar todos los ingredientes y tener una mezcla espesa, un poco más que una masa para hot cakes. Si está muy densa, agrega otro poco de agua y licúa, cuidando que no quede muy líquido. En el tazón, con ayuda de las varillas, bate las claras hasta que esponjen y formen picos. Agrega la mezcla de mango y avena a las claras; integra de forma envolvente para que no se escape el aire que incorporaste a las claras. Engrasa con un poco de aceite de oliva un molde para pastel de 18 o 20 centímetros de diámetro. Usa una brocha de repostería para extenderlo por toda la superficie, incluyendo los bordes. Vierte la mezcla del pastel para bebés en el molde y alísalo con una espátula. Dale un par de golpes para asentarlo. Introduce a la freidora de aire precalentada a 170 °C durante 20 minutos o hasta que esté cocido en el centro y ligeramente dorado en el exterior. Saca y deja enfriar por 20 o 30 minutos antes de desmoldarlo. Este paso es clave para que el pastel no se rompa, pues es más delicado que un bizcocho tradicional. Decora tu pastel para bebé, sin azúcar ni lácteos, con trozos de frutas o puré. Eso sí, recuerda que este no debe tener azúcar añadida.

En general, un niño sano puede comer huevo a partir de los 6 meses Canva

¿El huevo es seguro para los bebés?

Durante mucho tiempo, se creía que el huevo debía introducirse a la dieta de los bebés hasta después del año por riesgo de alergias. Sin embargo, hoy especialistas como los de la Academia Americana de pediatría, señalan que puede introducirse desde el inicio de la alimentación complementaria.

Es decir, se puede ofrecer a partir de los seis meses, pues de acuerdo a la evidencia actual, introducir alimentos potencialmente alergénicos de forma temprana puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar alergias, en lugar de aumentarlo.

Eso sí, para reducir otros riesgos, como el de la salmonella, debe ofrecerse siempre bien cocido, ya sea en omelette, como huevo duro, revuelto o en hot cakes y waffles saludables.

También es importante recordar que, como cualquier alimento, cuando se ofrece por primera vez debe ser en pequeñas cantidades y mantenernos pendientes de posibles reacciones de 24 a 48 horas después de consumirlo.

De igual modo, no se deben ofrecer dos o más alimentos nuevos juntos, de lo contrario no podremos saber cuál fue el que ocasionó la reacción.

Si tu hijo va a cumplir su primer año, consiéntelo como merece con este pastel para bebés, sin azúcares añadidas ni lácteos. Además, es una versión más saludable, también para los adultos.