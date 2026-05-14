Receta de cuernitos al estilo mexicano: logra un pan dulce suave y casero

El aroma a mantequilla horneada y la textura delicada de un cuernito mexicano recién hecho es inigualable. Esta pieza de pan dulce destaca por su forma de media luna y una miga densa pero suave que se deshace al paladar.

A diferencia del croissant francés, el cuernito mexicano posee una identidad propia en la panadería nacional, integrando técnicas de amasado que favorecen una estructura más consistente y un dulzor equilibrado ideal para el desayuno.

Receta de cuernitos al estilo mexicano Canva

Ingredientes para cuernitos al estilo mexicano

Para obtener resultados profesionales, es fundamental respetar las temperaturas de los insumos y utilizar una balanza gramera para garantizar la precisión en cada etapa de la elaboración.

500 g de harina de trigo de fuerza (proteína alta).

10 g de levadura seca instantánea (agente leudante).

100 g de azúcar refinada.

5 g de sal fina.

2 huevos medianos a temperatura ambiente.

150 ml de leche entera tibia (30°C).

120 g de mantequilla sin sal, suavizada.

5 ml de esencia de vainilla transparente.

1 huevo adicional con una pizca de leche para el barniz.

Receta de cuernitos al estilo mexicano Canva

Paso a paso de la receta de cuernitos

El éxito de este pan dulce reside en el desarrollo del gluten (proteína elástica de la harina) y el respeto estricto por los tiempos de reposo en un ambiente sin corrientes de aire.

Activación y mezcla: En un recipiente, combina la leche tibia con la levadura y una cucharada de azúcar; deja reposar 10 minutos hasta que fermente (burbujeo activo). Amasado inicial: Integra la harina, el resto del azúcar, la sal, los huevos y la vainilla. Añade la mezcla de levadura y trabaja hasta formar una masa homogénea. Incorporación de grasa: Agrega la mantequilla gradualmente mientras amasas vigorosamente. La masa estará lista cuando sea elástica y no se pegue a las manos o superficie. Primer leudado (fermentación inicial): Coloca la masa en un bol engrasado, cubre con un paño húmedo y deja reposar por 60 minutos o hasta que duplique su volumen. Formado de piezas: Pon la masa sobre la mesa, retira el exceso de aire y divídela en triángulos alargados. Enrolla desde la base ancha hacia la punta. Segundo leudado: Acomoda los cuernitos en una charola, dobla las puntas hacia adentro para dar la forma de media luna y deja reposar 45 minutos adicionales. Horneado profesional: Barniza con huevo batido y hornea a 180°C durante 15 a 20 minutos hasta que la superficie luzca un color canela o dorado intenso.

Receta de cuernitos al estilo mexicano Canva

Consejos técnicos para un pan dulce perfecto

Para que tus cuernitos tengan una vida útil más larga, evita sobrecocerlos; el calor residual terminará de asentar la miga una vez que los retires del horno.

Si buscas una variante de chocolate, puedes añadir 50 g de cacao en polvo a la harina o insertar una barra de chocolate amargo en el centro antes de enrollar la masa.

Otra opción popular es el relleno de dulce de leche (cajeta espesa), el cual debe aplicarse con manga pastelera solo si la consistencia es horneable para evitar derrames.

Dominar la receta de cuernitos al estilo mexicano te permite llevar la calidez de la panadería tradicional a tu propia cocina. Con paciencia en el leudado y precisión en los ingredientes, obtendrás un resultado superior a cualquier versión comercial.

¡Anímate a encender el horno y comparte tus resultados con nosotros!