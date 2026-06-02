Prepara esta receta de papas bravas crujientes para botanear durante los partidos del Mundial, ¡sencillas y deliciosas para festejar cada gol!

Durante la Copa del Mundo, cada partido se convierte en un ritual sagrado donde los aficionados buscan el entorno perfecto y eso también incluye la comida, el combustible de la pasión y en el vínculo que une a los invitados alrededor de la pantalla.

Deja de lado las típicas botanas de siempre y elige algo digno de tu local favorito para ver el fútbol, pero sin salir de casa. Especialmente una preparación ideal para colocarse al centro de la mesa.

Aquí es donde entran las papas bravas crujientes, se convierten en el “jugador” estrella de cualquier mesa futbolera. Tenlas listas con la textura perfecta, cargadas de aroma y con el balance exacto de sabor.

Receta de papas bravas Canva

Receta de papas bravas crujientes para botanear

Ingredientes:

1.5 kg de papas

Aceite para freír

Sal al gusto

Para la salsa brava:

4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cebolla blanca mediana picada finamente en cubos pequeños

2 dientes de ajo picados de forma fina

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharada de pimentón picante

2 cucharadas de harina de trigo

500 ml de caldo de pollo

1 cucharada de vinagre

Preparación:

Pela las papas y córtalas en trozos irregulares del tamaño de un bocado. Enjuaga los trozos en agua fría durante unos diez minutos para eliminar el exceso de almidón superficial y sécalos perfectamente con un paño de cocina limpio o papel absorbente. En una sartén o cacerola, vierte abundante aceite hasta que cubra por completo las papas. Calienta el aceite a una temperatura baja, introduce las papas y cocínalas a fuego lento durante unos 10 a 12 minutos. Retíralas, déjalas escurrir y enfriar sobre papel absorbente. Mientras las papas reposan, prepara la salsa: en una cazuela a fuego medio, calienta las 4 cucharadas de aceite de oliva y sofríe la cebolla junto con el ajo y una pizca de sal. Cocina pacientemente hasta que la cebolla se vuelva translúcida. Retira la cazuela del fuego por unos instantes e incorpora el pimentón dulce y el pimentón picante. Añade la harina y regresa al fuego bajo, removiendo constantemente durante dos minutos para tostarla. Vierte el caldo de pollo poco a poco, batiendo enérgicamente; agrega el vinagre y deja que la mezcla hierva a fuego lento durante unos 8 a 10 minutos para que espese y los sabores se combinen. Una vez que obtengas una textura aterciopelada, transfiere la preparación a una licuadora y tritura a máxima potencia durante un par de minutos hasta obtener una salsa homogénea, fina y de un color rojo vibrante. Rectifica el punto de sal y picante. Minutos antes de que comience el partido, calienta el aceite de la fritura a fuego alto. Reintroduce las papas en tandas pequeñas para no enfriar el aceite. Fríelas durante unos 3 a 4 minutos hasta que desarrollen una corteza exterior crujiente y con un tono dorado. Sácalas de inmediato, escúrrelas brevemente sobre papel de cocina, espolvorea sal fina al gusto mientras estén calientes y colócalas en el plato de servicio. Distribuye una cantidad generosa de la salsa brava caliente sobre las papas o sírvela en un envase contiguo para que los comensales las bañen a su gusto.

Receta de papas bravas Canva

Otras formas de preparar las papas bravas:

La versatilidad de la papa ha permitido que las bravas se adapten con facilidad a los ingredientes locales de cada país. En México y zonas de Centroamérica, es habitual ver fusiones donde el pimentón picante se sustituye o se complementa con chile de árbol, chipotle ahumado o chile piquín.

Del mismo modo, el uso de la freidora de aire ha ganado terreno como una alternativa saludable para quienes desean disfrutar del partido reduciendo el consumo de calorías.

Otras adaptaciones incluyen sustituir las papas blancas por camote, logrando un balance sutil entre el dulzor del tubérculo y la nota intensamente ahumada y picante de la salsa brava.

Receta de papas bravas Canva

¿Con qué acompañar las papas bravas?

Cerveza

Vino blanco

Vino espumoso

Agua de limón

Té helado

Las papas bravas son una joya de la gastronomía española y las reinas de las botanas durante los partidos del Mundial, ¡son las mejores para compartir en casa!